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https://arabic.sputniknews.com/20211216/مراهق-أمريكي-يدخل-موسوعة-غينيس-للأرقام-القياسية-بأكبر-فم-في-العالم-فيديو-1054066046.html
مراهق أمريكي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر فم في العالم... فيديو
مراهق أمريكي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر فم في العالم... فيديو
تمكن مراهق أمريكي من ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة من دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لامتلاكه أكبر فم في العالم. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T05:10+0000
2021-12-16T05:19+0000
منوعات
الولايات المتحدة
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وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية في تقريرها أن المواطن الأمريكي هو مراهق يدعى إسحاق جونسون ويبلغ من العمر 21 عاما.وأشار التقرير إلى أن المراهق الأمريكي استطاع فتح فمه لمسافة 10 سنتيمترات.وتعليقا على فوزه باللقب، علق جونسون: "أعتقد أن فمي ينمو مع تقدمي في العمر".
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منوعات, الولايات المتحدة

مراهق أمريكي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر فم في العالم... فيديو

05:10 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 05:19 GMT 16.12.2021)
© Depositphotos / AndreyPopovبخاخ لإزالة رائحة الفم
بخاخ لإزالة رائحة الفم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Depositphotos / AndreyPopov
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تمكن مراهق أمريكي من ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة من دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لامتلاكه أكبر فم في العالم.
وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية في تقريرها أن المواطن الأمريكي هو مراهق يدعى إسحاق جونسون ويبلغ من العمر 21 عاما.
وأشار التقرير إلى أن المراهق الأمريكي استطاع فتح فمه لمسافة 10 سنتيمترات.
وتعليقا على فوزه باللقب، علق جونسون: "أعتقد أن فمي ينمو مع تقدمي في العمر".
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