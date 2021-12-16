https://arabic.sputniknews.com/20211216/عناصر-مسلحة-تسيطر-على-مقرات-الحكومة-الليبية-في-طرابلس-وأنصار-الله-تعلن-قصف-قاعدة-سعودية-1054239018.html

عناصر مسلحة تسيطر على مقرات الحكومة الليبية في طرابلس و"أنصار الله" تعلن قصف قاعدة سعودية

عناصر مسلحة تسيطر على مقرات الحكومة الليبية في طرابلس و"أنصار الله" تعلن قصف قاعدة سعودية

سيطرت عناصر مسلحة على مقرات الحكومة الليبية في العاصمة طرابلس، ونقل رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي إلى مكان آمن، فيما أعلنت "أنصار الله" اليمنية قصف قاعدة الملك... 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T14:17+0000

2021-12-16T14:17+0000

2021-12-16T14:17+0000

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عالم سبوتنيك

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عناصر مسلحة تسيطر على مقرات الحكومة الليبية بطرابلس.. وأنصار الله تعلن قصف قاعدة سعودية عناصر مسلحة تسيطر على مقرات الحكومة الليبية بطرابلس.. وأنصار الله تعلن قصف قاعدة سعودية

عناصر مسلحة تسيطر على مقرات الحكومة الليبية في العاصمة طرابلس... ونقل المنفي إلى مكان آمنسيطرت جماعات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، فجر الخميس، على مقر المجلس الرئاسي ومحيط مقر رئاسة الوزراء، فيما أفادت مصادر نقلَ رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لمكان آمن، بعد ورود معلومات عن نية اقتحام منازلهم من عناصر الميليشيات.وقال شهود عيان لـ"سبوتنيك"، إن قوات تابعة لصلاح بادي، آمر ميليشيا لواء الصمود، وأخرى من مصراتة سيطرت على مقرات الحكومة، ما أدى إلى انسحاب قوات الحرس الرئاسي من مقراتها، ودارت اشتباكات خفيفة ومتقطعة في المنطقة، حيث سمع أصوات إطلاق نار بين الجانبين.يأتي هذا التطور، بعد قرار المجلس الرئاسي تنحية آمر منطقة طرابلس العسكرية، عبد الباسط مروان، على خلفية إصداره أمرا باقتحام مقر ميليشيا 444 التي كانت تتبعه، قبل أن تدين بالولاء لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.وقال الباحث المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية، محمود إسماعيل الرملي:وأوضح أن "العناصر المسلحة تطالب فقط بالعمل على إرجاع المكلف بمنطقة طرابلس عبد الباسط مروان الذي تمت إقالته، وأن الأمر هو نوع من الاعتراض من قبل هذه الجماعات". وأشار، قائلا:حركة "أنصار الله" اليمنية تعلن قصف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط... والتحالف يعلن وقوع أضرار ماديةقصفت جماعة "أنصار الله" اليمنية قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي السعودية، بخمسة صواريخ باليستية، استهدفت مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية وأهدافاً حيوية في جازان، وذلك ردا على التصعيد الجوي من قبل قوات التحالف، بحسب ما نشره المتحدث العسكري باسم القوات التابعة لـ"أنصار الله"، يحيى سريع على "تويتر".في المقابل، كشف التحالف العربي عن وقوع أضرار مادية بورش صناعية في جازان، واحتراق ثلاث مركبات مدنية. وندد التحالف بمحاولات استهداف الأعيان المدنية، معتبرا أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، لافتا إلى نجاح القوات في اعتراض وتدمير صاروخين أطلقا باتجاه مدينة أبها.وقال الكاتب والباحث اليمني، عبدالستار الشميري:وأوضح أن هذا الأمر "يشير إلى أن هناك تطورا فيما يمتلكه الحوثيون من أسلحة بالغة القوة، وأن ذلك يجعل المعركة تفتح أبوابا جديدة وتنتقل إلى طور المواجهة الجوية ومن حرب في دوائر اليمن إلى حرب إقليمية وقد تطال صواريخ الحوثيين دولا أخرى خليجية".الولايات المتحدة تقول إنها سترد بشكل مناسب على أي تصعيد نووي إيراني جديدقال مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز"، اشترط عدم الكشف عن هويته، إن بلاده سترد على أي تصعيد نووي إيراني بشكل مناسب، موضحا أن بلاده لا تتوقع اجتماعا خاصا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا العام، إذا تم تنفيذ اتفاق الوكالة مع إيران، والخاص باستبدال كاميرات المراقبة في ورشة لقطع غيار أجهزة الطرد المركزي.يأتي هذا في الوقت الذي وافقت فيه طهران بالسماح للوكالة الدولية باستبدال كاميرات المراقبة في مجمع "تيسا" النووي بمدينة كرج غربي العاصمة، والتي تصنع فيها قطع أجهزة الطرد المركزي.قال الكاتب المختص في شؤون الشرق الأوسط، كريم بدر:وذكر أنه "لا يوجد بدائل لواشنطن في حال فشل الاتفاق ولا مفر من الاتفاق الدبلوماسي، خاصة أن إيران لديها القدرة على الرد في حال أقدمت الولايات المتحدة على أي عمل عسكري من خلال غلق مضيق هرمز، الأمر الذي قد يؤثر على الاقتصاد العالمي".

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