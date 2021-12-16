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https://arabic.sputniknews.com/20211216/تركيا-تعلن-عن-قرار-جديد-بشأن-رحلات-الطيران-بعد-تطبيع-العلاقات-مع-أرمينيا-1054067210.html
تركيا تعلن عن قرار جديد بشأن رحلات الطيران بعد تطبيع العلاقات مع أرمينيا
تركيا تعلن عن قرار جديد بشأن رحلات الطيران بعد تطبيع العلاقات مع أرمينيا
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن أنقرة تدرس طلبات شركات الطيران التركية والأرمينية للقيام برحلات جوية بين إسطنبول ويريفان ذهابا... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T06:50+0000
2021-12-16T06:53+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال تشاووش أوغلو، "يتم النظر في طلبات شركات الطيران من قبل وزارة النقل والمديرية العامة للطيران المدني في تركيا"، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ، موقف الجانب التركي من الأمر إيجابي.وكان وزير الخارجية التركي، قد أعلن مؤخرا أن تركيا وأرمينيا ستعينان قريبا مبعوثين خاصين للعمل على تطبيع العلاقات بين البلدين.وشهدت العلاقات بين البلدين توترا كبيرا خلال الحرب التي دارت بين أرمينيا وأذربيجان ودعمت أنقرة فيها الأخيرة.وتجددت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2020؛ لكن توصل الطرفان في النهاية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية روسية، وكانت تركيا داعمة لأذربيجان في الحرب.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/تشاووش-أوغلو-تركيا-وأرمينيا-تعتزمان-تبادل-تعيين-مبعوثين-كخطوة-لتطبيع-العلاقات-بين-البلدين-1053903873.html
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أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن عن قرار جديد بشأن رحلات الطيران بعد تطبيع العلاقات مع أرمينيا

06:50 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 06:53 GMT 16.12.2021)
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء الخارجية ووزارة الدفاع في روسيا وتركيا بشأن ليبيا
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء الخارجية ووزارة الدفاع في روسيا وتركيا بشأن ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن أنقرة تدرس طلبات شركات الطيران التركية والأرمينية للقيام برحلات جوية بين إسطنبول ويريفان ذهابا وايابا.
وقال تشاووش أوغلو، "يتم النظر في طلبات شركات الطيران من قبل وزارة النقل والمديرية العامة للطيران المدني في تركيا"، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ، موقف الجانب التركي من الأمر إيجابي.
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
تشاووش أوغلو: تركيا وأرمينيا تعتزمان تبادل تعيين مبعوثين كخطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين
13 ديسمبر, 18:47 GMT
وأضاف أنه "في الأيام المقبلة، سيتم تحديد أي الشركات قادرة على الطيران على هذا الخط".
وكان وزير الخارجية التركي، قد أعلن مؤخرا أن تركيا وأرمينيا ستعينان قريبا مبعوثين خاصين للعمل على تطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال تشاووش أوغلو خلال جلسة أمام البرلمان: "لتطبيع العلاقات مع أرمينيا، سوف نعين قريبا مبعوثين خاصين بشكل متبادل"، مضيفا أنه سوف يتم استئناف رحلات الطيران العارض "الشارتر" بين الجانبين. وأوضح أن بلاده ستنسق هذه الخطوات مع أذربيجان.
وشهدت العلاقات بين البلدين توترا كبيرا خلال الحرب التي دارت بين أرمينيا وأذربيجان ودعمت أنقرة فيها الأخيرة.
وتجددت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2020؛ لكن توصل الطرفان في النهاية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية روسية، وكانت تركيا داعمة لأذربيجان في الحرب.
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