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https://arabic.sputniknews.com/20211216/طرد-ممثل-مصري-شهير-من-أمام-قبر-رسول-الإسلام-ونجله-يكشف-عن-قراره-فيديو-1054067530.html
طرد ممثل مصري شهير من أمام قبر رسول الإسلام ونجله يكشف عن قراره... فيديو
طرد ممثل مصري شهير من أمام قبر رسول الإسلام ونجله يكشف عن قراره... فيديو
كشف خالد، نجل الفنان المصري الراحل حسن عابدين، السبب الرئيس في قرار والده اعتزال الفن، مؤكدا أنه اتخذ هذا القرار بعد عودته من أداء العمرة في المملكة العربية... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T07:06+0000
2021-12-16T07:06+0000
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وقال خالد خلال مشاركته في برنامج "ونقول كمان" على فضائية "النهار" المصرية، إن والده تعرض للطرد من أمام قبر رسول الإسلام في المدينة المنورة، فعاد إلى مصر مقررا اعتزال الفن.وأوضح خالد: "والدي كان شغال في مسرحية "عش المجانين" وفي الإجازة راح يعمل عمرة، وراح عند مقام النبي عليه الصلاة والسلام وظل يبكي".ولفت خالد إلى أن والده تأثر كثيرا بهذا الموقف "ولما رجع حبس نفسه في البيت وبقى يصلي، وخد قرار الاعتزال، فبلغ الأستاذ محمد نجم، وقال له قدامك 15 يوما وتشوف حد غيري في المسرحية".وحسن عابدين (21 أكتوبر 1931 - 5 نوفمبر 1989)، واحد من أشهر الممثلين المصريين، وله أدوار مميزة في السينما والمسرح والدراما.
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طرد ممثل مصري شهير من أمام قبر رسول الإسلام ونجله يكشف عن قراره... فيديو 07:06 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 07:09 GMT 16.12.2021)
كشف خالد، نجل الفنان المصري الراحل حسن عابدين، السبب الرئيس في قرار والده اعتزال الفن، مؤكدا أنه اتخذ هذا القرار بعد عودته من أداء العمرة في المملكة العربية السعودية.
وقال خالد خلال مشاركته في برنامج "ونقول كمان" على فضائية "النهار" المصرية، إن والده تعرض للطرد من أمام قبر رسول الإسلام في المدينة المنورة، فعاد إلى مصر مقررا اعتزال الفن.
وأوضح خالد: "والدي كان شغال في مسرحية "عش المجانين" وفي الإجازة راح يعمل عمرة، وراح عند مقام النبي عليه الصلاة والسلام وظل يبكي".
وتابع: "حرس المقام الشريف شافوه وعارفين إنه ممثل فطردوه وقالوا له إنت ممثل ابعد مينفعش تقف هنا".
ولفت خالد إلى أن والده تأثر كثيرا بهذا الموقف "ولما رجع حبس نفسه في البيت وبقى يصلي، وخد قرار الاعتزال، فبلغ الأستاذ محمد نجم، وقال له قدامك 15 يوما وتشوف حد غيري في المسرحية".
وحسن عابدين (21 أكتوبر 1931 - 5 نوفمبر 1989)، واحد من أشهر الممثلين المصريين، وله أدوار مميزة في السينما والمسرح والدراما.