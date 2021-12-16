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https://arabic.sputniknews.com/20211216/عدنان-منصور-المقاومة-في-لبنان-لم-تعد-مسألة-داخلية-وتعالج-في-إطار-إقليمي-شامل--1054212260.html
عدنان منصور: المقاومة في لبنان لم تعد مسألة داخلية وتعالج في إطار إقليمي شامل
عدنان منصور: المقاومة في لبنان لم تعد مسألة داخلية وتعالج في إطار إقليمي شامل
دعا مجلس التعاون الخليجي لبنان إلى منع "حزب الله" من العمليات الإرهابية (حسب وصفهم لها)، وتعزيز جيشه وضمان اقتصار الأسلحة على مؤسسات الدولة الشرعية. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T13:00+0000
2021-12-16T13:00+0000
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عدنان منصور: المقاومة في لبنان لم تعد مسألة داخلية وتعالج في إطار إقليمي شامل
عدنان منصور: المقاومة في لبنان لم تعد مسألة داخلية وتعالج في إطار إقليمي شامل
يقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق، عدنان منصور، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:ويشير منصور إلى أن "المقاومة اليوم لم تعد مسألة داخلية لبنانية، إنما هي مسألة إقليمية تعالج من خلال إطار إقليمي شامل، وعمل المقاومة محصور في داخل لبنان تجاه العدو الإسرائيلي فيما إذا قام بأي عمل عدواني، ليس أكثر، وتحميلها المسؤولية بأنها تهيمن على القرار السياسي اللبناني، هذا أمر فيه مبالغة لأنه لو أن المقاومة هي التي تسيطر على القرار اللبناني لما كنا شاهدنا هذا الوضع المأساوي الموجود في لبنان".ونوه منصور إلى أن "لبنان حافظ على هويته العربية، وواجه العدو الصهيوني، لبنان حافظ على سيادة أرضه، اليوم عندما يتعرض إلى حصار، أو هناك إجراءات عربية تتخذ بحق لبنان، هذا لا يساعد أي فريق من الأفرقاء العرب، فالضغوط تمارس على شعب عربي، هذا شيء جديد في السلوك السياسي العربي، لم نكن نتصور أن يكون هناك في يوم من الأيام علاقات عربية إسرائيلية وثيقة، وفي المقابل علاقات عربية عربية متصدعة".بدوره، يقول وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق، رشيد درباس، في حديث لبرنامجنا:ويعتقد درباس أن "أي دولة في العالم عندما تعاني من ازدواجية السلطة، هذا يسبب تفكك الدولة أو انفجار صراعات داخلية قد تكون سلمية وقد تتحول إلى صراعات أمنية، الآن لا مجال لانفجار صراع عسكري داخلي، ولكن اللبنانيين يشعرون أن ازدواجية السلطة أدت إلى إفقار الشعب اللبناني، من هنا أجد أن التعامل مع الوضع اللبناني لا يكون بإدارة الظهر له، بل بالانخراط المخلص في إيجاد حلول للوضع اللبناني لا سيما أن لبنان يحمل فوق أرضه ديموغرافية عربية توازي حوالي مليوني شخص عربي بين سوري وفلسطيني".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...إعداد وتقديم: عماد الطفيلي.
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عدنان منصور: المقاومة في لبنان لم تعد مسألة داخلية وتعالج في إطار إقليمي شامل

13:00 GMT 16.12.2021
عدنان منصور: المقاومة في لبنان لم تعد مسألة داخلية وتعالج في إطار إقليمي شامل
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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دعا مجلس التعاون الخليجي لبنان إلى منع "حزب الله" من العمليات الإرهابية (حسب وصفهم لها)، وتعزيز جيشه وضمان اقتصار الأسلحة على مؤسسات الدولة الشرعية.
يقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق، عدنان منصور، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:
"بيان مجلس التعاون الخليجي تجاه لبنان، له مطالب فيما يتعلق بالمقاومة وبسلاح المقاومة وأيضا فيما يتعلق بالإصلاحات في لبنان، يعني أتصور أنه نوع من الضغوط التي تمارس على لبنان في هذا الإطار، لأن ما يطالب به مجلس التعاون الخليجي هو شأن لبناني، يعني عند اتهام فريق بالإرهاب خارج لبنان هذا يتجاوز الحدود، وأمر غير معقول، وأصلا غير موجود، يعني أين تمارس المقاومة الإرهاب؟".
ويشير منصور إلى أن "المقاومة اليوم لم تعد مسألة داخلية لبنانية، إنما هي مسألة إقليمية تعالج من خلال إطار إقليمي شامل، وعمل المقاومة محصور في داخل لبنان تجاه العدو الإسرائيلي فيما إذا قام بأي عمل عدواني، ليس أكثر، وتحميلها المسؤولية بأنها تهيمن على القرار السياسي اللبناني، هذا أمر فيه مبالغة لأنه لو أن المقاومة هي التي تسيطر على القرار اللبناني لما كنا شاهدنا هذا الوضع المأساوي الموجود في لبنان".
ونوه منصور إلى أن "لبنان حافظ على هويته العربية، وواجه العدو الصهيوني، لبنان حافظ على سيادة أرضه، اليوم عندما يتعرض إلى حصار، أو هناك إجراءات عربية تتخذ بحق لبنان، هذا لا يساعد أي فريق من الأفرقاء العرب، فالضغوط تمارس على شعب عربي، هذا شيء جديد في السلوك السياسي العربي، لم نكن نتصور أن يكون هناك في يوم من الأيام علاقات عربية إسرائيلية وثيقة، وفي المقابل علاقات عربية عربية متصدعة".
بدوره، يقول وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق، رشيد درباس، في حديث لبرنامجنا:

"إذا كنا نريد أن نتحدث بصورة واقعية، فإن ما يشكو منه مجلس التعاون الخليجي، ويشكو منه الآن اللبنانيون وربما كثير من دول العالم، ليس وليد لحظة راهنة ومفاجئة، بل هو تراكم طويل، بدأ منذ لحظة انتصار لبنان على الاحتلال الاسرائيلي، وانسحابه في العام 2000، حيث تعاملت القوى السياسية اللبنانية والدول العربية والمجتمع الدولي بكثير من التجاهل مع ظاهرة بقاء حزب الله كميليشيا وجدت لنفسها مبررا للاستمرار بموضوع مزارع شبعا ومجهولية هويتها، والالتباس حول هويتها فيما إذا كانت أراضي لبنانية أو أراضي سورية".

ويعتقد درباس أن "أي دولة في العالم عندما تعاني من ازدواجية السلطة، هذا يسبب تفكك الدولة أو انفجار صراعات داخلية قد تكون سلمية وقد تتحول إلى صراعات أمنية، الآن لا مجال لانفجار صراع عسكري داخلي، ولكن اللبنانيين يشعرون أن ازدواجية السلطة أدت إلى إفقار الشعب اللبناني، من هنا أجد أن التعامل مع الوضع اللبناني لا يكون بإدارة الظهر له، بل بالانخراط المخلص في إيجاد حلول للوضع اللبناني لا سيما أن لبنان يحمل فوق أرضه ديموغرافية عربية توازي حوالي مليوني شخص عربي بين سوري وفلسطيني".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي.
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