https://arabic.sputniknews.com/20211216/دراسة-تكشف-قدرة-الدماغ-على-حل-أصعب-المهام-في-فترة-معينة-من-اليوم-1054073205.html

دراسة تكشف قدرة الدماغ على حل أصعب المهام في فترة معينة من اليوم

دراسة تكشف قدرة الدماغ على حل أصعب المهام في فترة معينة من اليوم

قال علماء من معهد باريس للدماغ والجهاز العصبي، إن الدماغ البشري قادر على حل أصعب المهام في لحظة قبل النوم تحديدا، حيث تحرر خلايا الدماغ قدراتها الإبداعية. 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T09:39+0000

2021-12-16T09:39+0000

2021-12-16T09:39+0000

مجتمع

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فقبل وقت قصير من النوم، وتحديدا أثناء مرحلة النوم الأولى، يحدث عند البشر ما يسمى بـ"ارتفاع إبداعي". ووفقا للخبراء، فإن الحالة الوسيطة بين النوم واليقظة يمكن أن تساعد الشخص على الخروج بأفكار جديدة غير مألوفة لدى الدماغ الصاحي، بحسب ما نشرته صحيفة "science".قالت دلفين أوديت، عالمة الأعصاب في معهد باريس للدماغ والمؤلفة المشاركة للدراسة، إنها شهدت العديد من الحالات المشابهة عند مرضاها، وكشفت عن سبب الاهتمام بهذا الموضوع قائلة: "لقد فوجئت أنه على مدى العقدين الماضيين، لم يدرس أي من العلماء تقريبا هذه الظاهرة".أجرى العلماء تجربة تحاكي الحالة على مجموعتين من المتطوعين بعد بذل جهد ذهني متساو عن طريق إعطائهم مسائل رياضية صعبة الحل، وبعد ذلك سمح لهم بالنوم لمدة 20 دقيقة مع وجود مستشعرات عصبية علي أيديهم، وسئل المشاركون في التجربة مباشرة بعد الاستيقاظ عما كانوا يفكرون فيه، وهل وجدوا طريقة معينة لحل المسائل رياضية.وسجل العلماء مجموعة من النتائج، مفادها أن أولئك الذين وصلوا إلى مرحلة النوم الأولى فقط تعاملوا مع المهام ثلاث مرات أكثر من غيرهم.في وقت سابق، وجد العلماء الفرنسيون أن الأشخاص الذين يتذكرون أحلامهم جيدا لديهم نشاط متزايد في قشرة الدماغ التي تعمل أثناء النوم.

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مجتمع