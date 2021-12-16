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بلغاريا تجمد أسعار الكهرباء حتى نهاية مارس
بلغاريا تجمد أسعار الكهرباء حتى نهاية مارس
صوّت المشرعون البلغاريون، اليوم الخميس، على تجميد أسعار الكهرباء للمنازل حتى نهاية مارس/ آذار المقبل. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T12:34+0000
2021-12-16T12:34+0000
الطاقة
أخبار بلغاريا
أسعار الكهرباء
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ووفقا لـ"رويترز"، فإن المشرعين البلغاريين اتخذوا قرارا بتجميد أسعار الكهرباء، وهو ما سيمنح الائتلاف الحاكم الجديد وقتا لوضع خطة تحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، داخل أفقر دول الاتحاد الأوروبي.من جهته رحب رئيس الوزراء البلغاري الجديد كيريل بيتكوف بالتجميد، وأكد أن الأسعار المنظمة لن تزداد إلا بعد اتخاذ جميع الخطوات التي يمكن أن تحد من تكاليف موردي الطاقة. ولم يخض في التفاصيل.وقال بيتكوف في اجتماع حكومي "إنها إشارة مهمة جدا وواضحة أنه قبل إجراء تحليل جاد لنظام الطاقة لا يمكن تحميل التكاليف الإضافية للمستهلكين".وقد شجبت شركات توزيع الطاقة الخطوة ووصفوها بأنها شعبوية، محذرين من أنها قد تؤدي إلى انهيار نظام الطاقة بالكامل.وكان ارتفاع أسعار الكهرباء قد أثار احتجاجات في الشوارع في دولة البلقان، حيث تكافح العديد من الأسر لدفع فواتير الشتاء، الأمر الذي أطاح فيما قبل بالحكومة الثانية لرئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف في عام 2013.وطالب رادوسلاف ريبارسكي النائب عن حزب "بي بي" الوسط الحاكم بما أسماه التوازن، بين مصالح الأسر، وبين مصالح شركات التوريد.وقال: "قد تدفع زيادة صادمة في الأسعار العديد من الأسر إلى حافة الفقر، حيث يجب أن تكون مصالح شركات التوريد والمستهلكين متوازنة".
https://arabic.sputniknews.com/20210711/بلغاريا-تجري-انتخابات-برلمانية-مبكرة-لأول-مرة-في-تاريخها-الحدث-1049532072.html
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الطاقة, أخبار بلغاريا, أسعار الكهرباء

بلغاريا تجمد أسعار الكهرباء حتى نهاية مارس

12:34 GMT 16.12.2021
© Sputnik . MOUHAMED NADJMمهندسة كهرباء سورية
مهندسة كهرباء سورية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Sputnik . MOUHAMED NADJM
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صوّت المشرعون البلغاريون، اليوم الخميس، على تجميد أسعار الكهرباء للمنازل حتى نهاية مارس/ آذار المقبل.
ووفقا لـ"رويترز"، فإن المشرعين البلغاريين اتخذوا قرارا بتجميد أسعار الكهرباء، وهو ما سيمنح الائتلاف الحاكم الجديد وقتا لوضع خطة تحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، داخل أفقر دول الاتحاد الأوروبي.
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من جهته رحب رئيس الوزراء البلغاري الجديد كيريل بيتكوف بالتجميد، وأكد أن الأسعار المنظمة لن تزداد إلا بعد اتخاذ جميع الخطوات التي يمكن أن تحد من تكاليف موردي الطاقة. ولم يخض في التفاصيل.
وقال بيتكوف في اجتماع حكومي "إنها إشارة مهمة جدا وواضحة أنه قبل إجراء تحليل جاد لنظام الطاقة لا يمكن تحميل التكاليف الإضافية للمستهلكين".
وقد شجبت شركات توزيع الطاقة الخطوة ووصفوها بأنها شعبوية، محذرين من أنها قد تؤدي إلى انهيار نظام الطاقة بالكامل.
وكان ارتفاع أسعار الكهرباء قد أثار احتجاجات في الشوارع في دولة البلقان، حيث تكافح العديد من الأسر لدفع فواتير الشتاء، الأمر الذي أطاح فيما قبل بالحكومة الثانية لرئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف في عام 2013.
وطالب رادوسلاف ريبارسكي النائب عن حزب "بي بي" الوسط الحاكم بما أسماه التوازن، بين مصالح الأسر، وبين مصالح شركات التوريد.
وقال: "قد تدفع زيادة صادمة في الأسعار العديد من الأسر إلى حافة الفقر، حيث يجب أن تكون مصالح شركات التوريد والمستهلكين متوازنة".
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