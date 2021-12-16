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مصرع ثلاثة وإصابة عشرة إثر حريق مصنع في الهند
مصرع ثلاثة وإصابة عشرة إثر حريق مصنع في الهند
قالت شركة "جوجارات فلوروكيميكالز" الهندية لتصنيع المواد الكميائية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس،‭‭ ‬‬إن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب عشرة آخرون إثر حريق... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T15:22+0000
2021-12-16T15:22+0000
العالم
الهند
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وأوضحت الشركة في وثيقة معتادة ترفعها عقب ساعات العمل، إن الحريق اندلع في مصنع صغير مستقل في موقع رانجيتناجار ولم يؤثر على منشآت أخرى في المكان، كما لم يسفر عن خروج انبعاثات من الغاز، وفقا لـ "رويترز".
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العالم, الهند

مصرع ثلاثة وإصابة عشرة إثر حريق مصنع في الهند

15:22 GMT 16.12.2021
© REUTERS / Danish Ismail رجل يهدئ قريبته التي تبكي إثر حريق اشتعل في منزلها في سريناجار، الهند 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016
رجل يهدئ قريبته التي تبكي إثر حريق اشتعل في منزلها في سريناجار، الهند 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / Danish Ismail
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قالت شركة "جوجارات فلوروكيميكالز" الهندية لتصنيع المواد الكميائية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس،‭‭ ‬‬إن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب عشرة آخرون إثر حريق شب في مصنع تملكه الشركة في ولاية جوجارات غربي البلاد.
وأوضحت الشركة في وثيقة معتادة ترفعها عقب ساعات العمل، إن الحريق اندلع في مصنع صغير مستقل في موقع رانجيتناجار ولم يؤثر على منشآت أخرى في المكان، كما لم يسفر عن خروج انبعاثات من الغاز، وفقا لـ "رويترز".
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