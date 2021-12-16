بلغاريا تجمد أسعار الكهرباء حتى نهاية مارس

ووفقا لـ"رويترز"، فإن المشرعين البلغاريين اتخذوا قرارا بتجميد أسعار الكهرباء، وهو ما سيمنح الائتلاف الحاكم الجديد وقتا لوضع خطة تحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، داخل أفقر دول الاتحاد الأوروبي.من جهته رحب رئيس الوزراء البلغاري الجديد كيريل بيتكوف بالتجميد، وأكد أن الأسعار المنظمة لن تزداد إلا بعد اتخاذ جميع الخطوات التي يمكن أن تحد من تكاليف موردي الطاقة. ولم يخض في التفاصيل.وقال بيتكوف في اجتماع حكومي "إنها إشارة مهمة جدا وواضحة أنه قبل إجراء تحليل جاد لنظام الطاقة لا يمكن تحميل التكاليف الإضافية للمستهلكين".وقد شجبت شركات توزيع الطاقة الخطوة ووصفوها بأنها شعبوية، محذرين من أنها قد تؤدي إلى انهيار نظام الطاقة بالكامل.وكان ارتفاع أسعار الكهرباء قد أثار احتجاجات في الشوارع في دولة البلقان، حيث تكافح العديد من الأسر لدفع فواتير الشتاء، الأمر الذي أطاح فيما قبل بالحكومة الثانية لرئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف في عام 2013.وطالب رادوسلاف ريبارسكي النائب عن حزب "بي بي" الوسط الحاكم بما أسماه التوازن، بين مصالح الأسر، وبين مصالح شركات التوريد.وقال: "قد تدفع زيادة صادمة في الأسعار العديد من الأسر إلى حافة الفقر، حيث يجب أن تكون مصالح شركات التوريد والمستهلكين متوازنة".
من جهته رحب رئيس الوزراء البلغاري الجديد كيريل بيتكوف بالتجميد، وأكد أن الأسعار المنظمة لن تزداد إلا بعد اتخاذ جميع الخطوات التي يمكن أن تحد من تكاليف موردي الطاقة. ولم يخض في التفاصيل.
وقال بيتكوف في اجتماع حكومي "إنها إشارة مهمة جدا وواضحة أنه قبل إجراء تحليل جاد لنظام الطاقة لا يمكن تحميل التكاليف الإضافية للمستهلكين".
وقد شجبت شركات توزيع الطاقة الخطوة ووصفوها بأنها شعبوية، محذرين من أنها قد تؤدي إلى انهيار نظام الطاقة بالكامل.
وكان ارتفاع أسعار الكهرباء قد أثار احتجاجات في الشوارع في دولة البلقان، حيث تكافح العديد من الأسر لدفع فواتير الشتاء، الأمر الذي أطاح فيما قبل بالحكومة الثانية لرئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف في عام 2013.
وطالب رادوسلاف ريبارسكي النائب عن حزب "بي بي" الوسط الحاكم بما أسماه التوازن، بين مصالح الأسر، وبين مصالح شركات التوريد.
وقال: "قد تدفع زيادة صادمة في الأسعار العديد من الأسر إلى حافة الفقر، حيث يجب أن تكون مصالح شركات التوريد والمستهلكين متوازنة".