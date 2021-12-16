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https://arabic.sputniknews.com/20211216/محمد-بن-زايد-يوجه-رسالة-إلى-البحرين-1054068806.html
محمد بن زايد يوجه رسالة إلى البحرين
محمد بن زايد يوجه رسالة إلى البحرين
وجه ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، رسالة إلى البحرين بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخمسين، الذي يوافق ذكرى استقلال البحرين. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T07:55+0000
2021-12-16T07:55+0000
2021-12-16T08:06+0000
العالم العربي
الإمارات
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وكتب ولي عهد أبوظبي، على "تويتر"، اليوم الخميس: "أهنئ أهلنا في البحرين باليوم الوطني الخمسين"، مضيفا: "أتمنى لهم دوام التقدم والتطور بقيادة أخي الملك حمد بن عيسى".وتوافق الاحتفالات مع ذكرى استقلال المملكة عن بريطانيا عام 1971، حيث تم إعلان يومي 16 و17 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام يوما وطنيا للبلاد.وتحتفل مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، حيث تم تأسيسها كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
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العالم العربي, الإمارات
محمد بن زايد يوجه رسالة إلى البحرين 07:55 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 08:06 GMT 16.12.2021)
وجه ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، رسالة إلى البحرين بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخمسين، الذي يوافق ذكرى استقلال البحرين.
وكتب
ولي عهد أبوظبي
، على "تويتر"، اليوم الخميس: "أهنئ أهلنا في البحرين باليوم الوطني الخمسين"، مضيفا: "أتمنى لهم دوام التقدم والتطور بقيادة أخي الملك حمد بن عيسى".
وتوافق الاحتفالات مع ذكرى استقلال المملكة عن بريطانيا عام 1971، حيث تم إعلان يومي 16 و17 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام يوما وطنيا للبلاد.
وتحتفل
مملكة البحرين
بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، حيث تم تأسيسها كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".