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جهاز روسي يقطع طريق المعلومات الإرشادية إلى طائرات العدو المسيرة
جهاز روسي يقطع طريق المعلومات الإرشادية إلى طائرات العدو المسيرة
أفاد رئيس قوات الحرب الإلكترونية في المنطقة العسكرية المركزية في وسط روسيا عن وصول أحدث جهاز للتشويش الإلكتروني إلى قوات المنطقة. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T09:52+0000
2021-12-16T09:52+0000
روسيا
رصد عسكري
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وخُصص الجهاز الذي يحمل اسم "بوليه 21" لإبطال مفعول وسائل الهجوم الجوي للعدو التي تحصل على المعلومات الإرشادية من الأقمار الصناعية.ويحقق الجهاز مهمته من خلال منع وصول معلومات الأقمار الصناعية إلى طائرات العدو المسيرة الهجومية وصواريخه.ويستطيع جهاز "بوليه 21" نشر 100 نقطة للتشويش الإلكتروني في المنطقة اللازم حمايتها التي يمكن أن تبلغ مساحتها 150 كيلومترا مربعا. ويمكن وضع أجهزة تابعة له والتي يتم التحكم فيها عن بعد، في أبراج الاتصالات الخلوية على ارتفاع يصل إلى 60 مترا. ويؤدي الجهاز عمله في ظل البرودة الشديدة (40 درجة مئوية تحت الصفر) والحرارة المرتفعة (حتى 50 فوق الصفر) على نحو سواء.وصنعت روسيا لجيشها أجهزة مماثلة أخرى منها "كراسوخا" و"مورمانسك" و"بوريسوغليبسك 2". وقالت "روسيسكايا غازيتا" عن جهاز "كراسوخا"، إنه يستطيع أن يغطي مساحة مئات الكيلومترات بقبّة عازلة للموجات الكهرمغناطيسية، ويجعل طائرات الإنذار المبكر "أواكس" والأقمار الصناعية العسكرية عمياء وصمّاء.
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روسيا, رصد عسكري

جهاز روسي يقطع طريق المعلومات الإرشادية إلى طائرات العدو المسيرة

09:52 GMT 16.12.2021
© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصورتدريبات وحدة "بيتشيغونسك" البندقية الآلية التابعة الأسطول الشمالي (أسطول الشمال)، الجيش الروسي 13 فبراير 2020
تدريبات وحدة بيتشيغونسك البندقية الآلية التابعة الأسطول الشمالي (أسطول الشمال)، الجيش الروسي 13 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Sputnik . Pavel Lvov
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أفاد رئيس قوات الحرب الإلكترونية في المنطقة العسكرية المركزية في وسط روسيا عن وصول أحدث جهاز للتشويش الإلكتروني إلى قوات المنطقة.
وخُصص الجهاز الذي يحمل اسم "بوليه 21" لإبطال مفعول وسائل الهجوم الجوي للعدو التي تحصل على المعلومات الإرشادية من الأقمار الصناعية.
ويحقق الجهاز مهمته من خلال منع وصول معلومات الأقمار الصناعية إلى طائرات العدو المسيرة الهجومية وصواريخه.
ويستطيع جهاز "بوليه 21" نشر 100 نقطة للتشويش الإلكتروني في المنطقة اللازم حمايتها التي يمكن أن تبلغ مساحتها 150 كيلومترا مربعا. ويمكن وضع أجهزة تابعة له والتي يتم التحكم فيها عن بعد، في أبراج الاتصالات الخلوية على ارتفاع يصل إلى 60 مترا. ويؤدي الجهاز عمله في ظل البرودة الشديدة (40 درجة مئوية تحت الصفر) والحرارة المرتفعة (حتى 50 فوق الصفر) على نحو سواء.
وصنعت روسيا لجيشها أجهزة مماثلة أخرى منها "كراسوخا" و"مورمانسك" و"بوريسوغليبسك 2".
وقالت "روسيسكايا غازيتا" عن جهاز "كراسوخا"، إنه يستطيع أن يغطي مساحة مئات الكيلومترات بقبّة عازلة للموجات الكهرمغناطيسية، ويجعل طائرات الإنذار المبكر "أواكس" والأقمار الصناعية العسكرية عمياء وصمّاء.
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