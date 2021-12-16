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https://arabic.sputniknews.com/20211216/سفير-إسرائيل-في-الأمم-المتحدة-إذا-فتح-حزب-الله-النار-علينا-سندمر-البنى-التحتية-اللبنانية-1054244601.html
سفير إسرائيل في الأمم المتحدة: إذا فتح "حزب الله" النار علينا سندمر البنى التحتية اللبنانية
سفير إسرائيل في الأمم المتحدة: إذا فتح "حزب الله" النار علينا سندمر البنى التحتية اللبنانية
قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد اردان، اليوم الخميس، إنه في حال فتح "حزب الله" اللبناني النار على مواطنين إسرائيليين، ستدمر بلاده البنى التحتية... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T16:38+0000
2021-12-16T16:38+0000
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ونشر أردان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الخميس، هدد من خلالها "حزب الله" اللبناني بأنه في حال إقدام الحزب على مهاجمة بلاده، فإن الجيش الإسرائيلي سيقوم بتدمير البنية التحتية للحزب في لبنان.وأرفق السفير الإسرائيلي في تغريدة صورا تجمعه بـ12 سفير أجنبي في بلاده، خلال زيارة لهم لأحد أنفاق "حزب الله "على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، من أجل العمل على ممارسة الضغط الدولي على إيران و"حزب الله" في المحافل الدولية.وأشار غلعاد أردان إلى أن السفراء الـ 12 استمعوا إلى أحاديث بعض القادة الإسرائيليين الخاصين بشعبة إيران في الجيش، حيث شدد أمامهم على أنه ليس لبلاده أي خيار أمام فتح النار من الحزب على مواطنين إسرائيليين، سوى تدمير البنية التحتية التي يستخدمها الحزب في الأراضي اللبنانية.ودعا أردان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة "بممارسة الضغوط على إيران من أجل التوصل لاتفاق دبلوماسي يعالج مثل هذه التهديدات وبرنامج الصواريخ الإيراني"، على حد قوله.
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أخبار إيران, أخبار العالم العربي, أخبار حزب الله, إسرائيل

سفير إسرائيل في الأمم المتحدة: إذا فتح "حزب الله" النار علينا سندمر البنى التحتية اللبنانية

16:38 GMT 16.12.2021
© REUTERS / Ali Hashishoلافتة للأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020
لافتة للأمين العام لـ حزب الله، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / Ali Hashisho
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قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد اردان، اليوم الخميس، إنه في حال فتح "حزب الله" اللبناني النار على مواطنين إسرائيليين، ستدمر بلاده البنى التحتية اللبنانية.
ونشر أردان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الخميس، هدد من خلالها "حزب الله" اللبناني بأنه في حال إقدام الحزب على مهاجمة بلاده، فإن الجيش الإسرائيلي سيقوم بتدمير البنية التحتية للحزب في لبنان.
وأرفق السفير الإسرائيلي في تغريدة صورا تجمعه بـ12 سفير أجنبي في بلاده، خلال زيارة لهم لأحد أنفاق "حزب الله "على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، من أجل العمل على ممارسة الضغط الدولي على إيران و"حزب الله" في المحافل الدولية.
وأشار غلعاد أردان إلى أن السفراء الـ 12 استمعوا إلى أحاديث بعض القادة الإسرائيليين الخاصين بشعبة إيران في الجيش، حيث شدد أمامهم على أنه ليس لبلاده أي خيار أمام فتح النار من الحزب على مواطنين إسرائيليين، سوى تدمير البنية التحتية التي يستخدمها الحزب في الأراضي اللبنانية.
ودعا أردان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة "بممارسة الضغوط على إيران من أجل التوصل لاتفاق دبلوماسي يعالج مثل هذه التهديدات وبرنامج الصواريخ الإيراني"، على حد قوله.
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