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https://arabic.sputniknews.com/20211216/ريال-مدريد-يعلن-عن-5-حالات-كورونا-جديدة-بين-صفوفه-ويوقف-التدريبات-1054245484.html
ريال مدريد يعلن عن 5 حالات كورونا جديدة بين صفوفه ويوقف التدريبات
ريال مدريد يعلن عن 5 حالات كورونا جديدة بين صفوفه ويوقف التدريبات
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، في بيان رسمي عن 5 حالات كورونا جديدة بين صفوفه. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T16:52+0000
2021-12-16T16:52+0000
رياضة
ريال مدريد
الدوري الإسباني
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وقال البيان أن اللاعبين "ماركو أسينسيو وغاريث بيل وأندري لونين ورودريغو" ثبت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى ديفيد أنشيلوتي، مساعد مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي.وذكرت "رويترز" أن النادي قرر تأجيل تدريب الفريق الأول من صباح الخميس إلى المساء لإجراء المزيد من الفحوصات للاعبين وطاقم الجهاز الفني.ولم يكشف النادي إذا كان اللاعبون يعانون من أي أعراض لكنهم يخضعون حاليا للحجر الصحي تماشيا مع البروتوكولات في إسبانيا وسيغيبون عن المبارايات المقبلة.يأتي ذلك بعد يومين من إعلان النادي إصابة لوكا مودريتش ومارسيلو بالفيروس أيضا.وتسود حالة من القلق داخل أروقة النادي الملكي، بشأن تفشي الفيروس التاجي بين اللاعبين، وإمكانية إصابة المزيد منهم.ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، والذي لعب مباراة أقل.ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع نظيره قادش، يوم الأحد المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 18 لـ"ليغا"، وحسب تقارير صحفية، فقد يطالب ريال مدريد بتأجيلها.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/ريال-مدريد-يعلن-إصابة-مودريتش-ومارسيلو-بفيروس-كورونا-1053964400.html
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رياضة, ريال مدريد, الدوري الإسباني

ريال مدريد يعلن عن 5 حالات كورونا جديدة بين صفوفه ويوقف التدريبات

16:52 GMT 16.12.2021
© REUTERS / JAVIER BARBANCHOمباراة ريال مدريد وأتليتيكو (2-0) في قمة العاصمة الإسبانية
مباراة ريال مدريد وأتليتيكو (2-0) في قمة العاصمة الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / JAVIER BARBANCHO
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، في بيان رسمي عن 5 حالات كورونا جديدة بين صفوفه.
وقال البيان أن اللاعبين "ماركو أسينسيو وغاريث بيل وأندري لونين ورودريغو" ثبت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى ديفيد أنشيلوتي، مساعد مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي.
وذكرت "رويترز" أن النادي قرر تأجيل تدريب الفريق الأول من صباح الخميس إلى المساء لإجراء المزيد من الفحوصات للاعبين وطاقم الجهاز الفني.
ولم يكشف النادي إذا كان اللاعبون يعانون من أي أعراض لكنهم يخضعون حاليا للحجر الصحي تماشيا مع البروتوكولات في إسبانيا وسيغيبون عن المبارايات المقبلة.
ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
ريال مدريد يعلن إصابة مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا
أمس, 12:30 GMT
يأتي ذلك بعد يومين من إعلان النادي إصابة لوكا مودريتش ومارسيلو بالفيروس أيضا.
وتسود حالة من القلق داخل أروقة النادي الملكي، بشأن تفشي الفيروس التاجي بين اللاعبين، وإمكانية إصابة المزيد منهم.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، والذي لعب مباراة أقل.
ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع نظيره قادش، يوم الأحد المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 18 لـ"ليغا"، وحسب تقارير صحفية، فقد يطالب ريال مدريد بتأجيلها.
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