https://arabic.sputniknews.com/20211216/بشكل-مفاجئ-عامل-حقائب-يغفو-في-الهند-ليستيقظ-في-الإمارات-1054227532.html

بشكل مفاجئ... عامل حقائب يغفو في الهند ليستيقظ في الإمارات

بشكل مفاجئ... عامل حقائب يغفو في الهند ليستيقظ في الإمارات

كشفت وسائل إعلام هندية عن حادثة طريفة حصلت مع أحد موظفي الحقائب في إحدى مطارات الهند، حيث وجد نفسه في مدينة أبوظبي الإماراتية. 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T13:57+0000

2021-12-16T13:57+0000

2021-12-16T13:57+0000

طيران الإمارات

الهند

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وذكر موقع صحيفة "إنديا توداي" أن عامل الحقائب في مطار مومباي كان يعمل في عنبر شحن الحقائب، وخلال نقل الحقائب إلى إحدى الطائرات المتجهة إلى أبو ظبي، غفا الرجل من التعب واستيقظ بعد ساعات ووجد نفسه في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتجري السلطات الإماراتية تحقيقا معه قبل أن تتم إعادته إلى وطنه مرة أخرى.وبحسب الصحيفة، أكد العامل أنه نام بالخطأ أثناء عمله في عنبر الشحن المضغوط الخاص بحقائب الركاب، لتقلع الطائرة أثناء وجوده داخلها، ووصل بأمان إلى الإمارات، لتجري السلطات اتصالات مع المديرية العامة للطيران المدني في الهند للتحقيق في الخطأ غير المقصود.وفي السياق نفسه، أكدت مديرية الطيران المدني، أنها تحقق بالفعل في الواقعة وجرى تعليق بعض موظفي شركة الطيران "IndiGo" عن العمل لحين انتهاء التحقيق، والطائرة من طراز "IndiGo A320" باسم "6E-1835"، وتم إغلاق باب البضائع بعد أن قام موظفو الحجز بوضع علامة على عدد الركاب المدون في نظام الرحلات والحقائب، وبعد التأكد من اكتمال العدد أقلعت الطائرة، ولكنهم لم ينتبهوا إلى وجود العامل في غرفة الشحن.وأجرت سلطات أبوظبي الفحص الطبي للعامل، وكانت حالته الجسدية مستقرة وطبيعية. وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات المحلية، تمت إعادته إلى مومباي في رحلة العودة.

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طيران الإمارات, الهند