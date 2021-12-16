مسؤول صحي في كوريا الجنوبية يحذر من ارتفاع كبير لإصابات كورونا

وحذّرت جونغ أون-كيونغ، مفوضة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA)؟، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، من ارتفاع حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد، لافتةً إلى أنه من المتوقع أن تصل إلى نحو 10 آلاف في هذا الشهر و20 ألفا في الشهر المقبل، في حال تفاقم الوضع المتعلق بالفيروس.وأوضحت جونغ أون-كيونغ، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بأن "عدد مرضى كوفيد-19 في حالة حرجة في ديسمبر قد يصل إلى ما بين 1600 و1800 في حال استمرار هذا الاتجاه، وما بين 1800 و1900 في حال تفاقم الوضع".وأخيرا وضعت الحكومة في كوريا الجنوبية مستوى الخطر لكورونا عند "مرتفع جدا" على مستوى البلاد لفترة من 12 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول. بعد أن حددت الحكومة مستوى الخطر عند "مرتفع جدا" لفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 11 ديسمبر.وستنفذ الحكومة "التدابير الطارئة" التي تشمل فرض القيود على التجمعات الخاصة وساعات العمل للمرافق متعددة الاستخدامات.وقالت مفوضة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) إن البلاد وصلت إلى "منعطف حرج" على طريق العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.وأكدت أنه من "أجل التغلب على هذه الأزمة، من المهم الحد من العدوى محليا في المجتمع وتخفيض مستوى الخطر للعدوى".ولفتت إلى أن "الحكومة كانت قادرة على السيطرة على الوضع من خلال تسريع حملة التطعيم وتأمين أسرة المستشفيات".
توقّع مسؤول صحي في كوريا الجنوبية ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في البلاد لتصل إلى نحو 20 ألف حالة، الشهر المقبل.
وحذّرت جونغ أون-كيونغ، مفوضة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA)؟، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، من ارتفاع حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد، لافتةً إلى أنه من المتوقع أن تصل إلى نحو 10 آلاف في هذا الشهر و20 ألفا في الشهر المقبل، في حال تفاقم الوضع المتعلق بالفيروس.
وأوضحت جونغ أون-كيونغ، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بأن "عدد مرضى كوفيد-19 في حالة حرجة في ديسمبر قد يصل إلى ما بين 1600 و1800 في حال استمرار هذا الاتجاه، وما بين 1800 و1900 في حال تفاقم الوضع".
وأخيرا وضعت الحكومة في كوريا الجنوبية مستوى الخطر لكورونا عند "مرتفع جدا" على مستوى البلاد لفترة من 12 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول. بعد أن حددت الحكومة مستوى الخطر عند "مرتفع جدا" لفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 11 ديسمبر.
وقررت الحكومة وقف "العودة إلى الحياة الطبيعية على مراحل" لمدة 16 يوما ابتداء من يوم 18 ديسمبر، من أجل احتواء انتشار الفيروس.
وستنفذ الحكومة "التدابير الطارئة" التي تشمل فرض القيود على التجمعات الخاصة وساعات العمل للمرافق متعددة الاستخدامات.
وقالت مفوضة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) إن البلاد وصلت إلى "منعطف حرج" على طريق العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.
وأكدت أنه من "أجل التغلب على هذه الأزمة، من المهم الحد من العدوى محليا في المجتمع وتخفيض مستوى الخطر للعدوى".
ولفتت إلى أن "الحكومة كانت قادرة على السيطرة على الوضع من خلال تسريع حملة التطعيم وتأمين أسرة المستشفيات".