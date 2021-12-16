https://arabic.sputniknews.com/20211216/تفاصيل-لقاء-السيسي-ومدير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1054244394.html

تفاصيل لقاء السيسي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تفاصيل لقاء السيسي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رفائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T16:31+0000

2021-12-16T16:31+0000

2021-12-16T16:31+0000

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053334317_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7dfae2509203e6e7957af13fedfc4a9c.jpg

وأشاد السيسي خلال اللقاء بجهود جروسي لتفعيل دور الوكالة المهم للوكالة، في إطار استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية على مستوى العالم، ودعم مساعي نشر السلام والأمن الدوليين، بحسب بيان للسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية.كما أكد الرئيس السيسي أن الوكالة الدولة للطاقة الذرية تقع عليها مسئولية كبيرة نحو تعزيز استقرار وأمن المنطقة.ولفت السيسي إلى "توجه مصر نحو الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لصالح عملية التنمية من خلال إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والحرص في هذا الإطار على تعزيز علاقات التعاون الراسخة مع الوكالة والاستفادة من خبراتها لتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال إجراءات الأمن النووي".ومن جانبه أعرب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيدا بإسهامات مصر المحورية على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على حدٍ سواء.وشدد جروسي على "دعم الوكالة الكامل لمشروع محطة الضبعة النووية الذي يعتبر خطوة مهمة وكبيرة في اتجاه الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مصر، الأمر الذي من شأنه أن يرتقي بمصر إلى مستويات وآفاق أرحب في مسيرة التنمية ويجعلها من أهم الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة، معربا عن التطلع لأن يمثل ذلك المشروع نموذجا للتعاون الثنائي المثمر بين الوكالة ومصر".وقال المتحدث باسم الرئاسة إنه "تم استعراض سبل التعاون بين مصر والوكالة الدولية في إطار المبادرة التي تعتزم الوكالة إطلاقها تحت عنوان "أشعة الأمل" لعلاج مرضى السرطان في أفريقيا، وذلك من خلال اختيار إحدى المؤسسات الطبية المصرية الرائدة، التي باتت تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، ضمن المراكز الإقليمية التي ستقدم الدعم الفني اللازم للمبادرة داخل القارة".وأضاف أنه "تم التطرق إلى استضافة مصر في عام 2022 لقمة الأمم المتحدة القادمة لتغير المناخ COP27، وإمكانية الاستفادة من تنظيم هذا الحدث الضخم لإبراز أهمية دور الطاقة النظيفة التي تساعد على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافحة تغير المناخ، وهو ما تساهم فيه مصر بشكل لافت من خلال مشروع محطة الضبعة".

https://arabic.sputniknews.com/20211127/مصر-تعلن-عن-موعد-تشغيل-أول-مفاعل-نووي-في-الضبعة-1053327088.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار مصر الآن