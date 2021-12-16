https://arabic.sputniknews.com/20211216/كلب-ينال-لقب-بطل-بعد-إنقاذه-رضيعة-ذات-9-أشهر-من-الموت-فيديو-1054249229.html

كلب ينال لقب "بطل" بعد إنقاذه رضيعة ذات 9 أشهر من الموت... فيديو

كلب ينال لقب "بطل" بعد إنقاذه رضيعة ذات 9 أشهر من الموت... فيديو

حاز أحد الكلاب على لقب "بطل" من قبل وسائل إعلام أمريكية، إثر إنقاذه لطفلة رضيعة من موت محقق.‏ 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T19:51+0000

2021-12-16T19:51+0000

2021-12-16T19:51+0000

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1054249051_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_390576dee5144d3a57a3f1fff8db3247.jpg

وأنقذ الكلب "هنري" من فصيلة "تيرير"، ويبلغ عمره 8 سنوات، الرضيعة بعد أن لاحظ توقفها عن التنفس أثناء نومها، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.وكانت الطفلة تنام في حضانتها بمنزل أهلها في ولاية كونتيكيت الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، لكن عندما أدرك الكلب توقفها عن التنفس أخذ ينبح بشكل مستمر، واقتحم حضانتها وحاول إيقاظ الطفلة.وقالت والدة الطفلة إن الكلب "هنري" كان يضرب الباب برأسه ويدخل إلى غرفة طفلتها ويقف هناك، وفي كل مرة كانت تقوم بإبعاده وتدير ظهرها له كان يعاود النباح لكي تلتفت إلى ما أصاب رضيعتها.وأردفت أنه مع إلحاح الكلب، تفقدت ابنتها لتكتشف هي وزوجها أن طفلتهما المصابة بنزلة برد تعاني من صعوبة في التنفس.وأشارت الأم إلى أن طفلتها لم تكن تتنفس من مجراها الهوائي، وبدأت تتحول إلى اللون الأزرق وتتصلب، ولم تستطع الحصول على الهواء، وكانت عاجزة عن الحصول على أي أوكسجين، فسارعا بالذهاب بها إلى المستشفى، وتم إسعافها هناك.وقال والد الطفلة إنه بعد عودتهم من المستشفى في وقت متأخر من الليل، قرر وزوجته مكافأة الكلب "هنري" بالسماح له بالنوم في سريرهما، ووعداه بإعطائه شريحة لحم.وأكد والد ووالدة الطفلة الرضيعة أن هذا هو أول تصرف بطولي من كلبهما.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات