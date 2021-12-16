تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211216/فيديو-لأمير-مكة-خالد-الفيصل-يثير-تفاعلا-كبيرا-على-مواقع-التواصل-1054068088.html
فيديو لأمير مكة خالد الفيصل يثير تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل
فيديو لأمير مكة خالد الفيصل يثير تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل
أثار مقطع فيديو لأمير مكة خالد الفيصل، خلال حديثه عن الأمير الراحل عبدالله الفيصل، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T07:21+0000
2021-12-16T07:21+0000
2021-12-16T07:21+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1046860483_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_6b04d760d6ec5328fd134ccf0a4c8ef9.jpg
نشر حساب إمارة مكة الرسمي على موقع "تويتر"، مقطع الفيديو المتداول إلى جانب صور ومقاطع فيديو أخرى من حفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة.وقال الأمير خالد الفيصل، في كلمته، "عبدالله الفيصل أخي وأستاذي وملهمي، عبدالله الفيصل هو من رباني وهو قدوتي وهو الذي رعاني طفلا وشابا ورجلا، رحمك الله يا عبدالله الفيصل كم افتقدتك".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1046860483_112:0:1935:1367_1920x0_80_0_0_c477cbfdf472969d42ca82514ca72c1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
فيديو لأمير مكة خالد الفيصل يثير تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل
أثار مقطع فيديو لأمير مكة خالد الفيصل، خلال حديثه عن الأمير الراحل عبدالله الفيصل، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
نشر حساب إمارة مكة الرسمي على موقع "تويتر"، مقطع الفيديو المتداول إلى جانب صور ومقاطع فيديو أخرى من حفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة.
وقال الأمير خالد الفيصل، في كلمته، "عبدالله الفيصل أخي وأستاذي وملهمي، عبدالله الفيصل هو من رباني وهو قدوتي وهو الذي رعاني طفلا وشابا ورجلا، رحمك الله يا عبدالله الفيصل كم افتقدتك".