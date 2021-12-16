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"فيفا" يعتمد 9 حكام مصريين ضمن قائمته الدولية
"فيفا" يعتمد 9 حكام مصريين ضمن قائمته الدولية
أكد الاتحاد الدولي اعتماده 9 حكام مصريين ضمن قائمته الدولية لهذا الموسم. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T10:06+0000
2021-12-16T10:06+0000
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الاتحاد الدولي لكرة فيفا
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وحسب بيان نشره الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال إن فيفا اعتمد 9 حكام مصريين وأبلغنا بهذا الأمر رسميا اليوم الخميس.وأوضح الاتحاد أن القائمة ضمت بجانب الحكام الأساسيين مجموعة اخرى اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من الحكام المساعدين وغيرهم من حاكم الفيديو وحكام كرة الصالات وحكام الكرة الشاطئية.ولفت الاتحاد إلى أن الحكام الـ9 هم محمود البنا، إبراهيم نور الدين، محمد عادل، أمين عمر، محمد معروف، أحمد الغندور، محمود ناجي، شاهندا المغربي، نورا سمير.وبخصوص الحكام المساعدين فهم محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، يوسف البساطي، هاني عبد الفتاح، أحمد توفيق طلب، سامي هلهل، منى عطا الله، يارا عاطف، جمالات أحمد، مي حسن.واعتمد قائمة لحكام الفيديو، منهم محمود أبو الرجال، ومحمود عاشور، وطارق مجدي.وبالنسبة لكرة الصالات والكرة الشاطئية اعتمد الاتحاد 4 حكام لكرة الصالات هم محمد حسن، طارق سامي، محمد سلامة، عاطف حسين، و4 أيضا للكرة الشاطئية هم هاني العراقي، أحمد نوفل، إبراهيم محجوب، وائل شعبان.
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أخبار مصر الآن, الاتحاد الدولي لكرة فيفا

"فيفا" يعتمد 9 حكام مصريين ضمن قائمته الدولية

10:06 GMT 16.12.2021
© AFP 2021 / HANDOUT رئيس "فيفا" جاني إنفانتينيو ، 20 أبريل 2021
 رئيس فيفا جاني إنفانتينيو ، 20 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / HANDOUT
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أكد الاتحاد الدولي اعتماده 9 حكام مصريين ضمن قائمته الدولية لهذا الموسم.
وحسب بيان نشره الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال إن فيفا اعتمد 9 حكام مصريين وأبلغنا بهذا الأمر رسميا اليوم الخميس.
وأوضح الاتحاد أن القائمة ضمت بجانب الحكام الأساسيين مجموعة اخرى اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من الحكام المساعدين وغيرهم من حاكم الفيديو وحكام كرة الصالات وحكام الكرة الشاطئية.
ولفت الاتحاد إلى أن الحكام الـ9 هم محمود البنا، إبراهيم نور الدين، محمد عادل، أمين عمر، محمد معروف، أحمد الغندور، محمود ناجي، شاهندا المغربي، نورا سمير.
وبخصوص الحكام المساعدين فهم محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، يوسف البساطي، هاني عبد الفتاح، أحمد توفيق طلب، سامي هلهل، منى عطا الله، يارا عاطف، جمالات أحمد، مي حسن.
واعتمد قائمة لحكام الفيديو، منهم محمود أبو الرجال، ومحمود عاشور، وطارق مجدي.
وبالنسبة لكرة الصالات والكرة الشاطئية اعتمد الاتحاد 4 حكام لكرة الصالات هم محمد حسن، طارق سامي، محمد سلامة، عاطف حسين، و4 أيضا للكرة الشاطئية هم هاني العراقي، أحمد نوفل، إبراهيم محجوب، وائل شعبان.
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