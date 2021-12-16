تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211216/تأكيد-إيراني-ونفي-سعودي-ما-حقيقة-إجراء-مباحثات-بين-طهران-والرياض-في-الأردن؟-1054246390.html
تأكيد إيراني ونفي سعودي... ما حقيقة إجراء مباحثات بين طهران والرياض في الأردن؟
تأكيد إيراني ونفي سعودي... ما حقيقة إجراء مباحثات بين طهران والرياض في الأردن؟
رغم نفي المملكة العربية السعودية إجراء أي مباحثات رسمية مع إيران، إلا أن أصداء المباحثات الأمنية التي عقدت قبل أيام في الأردن، والحديث عن محادثات بين الرياض... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T18:11+0000
2021-12-16T18:11+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104455/31/1044553169_0:147:2803:1723_1920x0_80_0_0_d8986f7c4a4894e0b5325446e79482f0.jpg
وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، اليوم الخميس، إنه لا يوجد أي اجتماعات بين الخبراء السعوديين والإيرانيين في الأردن، فالأردن استضاف مؤتمرا أمنيا شارك فيه عدة أشخاص من كافة الدول.وقال مراقبون إن المحادثات بين إيران والسعودية في الأردن قد لا تكون رسمية، إلا أن هناك مباحثات قائمة في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بينهما وحلحلة الأزمات العالقة.نفي سعوديوأضاف الوزير السعودي أن هناك سلسلة من المفاوضات المباشرة بين طهران والرياض سبق وأن تم الإعلان عنها بشكل رسمي، مشيرا إلى أن السعودية منفتحة لأي حوار.وأشار إلى أن القاهرة والرياض أكدتا على ضرورة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، موضحا أنه لم تحدث لقاءات أخرى مع الجانب الإيراني.وفي وقت سابق، نقلت "رويترز"، عن دبلوماسي إيراني بارز، قوله إن المحادثات التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمان، جرت بين خبراء من السعودية وإيران، لم تكن رسمية.وأضاف أن المحادثات، التي قالت الوكالة إن المعهد العربي لدراسات الأمن استضافها، لم يحضرها أي مسؤول إيراني.وأوضح أن "ما عُقد في عمان ليس اجتماعا رسميا. لكن بالطبع مثل هذه الاجتماعات بين الأكاديميين مفيدة في تحقيق فهم أكبر للحقائق بين الجارتين".تقريب وجهات النظربدوره، قال الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، أن المحادثات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأردن لم تكن محادثات رسمية بين البلدين.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كان هناك مؤتمر أمني في الأردن، وشارك فيه بعض الخبراء من إيران والسعودية، وعلى هامش المؤتمر تباحث الوفدان الإيراني والسعودي حول الموضوعات الأمنية التي يهتم بها الجانبان في المنطقة.مباحثات فنيةبدوره، اعتبر فواز كاسب العنزي، المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، أن ما حدث في الأردن تعتبر المحادثات الخامسة بين طهران والرياض حول الملف الإيراني، والذي يعد من أصعب الملفات في ساحة الشرق الأوسط.ويرى العنزي أن هناك تناقضًا كبيرًا جدا في الاتجاه والتوجه السياسي الإيراني الخارجي، وهي لا تنوي الوصول لحل يرضي منطقة الشرق الأوسط، خاصة الخليج الأقرب والأكثر تعرضًا لتهديدات إيران النووية.وقال إن "إيران تتبع سلوكًا عدوانيًا على المنطقة، بتطوير الصواريخ الباليستية، وتطوير صناعة الطائرات المسيرة، والتي تدعم بها الحوثيين التي تقوم بالتهديد للمملكة وللمناطق السكانية المدنية فيها".وتابع: "هذه المحادثات أخذت جانبًا مهمًا، وهو جانب فني بحت، ولم تتطرق للجوانب الاستراتيجية، والتواجد في الأردن لا يمنع أن ما يدور في فيينا هو الفيصل الحقيقي في حالة التوافق بين المجموعة الدولية وإيران".ويعتقد المحلل السعودي أن الملف النووي الإيراني هو المحك الحقيقي للسياسة الخارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن، إما التوافق حوله بما يرضي جميع الأطراف بما فيها الدول الأوروبية والخليج وإسرائيل، وأن تكون هذه الدول طرفا في الاتفاق، أو ممارسة سياسة الضغط القصوى والحظر الاقتصادي على إيران وكل من يتعامل معها.ونقل موقع قناة "الشرق" عن مصادر مطلعة أن هذه المحادثات عُقدت على مدار 4 أيام، وحضرها 12 شخصية سعودية وإيرانية، وركزت على ملفات أمنية، وبرنامج إيران النووي.وأوضحت المصادر أن المحادثات التي أجراها أكاديميون وخبراء أمنيون من البلدين، ناقشت ملفات اليمن ولبنان وسوريا، وأصدرت عددا من التوصيات التي جرى إرسالها إلى حكومتي الرياض وطهران.وقالت إن التوصيات تضمنت حلولا لعدد من القضايا والملفات الإقليمية، منها الموقف السعودي بشأن لبنان، والأزمتان اليمنية والسورية، وتخفيف حدّة الحملات الإعلامية بين البلدين، والعودة إلى الحوار، بهدف التمهيد لاستئناف العلاقات الثنائية.وبدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة هذا العام وعقدتا ثلاث دورات في العراق. وسبق أن جمعت لقاءات بين أكاديميين من البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/الحوثي-يعلق-على-المباحثات-الأمنية-بين-السعودية-وإيران-في-الأردن-1053909451.html
https://arabic.sputniknews.com/20211213/أحدها-خاص-بالسعودية-إيران-تكشف-3-عوامل-أحدثت-تغيرا-جيوسياسيا-وأمنيا-في-المنطقة-1053900399.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104455/31/1044553169_155:0:2646:1868_1920x0_80_0_0_4aeba0bd401c9fb62de18f1a6b0fab63.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

تأكيد إيراني ونفي سعودي... ما حقيقة إجراء مباحثات بين طهران والرياض في الأردن؟

18:11 GMT 16.12.2021
© REUTERS / Costas Baltasوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الفيصل يتحدث خلال لقائه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في وزارة الخارجية بأثينا
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الفيصل يتحدث خلال لقائه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في وزارة الخارجية بأثينا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / Costas Baltas
تابعنا عبر
رغم نفي المملكة العربية السعودية إجراء أي مباحثات رسمية مع إيران، إلا أن أصداء المباحثات الأمنية التي عقدت قبل أيام في الأردن، والحديث عن محادثات بين الرياض وطهران لا تزال موجودة.
وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، اليوم الخميس، إنه لا يوجد أي اجتماعات بين الخبراء السعوديين والإيرانيين في الأردن، فالأردن استضاف مؤتمرا أمنيا شارك فيه عدة أشخاص من كافة الدول.
وقال مراقبون إن المحادثات بين إيران والسعودية في الأردن قد لا تكون رسمية، إلا أن هناك مباحثات قائمة في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بينهما وحلحلة الأزمات العالقة.

نفي سعودي

وأضاف الوزير السعودي أن هناك سلسلة من المفاوضات المباشرة بين طهران والرياض سبق وأن تم الإعلان عنها بشكل رسمي، مشيرا إلى أن السعودية منفتحة لأي حوار.
محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
الحوثي يعلق على المباحثات الأمنية بين السعودية وإيران في الأردن
14 ديسمبر, 01:55 GMT
وأشار إلى أن القاهرة والرياض أكدتا على ضرورة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، موضحا أنه لم تحدث لقاءات أخرى مع الجانب الإيراني.

أكدنا على أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي.

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي
فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي
وفي وقت سابق، نقلت "رويترز"، عن دبلوماسي إيراني بارز، قوله إن المحادثات التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمان، جرت بين خبراء من السعودية وإيران، لم تكن رسمية.
وأضاف أن المحادثات، التي قالت الوكالة إن المعهد العربي لدراسات الأمن استضافها، لم يحضرها أي مسؤول إيراني.
وأوضح أن "ما عُقد في عمان ليس اجتماعا رسميا. لكن بالطبع مثل هذه الاجتماعات بين الأكاديميين مفيدة في تحقيق فهم أكبر للحقائق بين الجارتين".

تقريب وجهات النظر

بدوره، قال الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، أن المحادثات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأردن لم تكن محادثات رسمية بين البلدين.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كان هناك مؤتمر أمني في الأردن، وشارك فيه بعض الخبراء من إيران والسعودية، وعلى هامش المؤتمر تباحث الوفدان الإيراني والسعودي حول الموضوعات الأمنية التي يهتم بها الجانبان في المنطقة.

ويرى المحلل السياسي الإيراني أن أي لقاء يجمع السعودية بإيران هو مفيد جدًا، سواء كان رسميًا أو غير رسمي، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين في طريق محاولة حلحلة الخلافات القائمة.

مباحثات فنية

بدوره، اعتبر فواز كاسب العنزي، المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، أن ما حدث في الأردن تعتبر المحادثات الخامسة بين طهران والرياض حول الملف الإيراني، والذي يعد من أصعب الملفات في ساحة الشرق الأوسط.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، إيران تضغط عن طريق هذا الملف على مجموعة الدول الإقليمية، واتهمت أن هناك ضغوطًا للمملكة على إيران والحظر والحصار على اليمن وربطتهم بأن يكون هناك تقارب أكبر في المحادثات.

