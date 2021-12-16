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https://arabic.sputniknews.com/20211216/روسيا-نشر-فهرس-كامل-للأسلحة-المسموح-بتصديرها-إلى-الخارج-على-موقع-إلكتروني-1054151173.html
روسيا: نشر فهرس كامل للأسلحة المسموح بتصديرها إلى الخارج على موقع إلكتروني
روسيا: نشر فهرس كامل للأسلحة المسموح بتصديرها إلى الخارج على موقع إلكتروني
أطلقت الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني، اليوم الخميس، الموافق 16 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري 2021، موقعا إلكترونيا جديدا خاصا بها. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T12:32+0000
2021-12-16T12:32+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأبلغت المتحدثة باسم الهيئة، فاليريا ريشيتنيكوفا، الصحفيين أن الموقع الجديد يحتوي على فهرس كامل للمنتجات العسكرية الروسية.وأشارت إلى أن الفهرس يضم فئة خاصة بالأسلحة والمعدات الروسية التي يمكن تسليمها إلى الدول الراغبة بشرائها.وأعادت هيئة التعاون العسكري التقني إطلاق موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت بعد تطويره وتحديثه وضمّ أقسام جديدة إليه تهدف إلى نشر تقارير إخبارية وتحليلية عن التعاون مع الدول الأجنبية في مجال التصنيع العسكري ونشر صور و فيديوهات الآليات العسكرية الروسية.ويحتوي الموقع حاليًا على فيديوهات دبابة "تي-90إم إس" ومقاتلة "ميغ-29" ومروحية "كا-52" ومنظومة الدفاع الجوي الصاروخية المدفعية "بانتسير- إس1" وأحدث غواصة روسية تعمل بالطاقة الكهربائية.
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روسيا, رصد عسكري

روسيا: نشر فهرس كامل للأسلحة المسموح بتصديرها إلى الخارج على موقع إلكتروني

12:32 GMT 16.12.2021
© Sputnik . Alexey Filippovأسلحة روسية
أسلحة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Sputnik . Alexey Filippov
تابعنا عبر
أطلقت الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني، اليوم الخميس، الموافق 16 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري 2021، موقعا إلكترونيا جديدا خاصا بها.
وأبلغت المتحدثة باسم الهيئة، فاليريا ريشيتنيكوفا، الصحفيين أن الموقع الجديد يحتوي على فهرس كامل للمنتجات العسكرية الروسية.
الدبابة الأسطورية تي-90 خلال العرض العسكري الدولي بالقاعدة جوكوفسكي، عام 2012 بمقاطعة موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2016
أقوى الأسلحة الروسية في العالم
30 مايو 2016, 09:45 GMT
وأشارت إلى أن الفهرس يضم فئة خاصة بالأسلحة والمعدات الروسية التي يمكن تسليمها إلى الدول الراغبة بشرائها.
© Sputnik . Pavel Lisitsin / الذهاب إلى بنك الصورУчастник 10-й международной выставки Russia Arms Expo рассматривает представленные образцы военной техники.
معرض أسلحة روسية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Pavel Lisitsin
/
الذهاب إلى بنك الصور
Участник 10-й международной выставки Russia Arms Expo рассматривает представленные образцы военной техники.
1/1
© Sputnik . Pavel Lisitsin
/
الذهاب إلى بنك الصور
Участник 10-й международной выставки Russia Arms Expo рассматривает представленные образцы военной техники.
وأعادت هيئة التعاون العسكري التقني إطلاق موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت بعد تطويره وتحديثه وضمّ أقسام جديدة إليه تهدف إلى نشر تقارير إخبارية وتحليلية عن التعاون مع الدول الأجنبية في مجال التصنيع العسكري ونشر صور و فيديوهات الآليات العسكرية الروسية.
© Sputnik . Alaa - Almotairyأسلحة روسية خفيفة في "إيديكس 2021"
أسلحة روسية خفيفة في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Alaa - Almotairy
أسلحة روسية خفيفة في "إيديكس 2021"
1/1
© Sputnik . Alaa - Almotairy
أسلحة روسية خفيفة في "إيديكس 2021"
ويحتوي الموقع حاليًا على فيديوهات دبابة "تي-90إم إس" ومقاتلة "ميغ-29" ومروحية "كا-52" ومنظومة الدفاع الجوي الصاروخية المدفعية "بانتسير- إس1" وأحدث غواصة روسية تعمل بالطاقة الكهربائية.
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