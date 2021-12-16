روسيا: نشر فهرس كامل للأسلحة المسموح بتصديرها إلى الخارج على موقع إلكتروني

وأبلغت المتحدثة باسم الهيئة، فاليريا ريشيتنيكوفا، الصحفيين أن الموقع الجديد يحتوي على فهرس كامل للمنتجات العسكرية الروسية.وأشارت إلى أن الفهرس يضم فئة خاصة بالأسلحة والمعدات الروسية التي يمكن تسليمها إلى الدول الراغبة بشرائها.وأعادت هيئة التعاون العسكري التقني إطلاق موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت بعد تطويره وتحديثه وضمّ أقسام جديدة إليه تهدف إلى نشر تقارير إخبارية وتحليلية عن التعاون مع الدول الأجنبية في مجال التصنيع العسكري ونشر صور و فيديوهات الآليات العسكرية الروسية.ويحتوي الموقع حاليًا على فيديوهات دبابة "تي-90إم إس" ومقاتلة "ميغ-29" ومروحية "كا-52" ومنظومة الدفاع الجوي الصاروخية المدفعية "بانتسير- إس1" وأحدث غواصة روسية تعمل بالطاقة الكهربائية.
Участник 10-й международной выставки Russia Arms Expo рассматривает представленные образцы военной техники.
وأعادت هيئة التعاون العسكري التقني إطلاق موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت بعد تطويره وتحديثه وضمّ أقسام جديدة إليه تهدف إلى نشر تقارير إخبارية وتحليلية عن التعاون مع الدول الأجنبية في مجال التصنيع العسكري ونشر صور و فيديوهات الآليات العسكرية الروسية.