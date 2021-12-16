https://arabic.sputniknews.com/20211216/عدنان-منصور-المقاومة-في-لبنان-لم-تعد-مسألة-داخلية-وتعالج-في-إطار-إقليمي-شامل--1054212260.html

عدنان منصور: المقاومة في لبنان لم تعد مسألة داخلية وتعالج في إطار إقليمي شامل

عدنان منصور: المقاومة في لبنان لم تعد مسألة داخلية وتعالج في إطار إقليمي شامل

دعا مجلس التعاون الخليجي لبنان إلى منع "حزب الله" من العمليات الإرهابية (حسب وصفهم لها)، وتعزيز جيشه وضمان اقتصار الأسلحة على مؤسسات الدولة الشرعية. 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T13:00+0000

2021-12-16T13:00+0000

2021-12-16T13:00+0000

راديو

نافذة على لبنان

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عدنان منصور: المقاومة في لبنان لم تعد مسألة داخلية وتعالج في إطار إقليمي شامل عدنان منصور: المقاومة في لبنان لم تعد مسألة داخلية وتعالج في إطار إقليمي شامل

يقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق، عدنان منصور، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:ويشير منصور إلى أن "المقاومة اليوم لم تعد مسألة داخلية لبنانية، إنما هي مسألة إقليمية تعالج من خلال إطار إقليمي شامل، وعمل المقاومة محصور في داخل لبنان تجاه العدو الإسرائيلي فيما إذا قام بأي عمل عدواني، ليس أكثر، وتحميلها المسؤولية بأنها تهيمن على القرار السياسي اللبناني، هذا أمر فيه مبالغة لأنه لو أن المقاومة هي التي تسيطر على القرار اللبناني لما كنا شاهدنا هذا الوضع المأساوي الموجود في لبنان".ونوه منصور إلى أن "لبنان حافظ على هويته العربية، وواجه العدو الصهيوني، لبنان حافظ على سيادة أرضه، اليوم عندما يتعرض إلى حصار، أو هناك إجراءات عربية تتخذ بحق لبنان، هذا لا يساعد أي فريق من الأفرقاء العرب، فالضغوط تمارس على شعب عربي، هذا شيء جديد في السلوك السياسي العربي، لم نكن نتصور أن يكون هناك في يوم من الأيام علاقات عربية إسرائيلية وثيقة، وفي المقابل علاقات عربية عربية متصدعة".بدوره، يقول وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق، رشيد درباس، في حديث لبرنامجنا:ويعتقد درباس أن "أي دولة في العالم عندما تعاني من ازدواجية السلطة، هذا يسبب تفكك الدولة أو انفجار صراعات داخلية قد تكون سلمية وقد تتحول إلى صراعات أمنية، الآن لا مجال لانفجار صراع عسكري داخلي، ولكن اللبنانيين يشعرون أن ازدواجية السلطة أدت إلى إفقار الشعب اللبناني، من هنا أجد أن التعامل مع الوضع اللبناني لا يكون بإدارة الظهر له، بل بالانخراط المخلص في إيجاد حلول للوضع اللبناني لا سيما أن لبنان يحمل فوق أرضه ديموغرافية عربية توازي حوالي مليوني شخص عربي بين سوري وفلسطيني".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...إعداد وتقديم: عماد الطفيلي.

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