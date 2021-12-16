ريال مدريد يعلن عن 5 حالات كورونا جديدة بين صفوفه ويوقف التدريبات

وقال البيان أن اللاعبين "ماركو أسينسيو وغاريث بيل وأندري لونين ورودريغو" ثبت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى ديفيد أنشيلوتي، مساعد مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي.وذكرت "رويترز" أن النادي قرر تأجيل تدريب الفريق الأول من صباح الخميس إلى المساء لإجراء المزيد من الفحوصات للاعبين وطاقم الجهاز الفني.ولم يكشف النادي إذا كان اللاعبون يعانون من أي أعراض لكنهم يخضعون حاليا للحجر الصحي تماشيا مع البروتوكولات في إسبانيا وسيغيبون عن المبارايات المقبلة.يأتي ذلك بعد يومين من إعلان النادي إصابة لوكا مودريتش ومارسيلو بالفيروس أيضا.وتسود حالة من القلق داخل أروقة النادي الملكي، بشأن تفشي الفيروس التاجي بين اللاعبين، وإمكانية إصابة المزيد منهم.ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، والذي لعب مباراة أقل.ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع نظيره قادش، يوم الأحد المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 18 لـ"ليغا"، وحسب تقارير صحفية، فقد يطالب ريال مدريد بتأجيلها.