خبير عسكري: إسرائيل لن تتجرأ على ضرب إيران

صرح قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن القادة الإسرائيليين يعلمون جيداً أنهم إذا قاموا بضربة عسكرية ضد طهران، فإن الرد سيكون قاسيا جداً. تصريح القائد الإيراني جاء ردًا على التصعيد الإسرائيلي بشأن توجيه ضربة عسكرية ضد طهران في حال فشل المباحثات حول الملف النووي في فيينا. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري اللواء رضا شريقي في حديثه لـ"شؤون عسكرية":خبير في العلاقات الدولية: روسيا تعتبر أن هناك تجاوزًا للخطوط الحمراء من خلال إصرار الناتو على ضم أوكرانيا وهذا تهديد للأمن الروسيتستمر أوكرانيا بتعزيزاتها العسكرية في دونباس في الوقت الذي تشهد فيه دعمًا منقطع النظير من حلف الناتو، والذي بدوره يواصل نشر قواته على الحدود الروسية، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجرى حوارًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لمناقشة التطورات الأخيرة فيما يخص هذه القضية، ودعا الرئيس الروسي إلى ضرورة إطلاق مفاوضات فورية بهدف وضع اتفاقات قانونية دولية واضحة تستعبد أي تقدم لاحق للناتو إلى الشرق، ونشره أسلحة تهدد روسيا في الدول المتاخمة، خاصة في أوكرانيا، وعن هذا الموضوع قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية في مركز "الأهرام" للدراسات السياسية والإقليمية الدكتور أحمد سيد أحمد لبرنامج "شؤون عسكرية":التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم شيماء ثامر – محمد جمعة.
نناقش في حلقة شؤون عسكرية عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": قائد الجيش الإيراني يؤكد لإسرائيل: ضربتكم لطهران (هراء) وستتلقون الرد قريبًا، أوكرانيا تدفع بتعزيزات عسكرية في دونباس ومجموعة السبع تحذر روسيا، خُوذة مدرعة للحماية من أسلحة الدمار الشامل، قائد القيادة المركزية الأمريكية يؤكد بقاء 2500 جندي أمريكي في العراق رغم الانسحاب.
صرح قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن القادة الإسرائيليين يعلمون جيداً أنهم إذا قاموا بضربة عسكرية ضد طهران، فإن الرد سيكون قاسيا جداً. تصريح القائد الإيراني جاء ردًا على التصعيد الإسرائيلي بشأن توجيه ضربة عسكرية ضد طهران في حال فشل المباحثات حول الملف النووي في فيينا. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري اللواء رضا شريقي في حديثه لـ"شؤون عسكرية":
إسرائيل لن تتجرأ على توجيه ضربة لإيران لا من قريب ولا من بعيد، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دولة كبيرة ذات قدرات عسكرية كبيرة وبالتالي تستطيع أن تؤثر على إسرائيل بشكل سلبي وتؤثر على الكيان الصهيوني من بنائه الديموغرافي وحتى بنائه الاقتصادي والعسكري.
خبير في العلاقات الدولية: روسيا تعتبر أن هناك تجاوزًا للخطوط الحمراء من خلال إصرار الناتو على ضم أوكرانيا وهذا تهديد للأمن الروسي
تستمر أوكرانيا بتعزيزاتها العسكرية في دونباس في الوقت الذي تشهد فيه دعمًا منقطع النظير من حلف الناتو، والذي بدوره يواصل نشر قواته على الحدود الروسية، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجرى حوارًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لمناقشة التطورات الأخيرة فيما يخص هذه القضية، ودعا الرئيس الروسي إلى ضرورة إطلاق مفاوضات فورية بهدف وضع اتفاقات قانونية دولية واضحة تستعبد أي تقدم لاحق للناتو إلى الشرق، ونشره أسلحة تهدد روسيا في الدول المتاخمة، خاصة في أوكرانيا، وعن هذا الموضوع قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية في مركز "الأهرام" للدراسات السياسية والإقليمية الدكتور أحمد سيد أحمد لبرنامج "شؤون عسكرية":
الساحة الأوكرانية تشهد تحركات وزخم ما بين روسيا من ناحية وأوكرانيا وأمريكا ودول حلف الناتو من ناحية أخرى، وهناك تصعيد من الغرب تحت ادعاء أن هناك حشود عسكرية روسية على الحدود مع أوكرانيا، وبزعمهم أن روسيا تستعد لغزو الأخيرة في العام المقبل وهو مانفته روسيا حقيقةً.