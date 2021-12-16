ما هو حجم القوة البحرية لإيران وسلطنة عمان؟

وشاركت وحدات بحرية تابعة للقوات البحرية الإيرانية والعمانية في المناورات المشتركة، التي انطلقت، اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وقالت الوكالة إن الوحدات البحرية من الأسطولين بدأتا المناورات المشتركة في قبالة مضيق هرمز وبحر عمان، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين في هذا المجال.ما هي قدرات الأسطول الإيراني؟يمتلك الأسطول الإيراني 398 وحدة بحرية متنوعة تضم 6 فرقاطات و3 كورفيتات، بحسب تقرير عن الأسطول نشره موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتعد قوة الغواصات الإيرانية بين أضخم 5 غواصات في العالم بـ 29 غواصة، إضافة إلى 20 سفينة دورية.ما هي قدرات الأسطول العماني؟يمتلك الأسطول العماني 16 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 66 عالميا بينها 12 سفينة دورية.ما هو ترتيب الجيشين الإيراني والعماني؟يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 بين أقوى جيوش العالم، بينما يأتي الجيش العماني في المرتبة رقم 72 بين أقوى 140 جيشا في العالم.