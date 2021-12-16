عبد الكريم حسن بعد الخسارة أمام الجزائر: كان درسا قاسيا

وأعرب حسن عن حزنه بسبب الخسارة التي تلقاها المنتخب القطري، أمام نظيره الجزائر، بنتيجة (2-1)، وودّع بسببها كأس العرب من الدور نصف النهائي.وقال عبد الكريم حسن: "كان درسًا قاسيًا جدًا، أهدرنا فرصة ثمينة للوصول إلى النهائي على أرضنا وبين جمهورنا، أعتقد أنه كان بالإمكان أفضل مما كان"، بحسب موقع "كورة" الرياضي.وأضاف أن "لاعبي المنتخب القطري لم يقصروا على الإطلاق ولعبوا حتى آخر دقيقة من المباراة، ونجحوا في تسجيل التعادل في وقت صعب قبل أن يتلقى العنابي الهدف الثاني من ركلة جزاء".وتابع عبد الكريم حسن، قائلا: "لا أدرى ماذا أقول، من هفوة أو غفوة أو عدم تركيز تلقينا الهدف الثاني، ولكن قدر الله وما شاء فعل، نبارك للمنتخب الجزائري ونشكر جماهيرنا التي لم تقصر على الإطلاق وكانت خير سند لنا منذ بداية البطولة حتى الآن".يذكر أنه من المقرر أن يلعب المنتخب القطري، مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل، أمام منتخب مصر، فيما يخوض المنتخب الجزائري المباراة النهائية أمام تونس.
وقال عبد الكريم حسن: "كان درسًا قاسيًا جدًا، أهدرنا فرصة ثمينة للوصول إلى النهائي على أرضنا وبين جمهورنا، أعتقد أنه كان بالإمكان أفضل مما كان"، بحسب موقع "كورة" الرياضي.
وأضاف أن "لاعبي المنتخب القطري لم يقصروا على الإطلاق ولعبوا حتى آخر دقيقة من المباراة، ونجحوا في تسجيل التعادل في وقت صعب قبل أن يتلقى العنابي الهدف الثاني من ركلة جزاء".
وتابع عبد الكريم حسن، قائلا: "لا أدرى ماذا أقول، من هفوة أو غفوة أو عدم تركيز تلقينا الهدف الثاني، ولكن قدر الله وما شاء فعل، نبارك للمنتخب الجزائري ونشكر جماهيرنا التي لم تقصر على الإطلاق وكانت خير سند لنا منذ بداية البطولة حتى الآن".
يذكر أنه من المقرر أن يلعب المنتخب القطري، مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل، أمام منتخب مصر، فيما يخوض المنتخب الجزائري المباراة النهائية أمام تونس.