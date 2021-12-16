تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211216/طرد-ممثل-مصري-شهير-من-أمام-قبر-رسول-الإسلام-ونجله-يكشف-عن-قراره-فيديو-1054067530.html
طرد ممثل مصري شهير من أمام قبر رسول الإسلام ونجله يكشف عن قراره... فيديو
طرد ممثل مصري شهير من أمام قبر رسول الإسلام ونجله يكشف عن قراره... فيديو
كشف خالد، نجل الفنان المصري الراحل حسن عابدين، السبب الرئيس في قرار والده اعتزال الفن، مؤكدا أنه اتخذ هذا القرار بعد عودته من أداء العمرة في المملكة العربية... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T07:06+0000
2021-12-16T07:09+0000
أخبار مصر الآن
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102009/52/1020095223_0:80:3073:1808_1920x0_80_0_0_fd97827fd2841dd1428504fd18353c56.jpg
وقال خالد خلال مشاركته في برنامج "ونقول كمان" على فضائية "النهار" المصرية، إن والده تعرض للطرد من أمام قبر رسول الإسلام في المدينة المنورة، فعاد إلى مصر مقررا اعتزال الفن.وأوضح خالد: "والدي كان شغال في مسرحية "عش المجانين" وفي الإجازة راح يعمل عمرة، وراح عند مقام النبي عليه الصلاة والسلام وظل يبكي".ولفت خالد إلى أن والده تأثر كثيرا بهذا الموقف "ولما رجع حبس نفسه في البيت وبقى يصلي، وخد قرار الاعتزال، فبلغ الأستاذ محمد نجم، وقال له قدامك 15 يوما وتشوف حد غيري في المسرحية".وحسن عابدين (21 أكتوبر 1931 - 5 نوفمبر 1989)، واحد من أشهر الممثلين المصريين، وله أدوار مميزة في السينما والمسرح والدراما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102009/52/1020095223_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_aaa4e5967f005cae88d9ef61515a1f11.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر

طرد ممثل مصري شهير من أمام قبر رسول الإسلام ونجله يكشف عن قراره... فيديو

07:06 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 07:09 GMT 16.12.2021)
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الذهاب إلى بنك الصورالمدينة المنورة
المدينة المنورة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف خالد، نجل الفنان المصري الراحل حسن عابدين، السبب الرئيس في قرار والده اعتزال الفن، مؤكدا أنه اتخذ هذا القرار بعد عودته من أداء العمرة في المملكة العربية السعودية.
وقال خالد خلال مشاركته في برنامج "ونقول كمان" على فضائية "النهار" المصرية، إن والده تعرض للطرد من أمام قبر رسول الإسلام في المدينة المنورة، فعاد إلى مصر مقررا اعتزال الفن.
وأوضح خالد: "والدي كان شغال في مسرحية "عش المجانين" وفي الإجازة راح يعمل عمرة، وراح عند مقام النبي عليه الصلاة والسلام وظل يبكي".
وتابع: "حرس المقام الشريف شافوه وعارفين إنه ممثل فطردوه وقالوا له إنت ممثل ابعد مينفعش تقف هنا".
ولفت خالد إلى أن والده تأثر كثيرا بهذا الموقف "ولما رجع حبس نفسه في البيت وبقى يصلي، وخد قرار الاعتزال، فبلغ الأستاذ محمد نجم، وقال له قدامك 15 يوما وتشوف حد غيري في المسرحية".
وحسن عابدين (21 أكتوبر 1931 - 5 نوفمبر 1989)، واحد من أشهر الممثلين المصريين، وله أدوار مميزة في السينما والمسرح والدراما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:06 GMTاللحظات الأولى لانطلاق قناة "العربية" من الرياض... فيديو
07:55 GMTمحمد بن زايد يوجه رسالة إلى البحرين
07:41 GMTهبوط طائرة "ام اس-21" الروسية في ايركوتسك بعد رحلة اختبار ناجحة
07:38 GMTمصمم أزياء إسرائيلي يثير جدلا واسعا بعد تصميمه فستانا فيه "إهانة لليابان"...صور
07:27 GMTسرب طيور يتراقص بشكل استعراضي... فيديو
07:25 GMT القطاع الصحي في أفغانستان على وشك الانهيار
07:21 GMTفيديو لأمير مكة خالد الفيصل يثير تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل
07:12 GMTالذخائر الروسية تسجل رقما قياسيا جديدا في الولايات المتحدة بالرغم من العقوبات على موسكو
07:06 GMTطرد ممثل مصري شهير من أمام قبر رسول الإسلام ونجله يكشف عن قراره... فيديو
06:56 GMTمصرع 4 أطفال قذفتهم الرياح في أستراليا
06:50 GMTتركيا تعلن عن قرار جديد بشأن رحلات الطيران بعد تطبيع العلاقات مع أرمينيا
06:40 GMTالنساء يلتحقن بالجيش الكويتي لأول مرة في تاريخها
06:30 GMTمستشار السيسي: سرطان الرئة أصبح مشكلة حقيقية في مصر
06:20 GMTالدفاع الروسية تعلن عن نجاح إطلاق صاروخ "تسيركون" وإصابته للهدف
06:10 GMTنوع جديد من الطائرات المسيرة يدخل الخدمة في الجيش الروسي
06:00 GMTإيران: لن نقبل التزاما يتجاوز الاتفاق النووي
05:30 GMT"آر تي" تطلق قناة إخبارية جديدة باللغة الألمانية على مدار الساعة
05:10 GMTمراهق أمريكي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر فم في العالم... فيديو
03:29 GMTشارل ميشيل: الاتحاد الأوروبي سيتخذ "موقفا شديدا" بشأن أوكرانيا
02:13 GMTمصرع 9 أشخاص في تحطم طائرة بجمهورية الدومينيكان