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تعليمات من "المركزي" التونسي لضمان استمرار السحب من الصراف الآلي
تعليمات من "المركزي" التونسي لضمان استمرار السحب من الصراف الآلي
أصدر البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، تعليماته إلى البنوك والمؤسسات المالية في مختلف أنحاء البلاد لضمان استمرارية عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T13:35+0000
2021-12-16T13:35+0000
أخبار تونس اليوم
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وقال موقع "المصدر" إن تعليمات البنك المركزي التونسي جاءت لضمان استمرار السحب من الصراف الآلي، غدا الجمعة 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، والذي يوافق يوم عطلة عيد الثورة تليه عطلة نهاية الأسبوع.وتأتي التعليمات كذلك ضمانا لحسن سير المعاملات خاصة، وأنه لم يصدر قرارا بفتح البنوك أو مراكز البريد أبوابها يوم السبت المقبل.وفي وقت سابق، قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، أمس الأربعاء، إن الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين في القطاع العام بنسبة 10 في المئة، مشددا على أن الاتحاد يرفض هذه المقترحات.وأضاف الطبوبي أن الحكومة التي تقول في العلن إنها قادرة على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنه ليس لديها أموال حتى لدفع الرواتب، وفقا لإعلام محلي.وكانت تونس قد بدأت، الشهر الماضي، محادثات مع صندوق النقد للوصول إلى برنامج تمويل من أجل إنقاذ اقتصادها الذي يعاني وبشدة.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار تونس اليوم.
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أخبار تونس اليوم

تعليمات من "المركزي" التونسي لضمان استمرار السحب من الصراف الآلي

13:35 GMT 16.12.2021
© REUTERS / DANISH SIDDIQUIصراف آلي
صراف آلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / DANISH SIDDIQUI
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أصدر البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، تعليماته إلى البنوك والمؤسسات المالية في مختلف أنحاء البلاد لضمان استمرارية عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي.
وقال موقع "المصدر" إن تعليمات البنك المركزي التونسي جاءت لضمان استمرار السحب من الصراف الآلي، غدا الجمعة 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، والذي يوافق يوم عطلة عيد الثورة تليه عطلة نهاية الأسبوع.
وتأتي التعليمات كذلك ضمانا لحسن سير المعاملات خاصة، وأنه لم يصدر قرارا بفتح البنوك أو مراكز البريد أبوابها يوم السبت المقبل.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، أمس الأربعاء، إن الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين في القطاع العام بنسبة 10 في المئة، مشددا على أن الاتحاد يرفض هذه المقترحات.
وأضاف الطبوبي أن الحكومة التي تقول في العلن إنها قادرة على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنه ليس لديها أموال حتى لدفع الرواتب، وفقا لإعلام محلي.
وكانت تونس قد بدأت، الشهر الماضي، محادثات مع صندوق النقد للوصول إلى برنامج تمويل من أجل إنقاذ اقتصادها الذي يعاني وبشدة.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار تونس اليوم.
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