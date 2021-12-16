مرشح رئاسي يدعو الشعب الليبي الى التصدي لـ"قوى" تحاول تأجيل الانتخابات ويحذر من الفوضى

وقال بعيو في بيان اليوم الخميس، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن ما تواجهه العملية الإنتخابية (الرئاسية والبرلمانية) المزمع إجراءها في الـ 24 من ديسمبر الجاري، من تحديات وعوائق ساهمت في وضعها قوى داخلية وخارجية، للحيلولة دون تجسيد الممارسة الحقيقية للشعب الليبي الذي من حقه هو وحده اختيار سلطاته الشرعية في إدارة شؤون البلاد.وأضاف أن هناك مساع حقيقية تستهدف إجهاض الاستحقاق الانتخابي الرئاسي تحت عناوين مبتدعة وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل مستدام في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية والتنافر السياسي وإحلال وضع هجين يلتف على إرادة الشعب الليبي، ويصادر حقه في تنظيم انتخابات شفافة وحرة ونزيهة.وأكد أن يتمسك بتاريخ 2021/12/24 موعداً لانطلاق الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في جولته الأولى، مع رفض أي أجندة مخالفة لخارطة الطريق من شأنها أن تقود البلاد إلى الفشل واندلاع الفوضى وإنتاج حكومة مؤقتة، بل إنها ستصبح حكومة دائمة.
دعا المرشح رئاسي عبد الحكيم بعيو، الشعب الليبي الى التصدي لـ"قوى داخلية وخارجية" تحاول تأجيل الانتخابات، محذرا من الفوضى حال حدوث ذلك.
وقال بعيو في بيان اليوم الخميس، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن ما تواجهه العملية الإنتخابية (الرئاسية والبرلمانية) المزمع إجراءها في الـ 24 من ديسمبر الجاري، من تحديات وعوائق ساهمت في وضعها قوى داخلية وخارجية، للحيلولة دون تجسيد الممارسة الحقيقية للشعب الليبي الذي من حقه هو وحده اختيار سلطاته الشرعية في إدارة شؤون البلاد.
وأضاف أن هناك مساع حقيقية تستهدف إجهاض الاستحقاق الانتخابي الرئاسي تحت عناوين مبتدعة وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل مستدام في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية والتنافر السياسي وإحلال وضع هجين يلتف على إرادة الشعب الليبي، ويصادر حقه في تنظيم انتخابات شفافة وحرة ونزيهة.
وأكد أن يتمسك بتاريخ 2021/12/24 موعداً لانطلاق الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في جولته الأولى، مع رفض أي أجندة مخالفة لخارطة الطريق من شأنها أن تقود البلاد إلى الفشل واندلاع الفوضى وإنتاج حكومة مؤقتة، بل إنها ستصبح حكومة دائمة.
كما دعا كافة أبناء الشعب الليبي وجميع المرشحين إلى الالتفاف حول هذا البيان والوقوف والتصدي لأي محاولة من شأنها أن تصادر حقه في تقرير مصيره.