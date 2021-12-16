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https://arabic.sputniknews.com/20211216/لماذا-يخشى-الغرب-من-فصل-روسيا-عن-نظام-الدفع-العالمي-سويفت؟-1054251451.html
لماذا يخشى الغرب فصل روسيا عن نظام الدفع العالمي "سويفت".. فوضى عالمية وخسائر هائلة
لماذا يخشى الغرب فصل روسيا عن نظام الدفع العالمي "سويفت".. فوضى عالمية وخسائر هائلة
ينظر الاتحاد الأوروبي إلى سيناريو منع روسيا من استخدام نظام الدفع العالمي "سويفت"، كمقترح "إشكالي"، في حين تدفع أمريكا لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة عقوبات ضد... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T21:43+0000
2021-12-16T21:46+0000
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واشنطن- سبوتنيك. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر على دراية بالمناقشات الغربية، قولها إن الولايات المتحدة تعتقد أن الاتفاق على حزمة عقوبات سيرسل رسالة واضحة إلى موسكو.وأضاف التقرير أن الإجراءات المحتملة قيد الدراسة حاليا، تشمل قيودا على قدرة روسيا على إعادة تمويل ديونها السيادية، وفرض عقوبات على الشركات في قطاعي الطاقة والدفاع، وحظر مشاركة البلاد في شبكات المعاملات الدولية الرئيسية مثل"سويفت".ومع ذلك، فإن حظر روسيا عن نظام "سويفت" الذي يستخدم لتحويل المدفوعات في جميع أنحاء العالم، يعتبر مشكلة كبيرة بسبب الاضطرابات المحتملة التي سيتسبب بها في الأسواق العالمية للطاقة والصادرات الروسية الأخرى، حسبما ذكر التقرير.وأضاف التقرير أن هناك قلقا أيضا من أن موسكو قد تقرر وقف صادرات الغاز إلى أوروبا في الوقت الذي تشهد فيه القارة ارتفاع أسعار الطاقة بالفعل.أصدر البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، قرارا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لفرض عقوبات على روسيا في حال التصعيد على الحدود الأوكرانية.تصاعدت التوترات حول أوكرانيا خلال الأسابيع العديدة الماضية وسط مزاعم غربية بحشد القوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية، واستعداد موسكو لغزو البلاد. نفت موسكو مرارا الاتهامات بأنها تخطط للغزو ووصفت الادعاءات بأنها محض تضليل. مؤكدة في الوقت ذاته حقها في نقل القوات داخل أراضيها وفقا لتقديرها، ومحذرة من التحركات "الاستفزازية" لحلف "الناتو" والقوات الأوكرانية على حدودها الغربية، تزامنا مع تجاهل المبادرات الروسية لحظر نشر الصواريخ.
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أوروبا

لماذا يخشى الغرب فصل روسيا عن نظام الدفع العالمي "سويفت".. فوضى عالمية وخسائر هائلة

21:43 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 21:46 GMT 16.12.2021)
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ينظر الاتحاد الأوروبي إلى سيناريو منع روسيا من استخدام نظام الدفع العالمي "سويفت"، كمقترح "إشكالي"، في حين تدفع أمريكا لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة عقوبات ضد موسكو حال قررت غزو أوكرانيا.
واشنطن- سبوتنيك. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر على دراية بالمناقشات الغربية، قولها إن الولايات المتحدة تعتقد أن الاتفاق على حزمة عقوبات سيرسل رسالة واضحة إلى موسكو.
وأضاف التقرير أن الإجراءات المحتملة قيد الدراسة حاليا، تشمل قيودا على قدرة روسيا على إعادة تمويل ديونها السيادية، وفرض عقوبات على الشركات في قطاعي الطاقة والدفاع، وحظر مشاركة البلاد في شبكات المعاملات الدولية الرئيسية مثل"سويفت".
ومع ذلك، فإن حظر روسيا عن نظام "سويفت" الذي يستخدم لتحويل المدفوعات في جميع أنحاء العالم، يعتبر مشكلة كبيرة بسبب الاضطرابات المحتملة التي سيتسبب بها في الأسواق العالمية للطاقة والصادرات الروسية الأخرى، حسبما ذكر التقرير.
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وأضاف التقرير أن هناك قلقا أيضا من أن موسكو قد تقرر وقف صادرات الغاز إلى أوروبا في الوقت الذي تشهد فيه القارة ارتفاع أسعار الطاقة بالفعل.
أصدر البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، قرارا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لفرض عقوبات على روسيا في حال التصعيد على الحدود الأوكرانية.
تصاعدت التوترات حول أوكرانيا خلال الأسابيع العديدة الماضية وسط مزاعم غربية بحشد القوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية، واستعداد موسكو لغزو البلاد. نفت موسكو مرارا الاتهامات بأنها تخطط للغزو ووصفت الادعاءات بأنها محض تضليل.
مؤكدة في الوقت ذاته حقها في نقل القوات داخل أراضيها وفقا لتقديرها، ومحذرة من التحركات "الاستفزازية" لحلف "الناتو" والقوات الأوكرانية على حدودها الغربية، تزامنا مع تجاهل المبادرات الروسية لحظر نشر الصواريخ.
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