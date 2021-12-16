تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211216/عراك-على-حلبة-مصارعة-بين-أعضاء-بلدية-برازيلية-لحسم-مصير-مشروعفيديو-1054075867.html
عراك على حلبة مصارعة بين أعضاء بلدية برازيلية لحسم مصير مشروع...فيديو
عراك على حلبة مصارعة بين أعضاء بلدية برازيلية لحسم مصير مشروع...فيديو
انتشر على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لنزال بالأيدي على حلبة مصارعة بين رئيس وعضو سابق في بلدية برازيلية، وذلك بسبب خلافات على مشروع بلدي. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T10:54+0000
2021-12-16T10:54+0000
البرازيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104526/33/1045263359_0:230:2825:1819_1920x0_80_0_0_8f7ad04c16932b715dd16badb45c480f.jpg
واحتد الخلاف بين الرجلين وقرر رئيس بلدية مدينة بوربا البرازيلية، سيماو بيكسوتو، اللجوء إلى حلبة المصارعة لمنافسة عضو مجلس البلدية السابق،ألفيس دا سيلفا، بشرط اختيار القرار حسب فوز كل منها.وجرت المعركة مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي، حيث حضرها الآلاف وتم جمع مبلغ من الأموال للقيام بمشروع إنشاء صالة للألعاب الرياضية بالمدرسة عبر بيع تذاكر خاصة على الإنترنت.واستطاع رئيس بلدية مدينة بوربا البرازيلية، سيماو بيكسوتو، الفوز بالنزال بعد تحقيقه عددا أكبر من النقاط.
البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104526/33/1045263359_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_c717efb711bc4bd82ed2d312107a3e3c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البرازيل

عراك على حلبة مصارعة بين أعضاء بلدية برازيلية لحسم مصير مشروع...فيديو

10:54 GMT 16.12.2021
© AFP 2021 / Vasily FedosenkoMMA - BFC 50 - بطولة القتال البيلاروسية - فتاة حلبة المصارعة ترتدي كمامة في قاعة برايم هول، مينسك ، بيلاروسيا - 17 أبريل 2020.
MMA - BFC 50 - بطولة القتال البيلاروسية - فتاة حلبة المصارعة ترتدي كمامة في قاعة برايم هول، مينسك ، بيلاروسيا - 17 أبريل 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / Vasily Fedosenko
تابعنا عبر
انتشر على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لنزال بالأيدي على حلبة مصارعة بين رئيس وعضو سابق في بلدية برازيلية، وذلك بسبب خلافات على مشروع بلدي.
واحتد الخلاف بين الرجلين وقرر رئيس بلدية مدينة بوربا البرازيلية، سيماو بيكسوتو، اللجوء إلى حلبة المصارعة لمنافسة عضو مجلس البلدية السابق،ألفيس دا سيلفا، بشرط اختيار القرار حسب فوز كل منها.
وجرت المعركة مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي، حيث حضرها الآلاف وتم جمع مبلغ من الأموال للقيام بمشروع إنشاء صالة للألعاب الرياضية بالمدرسة عبر بيع تذاكر خاصة على الإنترنت.
واستطاع رئيس بلدية مدينة بوربا البرازيلية، سيماو بيكسوتو، الفوز بالنزال بعد تحقيقه عددا أكبر من النقاط.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:28 GMTالكشف عن بوستر "هاري بوتر" الجديد وموعد عرضه... صورة
11:04 GMTالسويد تشدد قيودها ضد كورونا مع ارتفاع الإصابات... وتؤكد: نحتاج إلى المزيد
11:00 GMTالسيسي وابن راشد ولابيد يهنئون البحرين بعيد الاستقلال
10:57 GMT4 علامات تخبرك بخطورة الجوال على رقبتك
10:54 GMTعراك على حلبة مصارعة بين أعضاء بلدية برازيلية لحسم مصير مشروع...فيديو
10:45 GMTالبحرية الأمريكية تنقذ 5 "مهربين إيرانيين" في سفينة مشتعلة قبالة سواحل عمان
10:34 GMTفرنسا تشدد قيود السفر من وإلى المملكة المتحدة بسبب متحور "أوميكرون"
10:24 GMTأطباء يابانيون يجرون جراحة ناجحة لجنين قبل ولادته
10:18 GMTالعثور على فتاة إسرائيلية بعد الاشتباه في اختطافها بالأرجنتين
10:16 GMT"النقد الدولي" يتوقع نمو الناتج المحلي الكويتي غير النفطي 3.5% في 2022
10:10 GMTرضا عبد العال مهاجما كيروش: منتخب مصر فقد هويته
10:09 GMTدراسة جديدة تسمي الفاكهة الوحيدة القادرة على محاربة الأورام الخبيثة
10:06 GMT"فيفا" يعتمد 9 حكام مصريين ضمن قائمته الدولية
10:06 GMTرئيس كوريا الجنوبية يعتذر للشعب عما حدث مع كورونا
10:01 GMTوزير سوداني: قطر تقدم لنا العون بلا من أو أذى
09:58 GMTثغرة أمنية جديدة... ضابط إسرائيلي يكشف تحركات بينيت ونتنياهو
09:54 GMTاليونسكو تستعد للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية
09:52 GMTجهاز روسي يقطع طريق المعلومات الإرشادية إلى طائرات العدو المسيرة
09:51 GMTالسلع الإيرانية تحقق مستوى غير مسبوق في الأسواق الروسية
09:48 GMTمسؤول صحي في كوريا الجنوبية يحذر من ارتفاع كبير لإصابات كورونا