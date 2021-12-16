بوريس جونسون يناقش مع سلطان عمان اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين بريطانيا ومجلس ‏التعاون الخليجي

وتطرق الطرفان إلى الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي للمملكة المتحدة، وسط التحديات المستمرة التي تفرضها جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بحسب بيان رسمي صادر عن الحكومة البريطانية.وكان وزير الاستثمار البريطاني، جيري جريمستون، أعلن الشهر الماضي أن بلاده تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي لعقد اتفاقية للتجارة الحرة.وذكر الوزير البريطاني خلال مؤتمر في دبي أن الاتفاقية سوف تبرم في غضون 12 شهرا، بحسب وكالة "رويترز".كما سلط رئيس وزراء بريطانيا وسلطان عمان خلال لقائهما، اليوم الخميس، الضوء على فرص الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء والمتجددة في المملكة المتحدة وسلطنة عمان، بما في ذلك طاقة الرياح والهيدروجين، بحسب بيان رسمي عن الحكومة البريطانية.وبشأن قضايا الأمن الإقليمي، ناقش بوريس جونسون مع سلطان عمان استمرار الأزمة في اليمن، والمحادثات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.واتفق كلاهما على زيادة تعزيز تعاوننا الدفاعي والأمني ، إدراكا للأهمية الاستراتيجية لقاعدة الدقم في عمان بالنسبة للمملكة المتحدة.ورحب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال لقائه بسلطان عمان، اليوم الخميس، بالعلاقات طويلة الأمد بين بلديهما، وتطلع إلى تنشيط شراكتنا وتعميق التعاون عبر التجارة والاستثمار والدفاع.وعبّر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وسلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الخميس، عن التزامهما بمواصلة العمل معا عن كثب، والتطلع إلى قمة محتملة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022.
وذكر الوزير البريطاني خلال مؤتمر في دبي أن الاتفاقية سوف تبرم في غضون 12 شهرا، بحسب وكالة "رويترز".
كما سلط رئيس وزراء بريطانيا وسلطان عمان خلال لقائهما، اليوم الخميس، الضوء على فرص الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء والمتجددة في المملكة المتحدة وسلطنة عمان، بما في ذلك طاقة الرياح والهيدروجين، بحسب بيان رسمي عن الحكومة البريطانية.
وبشأن قضايا الأمن الإقليمي، ناقش بوريس جونسون مع سلطان عمان استمرار الأزمة في اليمن، والمحادثات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.
واتفق كلاهما على زيادة تعزيز تعاوننا الدفاعي والأمني ، إدراكا للأهمية الاستراتيجية لقاعدة الدقم في عمان بالنسبة للمملكة المتحدة.
ورحب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال لقائه بسلطان عمان، اليوم الخميس، بالعلاقات طويلة الأمد بين بلديهما، وتطلع إلى تنشيط شراكتنا وتعميق التعاون عبر التجارة والاستثمار والدفاع.
وعبّر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وسلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الخميس، عن التزامهما بمواصلة العمل معا عن كثب، والتطلع إلى قمة محتملة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022.