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مرشح رئاسي يدعو الشعب الليبي الى التصدي لـ"قوى" تحاول تأجيل الانتخابات ويحذر من الفوضى
مرشح رئاسي يدعو الشعب الليبي الى التصدي لـ"قوى" تحاول تأجيل الانتخابات ويحذر من الفوضى
دعا المرشح رئاسي عبد الحكيم بعيو، الشعب الليبي الى التصدي لـ"قوى داخلية وخارجية" تحاول تأجيل الانتخابات، محذرا من الفوضى حال حدوث ذلك. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T21:37+0000
2021-12-16T21:37+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال بعيو في بيان اليوم الخميس، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن ما تواجهه العملية الإنتخابية (الرئاسية والبرلمانية) المزمع إجراءها في الـ 24 من ديسمبر الجاري، من تحديات وعوائق ساهمت في وضعها قوى داخلية وخارجية، للحيلولة دون تجسيد الممارسة الحقيقية للشعب الليبي الذي من حقه هو وحده اختيار سلطاته الشرعية في إدارة شؤون البلاد.وأضاف أن هناك مساع حقيقية تستهدف إجهاض الاستحقاق الانتخابي الرئاسي تحت عناوين مبتدعة وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل مستدام في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية والتنافر السياسي وإحلال وضع هجين يلتف على إرادة الشعب الليبي، ويصادر حقه في تنظيم انتخابات شفافة وحرة ونزيهة.وأكد أن يتمسك بتاريخ 2021/12/24 موعداً لانطلاق الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في جولته الأولى، مع رفض أي أجندة مخالفة لخارطة الطريق من شأنها أن تقود البلاد إلى الفشل واندلاع الفوضى وإنتاج حكومة مؤقتة، بل إنها ستصبح حكومة دائمة.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/مصر-والسعودية-تؤكدان-على-ضرورة-إجراء-الانتخابات-الليبية-بموعدها-المقرر-بنهاية-العام-1054240997.html
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أخبار ليبيا اليوم

مرشح رئاسي يدعو الشعب الليبي الى التصدي لـ"قوى" تحاول تأجيل الانتخابات ويحذر من الفوضى

21:37 GMT 16.12.2021
© Sputnikعبدالحكيم بعيو المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية
عبدالحكيم بعيو المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Sputnik
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دعا المرشح رئاسي عبد الحكيم بعيو، الشعب الليبي الى التصدي لـ"قوى داخلية وخارجية" تحاول تأجيل الانتخابات، محذرا من الفوضى حال حدوث ذلك.
وقال بعيو في بيان اليوم الخميس، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن ما تواجهه العملية الإنتخابية (الرئاسية والبرلمانية) المزمع إجراءها في الـ 24 من ديسمبر الجاري، من تحديات وعوائق ساهمت في وضعها قوى داخلية وخارجية، للحيلولة دون تجسيد الممارسة الحقيقية للشعب الليبي الذي من حقه هو وحده اختيار سلطاته الشرعية في إدارة شؤون البلاد.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
مصر والسعودية تؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر... فيديو
14:52 GMT
وأضاف أن هناك مساع حقيقية تستهدف إجهاض الاستحقاق الانتخابي الرئاسي تحت عناوين مبتدعة وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل مستدام في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية والتنافر السياسي وإحلال وضع هجين يلتف على إرادة الشعب الليبي، ويصادر حقه في تنظيم انتخابات شفافة وحرة ونزيهة.
وأكد أن يتمسك بتاريخ 2021/12/24 موعداً لانطلاق الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في جولته الأولى، مع رفض أي أجندة مخالفة لخارطة الطريق من شأنها أن تقود البلاد إلى الفشل واندلاع الفوضى وإنتاج حكومة مؤقتة، بل إنها ستصبح حكومة دائمة.
كما دعا كافة أبناء الشعب الليبي وجميع المرشحين إلى الالتفاف حول هذا البيان والوقوف والتصدي لأي محاولة من شأنها أن تصادر حقه في تقرير مصيره.
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