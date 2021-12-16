https://arabic.sputniknews.com/20211216/سوريا-تبحث-نقل-تقنيات-زراعية-إيرانية-إلى-بلادها-1054243706.html

سوريا تبحث نقل تقنيات زراعية إيرانية إلى بلادها

سوريا تبحث نقل تقنيات زراعية إيرانية إلى بلادها

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري، محمد حسان قطنا، اليوم الخميس، مع رئيس مؤسسة الجهاد الجامعي الإيرانية حميد رضا طيبي، إمكانيات نقل التقنيات الإيرانية... 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T16:04+0000

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2021-12-16T16:04+0000

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وأفادت وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم الخميس، بأن الوزير السوري استقبل رئيس مؤسسة الجهاد الجامعي الإيرانية والوفد المرافق له، من أجل بحث نقل التقنيات الإيرانية الخاصة بمجال الأجنة وإنتاج البذور الهجينة للخضار، وإنتاج إصبعيات الأسماك البحرية، إلى سوريا.وأكد وزير الزراعة السوري على أهمية نقل هذه التقنيات الحديثة الإيرانية إلى بلاده، بدعوى الاستفادة منها في تطوير القطاع الزراعي السوري، وخاصة ما يتعلق منها بتقنية نقل الأجنة، وذلك على خلفية تعرض الثروة الحيوانية لأضرار كبيرة في سنوات "الحرب الإرهابية"على سوريا، موضحا استعداد الوزارة للتعاون في هذا المجال، فضلا عن وضع الآليات التنفيذية لها بأسرع وقت ممكن.وأشار الوزير السوري إلى تأهيل بنك وراثي للبذور في مدينة حلب، من أجل تزويده بالبذور قريبا، بالتعاون مع مركز بحوث "إيكاردا، لافتا إلى أن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في بلاده، تقدم أبحاثا مهمة وأصنافا عالية الإنتاجية من المحاصيل الزراعية المختلفة، بعد اختبارها لفترة طويلة.للمزيد: مستشار خامنئي: ما قام به الرئيس السوري ضد الغزو الجبان من 80 دولة لبلاده يمهد الطريق للنصر النهائيومن جهته، أبدى رئيس مؤسسة الجهاد الجامعي الإيرانية، حميد رضا طيبي، استعداد المؤسسة وبلاده للتعاون مع الجانب السوري في المجالات البحثية وتبادل الخبرات والزيارات.

https://arabic.sputniknews.com/20211211/مساعد-الرئيس-الإيراني-يكشف-أحلام-بلاده-في-سوريا-1053817952.html

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