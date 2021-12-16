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https://arabic.sputniknews.com/20211216/شارل-ميشيل-الاتحاد-الأوروبي-سيتخذ-موقفا-شديدا-بشأن-أوكرانيا-1054065730.html
شارل ميشيل: الاتحاد الأوروبي سيتخذ "موقفا شديدا" بشأن أوكرانيا
شارل ميشيل: الاتحاد الأوروبي سيتخذ "موقفا شديدا" بشأن أوكرانيا
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ "موقفا شديدا" بشأن أوكرانيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي يوم 16 ديسمبر/كانون الأول. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T03:29+0000
2021-12-16T03:29+0000
أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي
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بروكسل - سبوتنيك. وقال شارل ميشيل في ختام قمة "الشراكة الشرقية" للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء: "هناك عقوبات قائمة (ضد روسيا) ونحن مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية في حال تدهور الوضع (حول أوكرانيا)".وأضاف: "الاتحاد الأوروبي أعد موقفا واضحا وشديدا بشأن الوضع حول أوكرانيا ونحن سنبحثه خلال القمة يوم الخميس".من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، استعداد الاتحاد الأوروبي لتوسيع العقوبات ضد روسيا، لكنها أعربت عن أملها بألا يحدث هناك أي تصعيد.يشار إلى أنه عقدت في بروكسل قمة الشراكة الشرقية بين الاتحاد الأوروبي وبلدان شرق أوروبا، اليوم الأربعاء، وهي أوكرانيا وأرمينيا وأذربيجان ومولدوفا وجورجيا، في غياب بيلاروسيا التي جمدت عضويتها في الفعالية التي تهدف لتعزيز الحوار السياسي والاندماج الاقتصادي.وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها أمريكا والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث تتهم بروكسل وواشنطن، روسيا، بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، غير مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.وأمريكا والاتحاد الأوروبي يتهمان، روسيا، بالتحضير لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، في عدة مناسبات، مشددة على أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو على حدود روسيا.وأشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب بشأن "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، مضحكة وخطيرة في نفس الوقت.ونفت روسيا، أكثر من مرة، ما تم تداوله في وسائل الإعلام الغربية بشأن قيام روسيا باستقدام قواتها إلى الحدود مع أوكرانيا، في وقت وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما قيل بأن بلاده تستعد لغزو أوكرانيا بأنها "تصريحات مقلقة".
https://arabic.sputniknews.com/20211215/الرئيس-الأوكراني-العقوبات-على-روسيا-يجب-أن-تكون-قبل-نشوب-النزاع-وليست-بعده-1054064119.html
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أوكرانيا, الاتحاد الأوروبي

شارل ميشيل: الاتحاد الأوروبي سيتخذ "موقفا شديدا" بشأن أوكرانيا

03:29 GMT 16.12.2021
© AFP 2021 / Emmanuel Dunand رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل
 رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / Emmanuel Dunand
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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ "موقفا شديدا" بشأن أوكرانيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي يوم 16 ديسمبر/كانون الأول.
بروكسل - سبوتنيك. وقال شارل ميشيل في ختام قمة "الشراكة الشرقية" للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء: "هناك عقوبات قائمة (ضد روسيا) ونحن مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية في حال تدهور الوضع (حول أوكرانيا)".
وأضاف: "الاتحاد الأوروبي أعد موقفا واضحا وشديدا بشأن الوضع حول أوكرانيا ونحن سنبحثه خلال القمة يوم الخميس".
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من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، استعداد الاتحاد الأوروبي لتوسيع العقوبات ضد روسيا، لكنها أعربت عن أملها بألا يحدث هناك أي تصعيد.
يشار إلى أنه عقدت في بروكسل قمة الشراكة الشرقية بين الاتحاد الأوروبي وبلدان شرق أوروبا، اليوم الأربعاء، وهي أوكرانيا وأرمينيا وأذربيجان ومولدوفا وجورجيا، في غياب بيلاروسيا التي جمدت عضويتها في الفعالية التي تهدف لتعزيز الحوار السياسي والاندماج الاقتصادي.
وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها أمريكا والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث تتهم بروكسل وواشنطن، روسيا، بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، غير مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.
وأمريكا والاتحاد الأوروبي يتهمان، روسيا، بالتحضير لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، في عدة مناسبات، مشددة على أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو على حدود روسيا.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب بشأن "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، مضحكة وخطيرة في نفس الوقت.
ونفت روسيا، أكثر من مرة، ما تم تداوله في وسائل الإعلام الغربية بشأن قيام روسيا باستقدام قواتها إلى الحدود مع أوكرانيا، في وقت وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما قيل بأن بلاده تستعد لغزو أوكرانيا بأنها "تصريحات مقلقة".
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