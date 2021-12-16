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https://arabic.sputniknews.com/20211216/رفع-أسعار-الفائدة-بشكل-مفاجئ-في-بريطانيا-بعد-تحذير-صندوق-النقد-الدولي-1054242099.html
رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في بريطانيا بعد تحذير صندوق النقد الدولي
رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في بريطانيا بعد تحذير صندوق النقد الدولي
رفع بنك إنجلترا، اليوم الخميس، أسعار الفائدة بشكل غير متوقع، وللمرة الأولى منذ بداية الجائحة، ورغم القلق المتزايد بشأن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T15:31+0000
2021-12-16T15:31+0000
اقتصاد
العالم
بريطانيا
التضخم
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وصوتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني بأغلبية ساحقة (8 مقابل 1) لرفع أسعار الفائدة من أدنى مستوى تاريخي لها والبالغ 0.1% إلى 0.25%.واعتبر أعضاء اللجنة أن الضغط الناجم عن ارتفاع التضخم يفوق المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد من المتحور الجديد، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان". يأتي القرار أيضا بعد تحذير صندوق النقد للبنك من "التراخي" في مواجهة التضخم.وأظهرت البيانات الرسمية وصول التضخم إلى 5.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة واختناقات سلسلة التوريد العالمية، وهو مستوى لم يتوقع بنك إنجلترا بلوغه قبل الربيع، في حين يستهدف إبقاء المعدل عند 2%.لكن رفع الفائدة يأتي وسط تدهور حاد في التوقعات الاقتصادية، حيث تسبب "أوميكرون" في انهيار ثقة المستهلك، ما أدى إلى موجة من الإلغاءات لشركات الضيافة خلال فترة الاحتفالات الرئيسية.ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل ملحوظ في سوق العملات العالمية يوم الخميس، ليتداول قرب 1.33 دولار، بعد الرفع المفاجئ لسعر الفائدة.دُق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، وحذر البنك من أن التضخم سيظل عند 5% خلال معظم فصل الشتاء، ثم يبلغ ذروته بالقرب من 6% في أبريل/ نيسان، مع ارتفاع أسعار الخدمات العامة والغاز بالجملة.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/صندوق-النقد-الدولي-يحذر-بريطانيا-من-خطأ-يؤثر-على-الاقتصاد-1053946807.html
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اقتصاد, العالم, بريطانيا, التضخم

رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في بريطانيا بعد تحذير صندوق النقد الدولي

15:31 GMT 16.12.2021
© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS10 جنيهات إسترلينية أمامها عملات معدنية فئة جنيه إسترليني واحد ويورو واحد
10 جنيهات إسترلينية أمامها عملات معدنية فئة جنيه إسترليني واحد ويورو واحد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS
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رفع بنك إنجلترا، اليوم الخميس، أسعار الفائدة بشكل غير متوقع، وللمرة الأولى منذ بداية الجائحة، ورغم القلق المتزايد بشأن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" وتأثيره على مسار انتعاش الاقتصاد.
وصوتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني بأغلبية ساحقة (8 مقابل 1) لرفع أسعار الفائدة من أدنى مستوى تاريخي لها والبالغ 0.1% إلى 0.25%.
واعتبر أعضاء اللجنة أن الضغط الناجم عن ارتفاع التضخم يفوق المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد من المتحور الجديد، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان". يأتي القرار أيضا بعد تحذير صندوق النقد للبنك من "التراخي" في مواجهة التضخم.
بنك إنجلترا في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
صندوق النقد الدولي يحذر بريطانيا من خطأ يؤثر على الاقتصاد
14 ديسمبر, 21:31 GMT
وأظهرت البيانات الرسمية وصول التضخم إلى 5.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة واختناقات سلسلة التوريد العالمية، وهو مستوى لم يتوقع بنك إنجلترا بلوغه قبل الربيع، في حين يستهدف إبقاء المعدل عند 2%.
لكن رفع الفائدة يأتي وسط تدهور حاد في التوقعات الاقتصادية، حيث تسبب "أوميكرون" في انهيار ثقة المستهلك، ما أدى إلى موجة من الإلغاءات لشركات الضيافة خلال فترة الاحتفالات الرئيسية.
ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل ملحوظ في سوق العملات العالمية يوم الخميس، ليتداول قرب 1.33 دولار، بعد الرفع المفاجئ لسعر الفائدة.
دُق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، وحذر البنك من أن التضخم سيظل عند 5% خلال معظم فصل الشتاء، ثم يبلغ ذروته بالقرب من 6% في أبريل/ نيسان، مع ارتفاع أسعار الخدمات العامة والغاز بالجملة.
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