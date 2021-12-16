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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211216/عبد-الكريم-حسن-بعد-الخسارة-أمام-الجزائر-كان-درسا-قاسيا-1054245276.html
عبد الكريم حسن بعد الخسارة أمام الجزائر: كان درسا قاسيا
عبد الكريم حسن بعد الخسارة أمام الجزائر: كان درسا قاسيا
علّق عبد الكريم حسن، لاعب المنتخب القطري، على خسارة منتخبه أمام الجزائر، مساء أمس الأربعاء. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T16:42+0000
2021-12-16T16:42+0000
كأس العرب 2021
منتخب قطر الوطني
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وأعرب حسن عن حزنه بسبب الخسارة التي تلقاها المنتخب القطري، أمام نظيره الجزائر، بنتيجة (2-1)، وودّع بسببها كأس العرب من الدور نصف النهائي.وقال عبد الكريم حسن: "كان درسًا قاسيًا جدًا، أهدرنا فرصة ثمينة للوصول إلى النهائي على أرضنا وبين جمهورنا، أعتقد أنه كان بالإمكان أفضل مما كان"، بحسب موقع "كورة" الرياضي.وأضاف أن "لاعبي المنتخب القطري لم يقصروا على الإطلاق ولعبوا حتى آخر دقيقة من المباراة، ونجحوا في تسجيل التعادل في وقت صعب قبل أن يتلقى العنابي الهدف الثاني من ركلة جزاء".وتابع عبد الكريم حسن، قائلا: "لا أدرى ماذا أقول، من هفوة أو غفوة أو عدم تركيز تلقينا الهدف الثاني، ولكن قدر الله وما شاء فعل، نبارك للمنتخب الجزائري ونشكر جماهيرنا التي لم تقصر على الإطلاق وكانت خير سند لنا منذ بداية البطولة حتى الآن".يذكر أنه من المقرر أن يلعب المنتخب القطري، مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل، أمام منتخب مصر، فيما يخوض المنتخب الجزائري المباراة النهائية أمام تونس.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/هداف-منتخب-قطر-يكشف-عن-جاهزية-الفريق-لمواجهة-الجزائر-1053917853.html
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منتخب قطر الوطني

عبد الكريم حسن بعد الخسارة أمام الجزائر: كان درسا قاسيا

16:42 GMT 16.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFARمنتخب مصر لكرة القدم خلال مباراته مع المنتخب الأردني في كأس العرب 2021 في قطر
منتخب مصر لكرة القدم خلال مباراته مع المنتخب الأردني في كأس العرب 2021 في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
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علّق عبد الكريم حسن، لاعب المنتخب القطري، على خسارة منتخبه أمام الجزائر، مساء أمس الأربعاء.
وأعرب حسن عن حزنه بسبب الخسارة التي تلقاها المنتخب القطري، أمام نظيره الجزائر، بنتيجة (2-1)، وودّع بسببها كأس العرب من الدور نصف النهائي.
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وقال عبد الكريم حسن: "كان درسًا قاسيًا جدًا، أهدرنا فرصة ثمينة للوصول إلى النهائي على أرضنا وبين جمهورنا، أعتقد أنه كان بالإمكان أفضل مما كان"، بحسب موقع "كورة" الرياضي.
وأضاف أن "لاعبي المنتخب القطري لم يقصروا على الإطلاق ولعبوا حتى آخر دقيقة من المباراة، ونجحوا في تسجيل التعادل في وقت صعب قبل أن يتلقى العنابي الهدف الثاني من ركلة جزاء".
وتابع عبد الكريم حسن، قائلا: "لا أدرى ماذا أقول، من هفوة أو غفوة أو عدم تركيز تلقينا الهدف الثاني، ولكن قدر الله وما شاء فعل، نبارك للمنتخب الجزائري ونشكر جماهيرنا التي لم تقصر على الإطلاق وكانت خير سند لنا منذ بداية البطولة حتى الآن".
يذكر أنه من المقرر أن يلعب المنتخب القطري، مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل، أمام منتخب مصر، فيما يخوض المنتخب الجزائري المباراة النهائية أمام تونس.
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