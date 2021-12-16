علماء روس يكتشفون رواسب جليدية ضخمة على سطح المريخ

قال إيغور ميتروفانوف، رئيس قسم علم الكواكب في معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن هذه المنطقة تقع تقريبا وسط وادي "مارينر"، بحسب ما ذكرت صحيفة "tvzvezda".وأضاف ميتروفانوف أن الاكتشاف تم على أساس البيانات التي جمعتها مجموعة "فريند" الروسية على متن المركبة المدارية "تي جي أو" التابعة للبعثة المشتركة لروسيا وأوروبا.في وقت سابق، قال خبراء "ناسا" أن المريخ كان يحتوي على الماء وكان مشابها للأرض. ويعتقد الخبراء أن الكوكب الأحمر اكتسب شكله الحالي نتيجة لتطور طويل، على الرغم من أنه قبل حوالي مليار سنة كان لديه ظروف أكثر ملاءمة للحياة، بما في ذلك الماء ودرجة الحرارة الدافئة.
اكتشف العلماء الروس منطقة على سطح المريخ تحوي رواسب جليدية واضحة، مما أثار تساؤلات إن كانت موجودة أساسا أو أنها ظهرت مؤخرا.
قال إيغور ميتروفانوف، رئيس قسم علم الكواكب في معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن هذه المنطقة تقع تقريبا وسط وادي "مارينر"، بحسب ما ذكرت صحيفة "tvzvezda".
وأضاف: "هناك علامات مثيرة جدا للاهتمام هناك، تشكل في وادي مارينر شق من الشرق إلى الغرب بطول حوالي 4000 كم، وهناك عمق سبعة كيلومترات في بعض الأماكن. وفي الجزء السفلي من هذا الوادي اتضح أن تدفق النيوترون يشير إلى محتوى مائي واضح للغاية".
إيغور ميتروفانوف
رئيس قسم علم الكواكب في معهد أبحاث الفضاء
وأضاف ميتروفانوف أن الاكتشاف تم على أساس البيانات التي جمعتها مجموعة "فريند" الروسية على متن المركبة المدارية "تي جي أو" التابعة للبعثة المشتركة لروسيا وأوروبا.
في وقت سابق، قال خبراء "ناسا" أن المريخ كان يحتوي على الماء وكان مشابها للأرض. ويعتقد الخبراء أن الكوكب الأحمر اكتسب شكله الحالي نتيجة لتطور طويل، على الرغم من أنه قبل حوالي مليار سنة كان لديه ظروف أكثر ملاءمة للحياة، بما في ذلك الماء ودرجة الحرارة الدافئة.