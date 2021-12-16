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https://arabic.sputniknews.com/20211216/تعليق-النشاط-التجاري-في-ميناء-كويتا-الجاف-وعلى-المعابر-الباكستانية-مع-إيران-وأفغانستان-1054227365.html
تعليق النشاط التجاري في ميناء كويتا الجاف وعلى المعابر الباكستانية مع إيران وأفغانستان
تعليق النشاط التجاري في ميناء كويتا الجاف وعلى المعابر الباكستانية مع إيران وأفغانستان
أفادت مصادر باكستانية بأن جميع الأنشطة التجارية في ميناء كويتا الجاف في عاصمة إقليم بلوشستان، والمعبرين الحدوديين مع أفغانستان وإيران، معلقة منذ يومين. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T13:50+0000
2021-12-16T13:50+0000
أخبار باكستان
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إسلام آباد- سبوتنيك. وقالت هذه المصادر لوكالة "سبوتنيك"، إن "التجار المحليين احتجوا على سوء السلوك المزعوم للمخابرات الجمركية الباكستانية، إذ ظلت الأنشطة التجارية في معبري شامان وتفتان الحدوديين معلقة، منذ يومين".وأعلنت غرفة التجارة والصناعة في كويتا، أن رجال الأعمال سيعلقون الأنشطة التجارية في ميناء كويتا الجاف، ومعبري "شامان" و"تافتان"، احتجاجا على احتجاز الشاحنات المحملة بالفواكه المجففة والطازجة، وسوء معاملة مسؤولي المخابرات الباكستانية مع التجار والسائقين. وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة في كويتا، فداء حسين دشتي، لوسائل إعلام محلية:وأوضح دشتي أن إسماعيل حصل على رسوم إضافية، في عام 2020، وأن التجار قدموا التماسا ضده قضت فيه محكمة بلوشستان العليا بحظره من تسجيل قضايا ضد مستوردي ومصدري الفواكه المجففة والطازجة؛ ومع ذلك، لا يزال مسؤولو المخابرات الجمركية يوقفون الشاحنات المحملة بالفواكه.وأشار إلى أن هناك حالة من عدم ارتياح بين المستوردين والمصدرين، من إجراءات الجمارك، والتي تؤثر على التجارة بين الدول الثلاث، بصورة سلبية.ويعد إقليم بلوشستان أحد أقاليم باكستان الأربعة، ويحظى بأهمية تجارية كبيرة، بسبب مجاورته إيران وأفغانستان؛ كما يطل الإقليم على بحر العرب وخليج عمان، ومضيق هرمز.
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أخبار باكستان

تعليق النشاط التجاري في ميناء كويتا الجاف وعلى المعابر الباكستانية مع إيران وأفغانستان

13:50 GMT 16.12.2021
© Sputnik . Tarek Mohei Eldin‏ ‏معبر طورخم بين باكستان وأفغانستان
معبر طورخم بين باكستان وأفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Sputnik . Tarek Mohei Eldin‏ ‏
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أفادت مصادر باكستانية بأن جميع الأنشطة التجارية في ميناء كويتا الجاف في عاصمة إقليم بلوشستان، والمعبرين الحدوديين مع أفغانستان وإيران، معلقة منذ يومين.
إسلام آباد- سبوتنيك. وقالت هذه المصادر لوكالة "سبوتنيك"، إن "التجار المحليين احتجوا على سوء السلوك المزعوم للمخابرات الجمركية الباكستانية، إذ ظلت الأنشطة التجارية في معبري شامان وتفتان الحدوديين معلقة، منذ يومين".
وأعلنت غرفة التجارة والصناعة في كويتا، أن رجال الأعمال سيعلقون الأنشطة التجارية في ميناء كويتا الجاف، ومعبري "شامان" و"تافتان"، احتجاجا على احتجاز الشاحنات المحملة بالفواكه المجففة والطازجة، وسوء معاملة مسؤولي المخابرات الباكستانية مع التجار والسائقين.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة في كويتا، فداء حسين دشتي، لوسائل إعلام محلية:

إن الاحتجاج سيمتد إلى أجزاء أخرى من إقليم بلوشستان، وسيستمر حتى نقل مدير المخابرات الجمركية في بلوشستان محمد إسماعيل.

وأوضح دشتي أن إسماعيل حصل على رسوم إضافية، في عام 2020، وأن التجار قدموا التماسا ضده قضت فيه محكمة بلوشستان العليا بحظره من تسجيل قضايا ضد مستوردي ومصدري الفواكه المجففة والطازجة؛ ومع ذلك، لا يزال مسؤولو المخابرات الجمركية يوقفون الشاحنات المحملة بالفواكه.
وأشار إلى أن هناك حالة من عدم ارتياح بين المستوردين والمصدرين، من إجراءات الجمارك، والتي تؤثر على التجارة بين الدول الثلاث، بصورة سلبية.
ويعد إقليم بلوشستان أحد أقاليم باكستان الأربعة، ويحظى بأهمية تجارية كبيرة، بسبب مجاورته إيران وأفغانستان؛ كما يطل الإقليم على بحر العرب وخليج عمان، ومضيق هرمز.
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