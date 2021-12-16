https://arabic.sputniknews.com/20211216/رئيس-اتحادات-ونقابات-النقل-البري-لدينا-خطة-تصاعدية-وعلى-الحكومة-اللبنانية-تنفيذ-الاتفاق-1054071408.html

رئيس اتحادات ونقابات النقل البري: لدينا خطة تصاعدية وعلى الحكومة اللبنانية تنفيذ الاتفاق

رئيس اتحادات ونقابات النقل البري: لدينا خطة تصاعدية وعلى الحكومة اللبنانية تنفيذ الاتفاق

قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، لوكالة "سبوتنيك"، إن "خطوة تحرك السائقين في كل المناطق اللبنانية اليوم الخميس، هي الخطوة الثانية... 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T08:58+0000

2021-12-16T08:58+0000

2021-12-16T08:58+0000

لبنان

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وأضاف طليس، قائلا: "نحن ليس لدينا مطالب لدينا اتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي التزم به وأعلن عنه من السراي بلسان وزير الداخلية وباسم رئيس الحكومة، بالنسبة لنا لم يعد مطلب بل اتفاق وحق، وبالتالي كان الاتفاق أن يبدأ تنفيذ دعم قطاع النقل البري تخفيفا عن المواطنين والسائقين اعتبارا من أول هذا الشهر، مرّ أول الشهر ولم يحدث أي شيء، لهذا السبب الزملاء في بيروت وفي كل المناطق والسائقين بدأوا بالتعبير عن وجعهم وامتعاضهم من عدم التزام الحكومة بما أقرته، لذلك الخطوات تصعيدية ونحن الآن بواحدة من المسيرات السيارة، وهناك مئات المسيرات من السيارات والشاحنات والحافلات والصهاريج في كل المناطق".وأشار طليس إلى أنه "بالنسبة لنا التواصل مع الحكومة ليس للتفاوض ومن المفروض أن ينفذوا الاتفاق وإذا لا يريدون التنفيذ فليقول رئيس الحكومة مباشرة أنه لا يريد تنفيذ الاتفاق، عندها لكل حادث حديث".وأكد أن "المواطن لا يستطيع دفع تعرفة تنقّل عالية، والسائق يعمل فقط ليعبئ بنزين ويصلح سيارته فقط، لم يعد باستطاعتهم شراء ربطة خبز، هذا الموضوع الذي أجبرنا أن نقول إنه يجب دعم هذا القطاع مساعدة للسائقين وتخفيفا عن المواطنين بكل بساطة".وشدد طليس على الاستمرار بالتصعيد وصولا إلى التصعيد الأكبر مع كل المتضررين والمواطنين.وشهدت مختلف المناطق اللبنانية قطعًا للطرق ومسيرات سيارة، تجاوبًا مع دعوة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري للإضراب احتجاجًا على عدم تنفيذ الحكومة اللبنانية لاتفاق دعم قطاع النقل البري.

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لبنان