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https://arabic.sputniknews.com/20211216/غوتيريش-زيارتي-الأخيرة-لهذا-العام-ستكون-إلى-لبنان-1054250646.html
غوتيريش: زيارتي الأخيرة لهذا العام ستكون إلى لبنان
غوتيريش: زيارتي الأخيرة لهذا العام ستكون إلى لبنان
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إنه سيتوجه إلى بيروت في زيارته الأخيرة لهذا العام، للتعبير عن التضامن مع الشعب اللبناني. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T21:00+0000
2021-12-16T21:00+0000
2021-12-16T21:00+0000
العالم العربي
أخبار لبنان
أنطونيو غوتيريش
الأمم المتحدة
لبنان
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الأمم المتحدة- سبوتنيك. جاء في بيان للأمم المتحدة: "زيارتي الأخيرة لهذا العام ستأخذني إلى بلد يقع في قبضة كل هذه التحديات وأسوأ منها".وأضاف: "أتطلع إلى السفر إلى لبنان بدعوة من الحكومة في زيارة رسمية للتعبير عن تضامني مع الشعب اللبناني، الذي عانى لفترة طويلة جدا".ويصل الأمين العام إلى لبنان بعد ظهر يوم الأحد، حيث يلتقي بالرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إضافة إلى القيادات الدينية والمجتمع المدني في البلاد.ووفقا للبيان، يحيي غوتيريش ذكرى ضحايا انفجار ميناء بيروت، ويجري زيارات ميدانية للتفاعل مع المتضررين من الأزمات العديدة التي تواجهها البلاد.ويسافر غوتيريش أيضا إلى جنوب لبنان لزيارة قوة الأمم المتحدة المؤقتة وأجزاء من منطقة الخط الأزرق.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/هل-توقف-تدابير-مصرف-لبنان-مسلسل-انهيار-الليرة؟-1054061068.html
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العالم العربي, أخبار لبنان, أنطونيو غوتيريش, الأمم المتحدة, لبنان
غوتيريش: زيارتي الأخيرة لهذا العام ستكون إلى لبنان
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إنه سيتوجه إلى بيروت في زيارته الأخيرة لهذا العام، للتعبير عن التضامن مع الشعب اللبناني.
الأمم المتحدة-
سبوتنيك
. جاء في بيان للأمم المتحدة: "زيارتي الأخيرة لهذا العام ستأخذني إلى بلد يقع في قبضة كل هذه التحديات وأسوأ منها".
وأضاف: "أتطلع إلى السفر إلى لبنان بدعوة من الحكومة في زيارة رسمية للتعبير عن تضامني مع
الشعب اللبناني
، الذي عانى لفترة طويلة جدا".
ويصل الأمين العام إلى لبنان بعد ظهر يوم الأحد، حيث يلتقي بالرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إضافة إلى القيادات الدينية والمجتمع المدني في البلاد.
ووفقا للبيان، يحيي
غوتيريش
ذكرى ضحايا انفجار ميناء بيروت، ويجري زيارات ميدانية للتفاعل مع المتضررين من الأزمات العديدة التي تواجهها البلاد.
ويسافر غوتيريش أيضا إلى جنوب لبنان لزيارة قوة الأمم المتحدة المؤقتة وأجزاء من منطقة الخط الأزرق.