تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
أردوغان يقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة لعام 2022
https://arabic.sputniknews.com/20211216/تونس-راشد-الغنوشي-يعلق-على-قرارات-قيس-سعيد-الأخيرة-1054118907.html
تونس… راشد الغنوشي يعلق على قرارات قيس سعيد الأخيرة
تونس… راشد الغنوشي يعلق على قرارات قيس سعيد الأخيرة
أعلن راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي، المجمد، ورئيس حركة النهضة، رفضه قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخيرة. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T12:23+0000
2021-12-16T12:23+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1049719844_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_661ad91ffa2a87e4fbdf838ea467664b.jpg
وكان سعيد قرر "إجراء استشارة شعبية على الإنترنت تشمل التونسيين في الداخل والخارج، لتقديم مقترحات بشأن الإصلاحات السياسية، في الفترة بين الأول من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية شهر مارس/آذار عام 2022".وقرر "إجراء استفتاء على هذه الإصلاحات المقترحة في الخامس والعشرين من يوليو/ تموز المقبل"، معلنا أن "تجرى الانتخابات البرلمانية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول عام 2022".وقال الغنوشي في بيان له، اليوم، إن خطاب سعيد جاء "لمزيد تمديد الخروج عن الدستور والحكم الفردي، وهو ما عمق الأزمة السياسية في البلاد وزاد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وفاقم من عزلة تونس الدولية".وأكد الغنوشي في بيانه المنشور على صفحته الرسمية على فيسبوك أن رئاسة البرلمان "تعبرّ عن رفضها المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني".وأشار البيان إلى أن رئاسة البرلمان "ترفض المحاكمات الانتقائية للنواب وتندد بسياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكا يوميا ومن منهج سياسة الأمر الواقع".ولفت البيان إلى أن رئاسة البرلمان "تعتبر أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية وترفض أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014".واختتم البيان تأكيده على "حق السيدات والسادة النواب في النضال السلمي والمشروع دفاعا عن الديمقراطية وعن المجلس المنتخب بإرادة شعبية حرة".وكان قيس سعيد أعلن في 25 يوليو الماضي، تجميد البرلمان وحل مجلس الوزراء ما أثار احتجاجات في البلاد.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1049719844_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4ae18ee6619ba96bb7e32154b99b7bf0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم

تونس… راشد الغنوشي يعلق على قرارات قيس سعيد الأخيرة

12:23 GMT 16.12.2021
© AP Photo / Hassene Dridiراشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة التونسي
راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة التونسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© AP Photo / Hassene Dridi
تابعنا عبر
أعلن راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي، المجمد، ورئيس حركة النهضة، رفضه قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخيرة.
وكان سعيد قرر "إجراء استشارة شعبية على الإنترنت تشمل التونسيين في الداخل والخارج، لتقديم مقترحات بشأن الإصلاحات السياسية، في الفترة بين الأول من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية شهر مارس/آذار عام 2022".
وقرر "إجراء استفتاء على هذه الإصلاحات المقترحة في الخامس والعشرين من يوليو/ تموز المقبل"، معلنا أن "تجرى الانتخابات البرلمانية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول عام 2022".
وقال الغنوشي في بيان له، اليوم، إن خطاب سعيد جاء "لمزيد تمديد الخروج عن الدستور والحكم الفردي، وهو ما عمق الأزمة السياسية في البلاد وزاد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وفاقم من عزلة تونس الدولية".
وأكد الغنوشي في بيانه المنشور على صفحته الرسمية على فيسبوك أن رئاسة البرلمان "تعبرّ عن رفضها المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني".
وأضاف البيان أن رئاسة البرلمان "تؤكد أن الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد".
وأشار البيان إلى أن رئاسة البرلمان "ترفض المحاكمات الانتقائية للنواب وتندد بسياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكا يوميا ومن منهج سياسة الأمر الواقع".
ولفت البيان إلى أن رئاسة البرلمان "تعتبر أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية وترفض أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014".
واختتم البيان تأكيده على "حق السيدات والسادة النواب في النضال السلمي والمشروع دفاعا عن الديمقراطية وعن المجلس المنتخب بإرادة شعبية حرة".
وكان قيس سعيد أعلن في 25 يوليو الماضي، تجميد البرلمان وحل مجلس الوزراء ما أثار احتجاجات في البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:04 GMTالملكة إليزابيث تضطر لإلغاء احتفالات رأس السنة بسبب عودة تفشي كورونا
13:00 GMTعدنان منصور: المقاومة في لبنان لم تعد مسألة داخلية وتعالج في إطار إقليمي شامل
13:00 GMTما هو أبرز حدث في العالم عام 2021؟
12:56 GMTانطلاق مناورات بحرية "إيرانية - عمانية" قبالة مضيق هرمز
12:55 GMTأردوغان يقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة لعام 2022
12:51 GMTالسجن مدى الحياة لرجل دهس عشرات الأشخاص بسيارته في ألمانيا
12:49 GMTالخارجية الروسية: الحرب العالمية الثالثة مستمرة في الفضاء السيبراني بأبعادها الكاملة
12:49 GMTالحكومة المصرية تكشف حقيقة حذف أجزاء من مناهج الابتدائية والإعدادية
12:44 GMTكيرا نايتلي تروي حادثة الفستان الذي انقسم إلى نصفين
12:41 GMT"البيشمركة" تغلق معبرا نهريا يستخدمه الجيش الأمريكي لتهريب النفط المسروق من سوريا
12:34 GMTبلغاريا تجمد أسعار الكهرباء حتى نهاية مارس
12:32 GMTروسيا: نشر فهرس كامل للأسلحة المسموح بتصديرها إلى الخارج على موقع إلكتروني
12:31 GMTإعلام: إسرائيل تحضر لحرب شاملة مع إيران... هل يستمر أثرها لسنوات؟
12:30 GMT140 مليون صيني يستفيدون من مشروع مائي ضخم خلال 7 سنوات
12:28 GMTطريقة خاطئة عند سلق البيض تسبب التهاب الأمعاء
12:23 GMTتونس… راشد الغنوشي يعلق على قرارات قيس سعيد الأخيرة
12:22 GMTعلماء روس يكتشفون رواسب جليدية ضخمة على سطح المريخ
12:17 GMTإعلام: أمريكا تجمد إعادة فتح قنصلية في القدس المحتلة
12:15 GMTأضخم 10 ميزانيات دفاع في العالم بعد تراجع الإنفاق العسكري السعودي
12:01 GMTمرسيدس يتراجع عن الطعن ويهنئ فرستابن بلقب بطل "فورمولا 1"