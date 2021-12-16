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https://arabic.sputniknews.com/20211216/مركز-المصالحة-الروسي-الدفاعات-السورية-دمرت-7-صواريخ-أطلقتها-مقاتلات-إسرائيلية---1054248560.html
طائرات إسرائيلية تقصف محيط مطار دمشق والدفاع السوري يدمر معظم الصواريخ
طائرات إسرائيلية تقصف محيط مطار دمشق والدفاع السوري يدمر معظم الصواريخ
قال المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الخميس، إن منظومات الدفاع الجوي السورية من طراز "بانتسير" دمرت 7 صواريخ من أصل 8 أطلقتها... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T19:26+0000
2021-12-16T20:03+0000
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، أن مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف -16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت ثماني ضربات بصواريخ مجنحة مستهدفة محيط مطار دمشق، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمستودع ومقتل شخص.وأضاف أن قوات الدفاع الجوي السورية دمرت سبعة من أصل ثمانية صواريخ أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية باستخدام منظومات "بانتسير -أس".وقال كوليت: "نتيجة الغارة الجوية، تضرر مستودع للممتلكات المادية، وقتل شخص واحد".
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العالم العربي, إسرائيل, سوريا

طائرات إسرائيلية تقصف محيط مطار دمشق والدفاع السوري يدمر معظم الصواريخ

19:26 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 20:03 GMT 16.12.2021)
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Sputnik . Abdallah AL Himed
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قال المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الخميس، إن منظومات الدفاع الجوي السورية من طراز "بانتسير" دمرت 7 صواريخ من أصل 8 أطلقتها مقاتلات إسرائيلية.
موسكو - سبوتنيك. أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، أن مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف -16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت ثماني ضربات بصواريخ مجنحة مستهدفة محيط مطار دمشق، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمستودع ومقتل شخص.

في 16 ديسمبر/ كانون الأول، وخلال فترة من الساعة 1:51 إلى الساعة 1:59، شنت أربع مقاتلات تكتيكية تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية من المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان ضربات بثمانية صواريخ مجنحة مستهدفة أهدافا بالقرب من مطار دمشق الدولي.

الأدميرال فاديم كوليت
نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا
وأضاف أن قوات الدفاع الجوي السورية دمرت سبعة من أصل ثمانية صواريخ أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية باستخدام منظومات "بانتسير -أس".
وقال كوليت: "نتيجة الغارة الجوية، تضرر مستودع للممتلكات المادية، وقتل شخص واحد".
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