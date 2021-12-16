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https://arabic.sputniknews.com/20211216/عراك-على-حلبة-مصارعة-بين-أعضاء-بلدية-برازيلية-لحسم-مصير-مشروعفيديو-1054075867.html
عراك على حلبة مصارعة بين أعضاء بلدية برازيلية لحسم مصير مشروع...فيديو
عراك على حلبة مصارعة بين أعضاء بلدية برازيلية لحسم مصير مشروع...فيديو
انتشر على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لنزال بالأيدي على حلبة مصارعة بين رئيس وعضو سابق في بلدية برازيلية، وذلك بسبب خلافات على مشروع بلدي. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T10:54+0000
2021-12-16T10:54+0000
2021-12-16T10:54+0000
البرازيل
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واحتد الخلاف بين الرجلين وقرر رئيس بلدية مدينة بوربا البرازيلية، سيماو بيكسوتو، اللجوء إلى حلبة المصارعة لمنافسة عضو مجلس البلدية السابق،ألفيس دا سيلفا، بشرط اختيار القرار حسب فوز كل منها.وجرت المعركة مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي، حيث حضرها الآلاف وتم جمع مبلغ من الأموال للقيام بمشروع إنشاء صالة للألعاب الرياضية بالمدرسة عبر بيع تذاكر خاصة على الإنترنت.واستطاع رئيس بلدية مدينة بوربا البرازيلية، سيماو بيكسوتو، الفوز بالنزال بعد تحقيقه عددا أكبر من النقاط.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
البرازيل
عراك على حلبة مصارعة بين أعضاء بلدية برازيلية لحسم مصير مشروع...فيديو
انتشر على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لنزال بالأيدي على حلبة مصارعة بين رئيس وعضو سابق في بلدية برازيلية، وذلك بسبب خلافات على مشروع بلدي.
واحتد الخلاف بين الرجلين وقرر رئيس بلدية مدينة بوربا البرازيلية، سيماو بيكسوتو، اللجوء إلى حلبة المصارعة لمنافسة عضو مجلس البلدية السابق،ألفيس دا سيلفا، بشرط اختيار القرار حسب فوز كل منها.
وجرت المعركة مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي، حيث حضرها الآلاف وتم جمع مبلغ من الأموال للقيام بمشروع إنشاء صالة للألعاب الرياضية بالمدرسة عبر بيع تذاكر خاصة على الإنترنت.
واستطاع رئيس بلدية مدينة بوربا البرازيلية، سيماو بيكسوتو، الفوز بالنزال بعد تحقيقه عددا أكبر من النقاط.