ويرى العنزي أن هناك تناقضًا كبيرًا جدا في الاتجاه والتوجه السياسي الإيراني الخارجي، وهي لا تنوي الوصول لحل يرضي منطقة الشرق الأوسط، خاصة الخليج الأقرب والأكثر تعرضًا لتهديدات إيران النووية.
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
أحدها خاص بالسعودية... إيران تكشف 3 عوامل أحدثت تغيرا جيوسياسيا وأمنيا في المنطقة
13 ديسمبر, 17:24 GMT
وقال إن "إيران تتبع سلوكًا عدوانيًا على المنطقة، بتطوير الصواريخ الباليستية، وتطوير صناعة الطائرات المسيرة، والتي تدعم بها الحوثيين التي تقوم بالتهديد للمملكة وللمناطق السكانية المدنية فيها".
وتابع: "هذه المحادثات أخذت جانبًا مهمًا، وهو جانب فني بحت، ولم تتطرق للجوانب الاستراتيجية، والتواجد في الأردن لا يمنع أن ما يدور في فيينا هو الفيصل الحقيقي في حالة التوافق بين المجموعة الدولية وإيران".

واستطرد: "لا يوجد حسن نية من جانب إيران نظرا لضعف مهارات التفاوض في مثل هذه المجالات وأيضا رفع سقف الطموحات في التفاوض وهو أخّر كثيرا المفاوضات وجعلها تأخذ زمنا كبيرا، وإيران تستفيد من الموضوع وتهديدها الأخير بالعدوان على السعودية في حال عدم الموافقة من الجانب الأمريكي هذا دليل ومؤشر للنوايا واستخدام الملفات والاستثمار الإعلامي الذي يدفع بالتوجه العدواني لإيران".

ويعتقد المحلل السعودي أن الملف النووي الإيراني هو المحك الحقيقي للسياسة الخارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن، إما التوافق حوله بما يرضي جميع الأطراف بما فيها الدول الأوروبية والخليج وإسرائيل، وأن تكون هذه الدول طرفا في الاتفاق، أو ممارسة سياسة الضغط القصوى والحظر الاقتصادي على إيران وكل من يتعامل معها.
ونقل موقع قناة "الشرق" عن مصادر مطلعة أن هذه المحادثات عُقدت على مدار 4 أيام، وحضرها 12 شخصية سعودية وإيرانية، وركزت على ملفات أمنية، وبرنامج إيران النووي.
وأوضحت المصادر أن المحادثات التي أجراها أكاديميون وخبراء أمنيون من البلدين، ناقشت ملفات اليمن ولبنان وسوريا، وأصدرت عددا من التوصيات التي جرى إرسالها إلى حكومتي الرياض وطهران.
وقالت إن التوصيات تضمنت حلولا لعدد من القضايا والملفات الإقليمية، منها الموقف السعودي بشأن لبنان، والأزمتان اليمنية والسورية، وتخفيف حدّة الحملات الإعلامية بين البلدين، والعودة إلى الحوار، بهدف التمهيد لاستئناف العلاقات الثنائية.
وبدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة هذا العام وعقدتا ثلاث دورات في العراق. وسبق أن جمعت لقاءات بين أكاديميين من البلدين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:59 GMTمقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين جراء إطلاق نار شمالي الضفة الغربية
18:53 GMTتفتيش المنازل دون إذن... ما خطورة قوانين الكنيست الجديدة على المواطنين العرب؟
18:47 GMTدراسة: أحد اللقاحات الأكثر استخداما في العالم لا يولد مناعة كافية لتحييد أوميكرون
18:24 GMTلماذا قررت "آبل" منح ألف دولار لكل موظف؟
18:21 GMTما الذي يحدث في العاصمة طرابلس... وما تأثيره على ملف الانتخابات؟
18:15 GMTسخرية في إسرائيل بسبب خريطة نشرتها صحيفة إيرانية لأهداف محتملة فيها
18:11 GMTتأكيد إيراني ونفي سعودي... ما حقيقة إجراء مباحثات بين طهران والرياض في الأردن؟
18:01 GMTإدارة بايدن تحذر أصحاب الشركات من هجوم سيبراني محتمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة
17:43 GMTمقاتلة روسية وخوف إسرائيلي... لماذا تعثرت صفقة "إف 35" بين الإمارات وأمريكا؟
17:36 GMTمجلس السيادة السوداني يعلن تعليق مسار شرق السودان
17:33 GMTوزير الخارجية المغربي يرفض طلب نواب البرلمان للمشاركة في صياغة الاتفاقيات
17:08 GMTارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 1700 دولار لكل ألف متر مكعب
16:52 GMTريال مدريد يعلن عن 5 حالات كورونا جديدة بين صفوفه ويوقف التدريبات
16:49 GMTميلانيا ترامب تبيع "رمزا غير قابل للاستبدال" خاصا بعيونها مقابل عملة مشفرة... صورة
16:42 GMTعبد الكريم حسن بعد الخسارة أمام الجزائر: كان درسا قاسيا
16:40 GMTالبرلمان الأوروبي لأعضائه: استعدوا لفرض عقوبات على روسيا
16:38 GMTسفير إسرائيل في الأمم المتحدة: إذا فتح "حزب الله" النار علينا سندمر البنى التحتية اللبنانية
16:38 GMT"يويفا" يطلق حملة للتطعيم ضد كوفيد-19 لكنه يترك الاختيار للاعبين
16:31 GMTتفاصيل لقاء السيسي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
16:30 GMTإعلام: هناك مساع في الأمم المتحدة لعقد مؤتمر لحل الأزمة اليمنية