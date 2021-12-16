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https://arabic.sputniknews.com/20211216/ما-هو-حجم-القوة-البحرية-لإيران-وسلطنة-عمان؟-1054226669.html
ما هو حجم القوة البحرية لإيران وسلطنة عمان؟
ما هو حجم القوة البحرية لإيران وسلطنة عمان؟
تمتلك إيران أسطولا حربيا يصنف في المرتبة رقم 6 عالميا، بينما يصنف الأسطول البحري لسلطنة عمان في المرتبة رقم 66 بين أضخم 140 أسطولا حربيا في العالم. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T13:46+0000
2021-12-16T13:46+0000
رصد عسكري
أخبار إيران
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وشاركت وحدات بحرية تابعة للقوات البحرية الإيرانية والعمانية في المناورات المشتركة، التي انطلقت، اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وقالت الوكالة إن الوحدات البحرية من الأسطولين بدأتا المناورات المشتركة في قبالة مضيق هرمز وبحر عمان، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين في هذا المجال.ما هي قدرات الأسطول الإيراني؟يمتلك الأسطول الإيراني 398 وحدة بحرية متنوعة تضم 6 فرقاطات و3 كورفيتات، بحسب تقرير عن الأسطول نشره موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتعد قوة الغواصات الإيرانية بين أضخم 5 غواصات في العالم بـ 29 غواصة، إضافة إلى 20 سفينة دورية.ما هي قدرات الأسطول العماني؟يمتلك الأسطول العماني 16 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 66 عالميا بينها 12 سفينة دورية.ما هو ترتيب الجيشين الإيراني والعماني؟يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 بين أقوى جيوش العالم، بينما يأتي الجيش العماني في المرتبة رقم 72 بين أقوى 140 جيشا في العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/انطلاق-مناورات-بحرية-إيرانية---عمانية-قبالة-مضيق-هرمز-1054207836.html
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رصد عسكري, أخبار إيران

ما هو حجم القوة البحرية لإيران وسلطنة عمان؟

13:46 GMT 16.12.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYسفينة إيرانية
سفينة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبر
تمتلك إيران أسطولا حربيا يصنف في المرتبة رقم 6 عالميا، بينما يصنف الأسطول البحري لسلطنة عمان في المرتبة رقم 66 بين أضخم 140 أسطولا حربيا في العالم.
وشاركت وحدات بحرية تابعة للقوات البحرية الإيرانية والعمانية في المناورات المشتركة، التي انطلقت، اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
انطلاق مناورات بحرية "إيرانية - عمانية" قبالة مضيق هرمز
12:56 GMT
وقالت الوكالة إن الوحدات البحرية من الأسطولين بدأتا المناورات المشتركة في قبالة مضيق هرمز وبحر عمان، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين في هذا المجال.

ما هي قدرات الأسطول الإيراني؟

يمتلك الأسطول الإيراني 398 وحدة بحرية متنوعة تضم 6 فرقاطات و3 كورفيتات، بحسب تقرير عن الأسطول نشره موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
وتعد قوة الغواصات الإيرانية بين أضخم 5 غواصات في العالم بـ 29 غواصة، إضافة إلى 20 سفينة دورية.

ما هي قدرات الأسطول العماني؟

يمتلك الأسطول العماني 16 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 66 عالميا بينها 12 سفينة دورية.

ما هو ترتيب الجيشين الإيراني والعماني؟

يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 بين أقوى جيوش العالم، بينما يأتي الجيش العماني في المرتبة رقم 72 بين أقوى 140 جيشا في العالم.
© Sputnik7 سبع معلومات عن الأسطول الإيراني
7 سبع معلومات عن الأسطول الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
7 سبع معلومات عن الأسطول الإيراني
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