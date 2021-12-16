تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211216/مصرع-ثلاثة-وإصابة-عشرة-إثر-حريق-مصنع-في-الهند-1054241733.html
مصرع ثلاثة وإصابة عشرة إثر حريق مصنع في الهند
مصرع ثلاثة وإصابة عشرة إثر حريق مصنع في الهند
قالت شركة "جوجارات فلوروكيميكالز" الهندية لتصنيع المواد الكميائية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس، إن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب عشرة آخرون إثر حريق... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T15:22+0000
2021-12-16T15:22+0000
2021-12-16T15:22+0000
العالم
الهند
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102095/73/1020957388_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_06886189b45d8c8065f174f02ce86f79.jpg
وأوضحت الشركة في وثيقة معتادة ترفعها عقب ساعات العمل، إن الحريق اندلع في مصنع صغير مستقل في موقع رانجيتناجار ولم يؤثر على منشآت أخرى في المكان، كما لم يسفر عن خروج انبعاثات من الغاز، وفقا لـ "رويترز".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102095/73/1020957388_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_95b92620e7a91b26d7c84be6c2498133.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الهند
مصرع ثلاثة وإصابة عشرة إثر حريق مصنع في الهند
قالت شركة "جوجارات فلوروكيميكالز" الهندية لتصنيع المواد الكميائية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس، إن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب عشرة آخرون إثر حريق شب في مصنع تملكه الشركة في ولاية جوجارات غربي البلاد.
وأوضحت الشركة في وثيقة معتادة ترفعها عقب ساعات العمل، إن
الحريق اندلع
في مصنع صغير مستقل في موقع رانجيتناجار ولم يؤثر على منشآت أخرى في المكان، كما لم يسفر عن خروج انبعاثات من الغاز، وفقا لـ "رويترز".