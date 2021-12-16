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مصرع 9 أشخاص في تحطم طائرة بجمهورية الدومينيكان
مصرع 9 أشخاص في تحطم طائرة بجمهورية الدومينيكان
لقي 9 أشخاص مصرعهم، صباح الخميس، في تحطم طائرة في عاصمة جمهورية الدومينيكان سانتو دومينغو. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T02:13+0000
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جمهورية الدومينيكان
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وأعلنت شركة "هيليدوسا" المالكة للطائرة، في بيان إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم، في تحطم طائرة في مطار لاس أمريكاس في عاصمة جمهورية الدومينيكان سانتو دومينغو، بحسب وكالة فرانس برس. وعبرت الشركة في بيانها عن أسفها، قائلة إنها "تأسف للحادث المأساوي الذي تعرضت له إحدى طائراتها في مطار لاس أمريكاس.. والذي قتل فيه بشكل مأساوي جميع أفراد الطاقم والركاب".
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جمهورية الدومينيكان

مصرع 9 أشخاص في تحطم طائرة بجمهورية الدومينيكان

02:13 GMT 16.12.2021
© AFP 2021 / ULI DECKرجال الإطفاء ورجال الشرطة في موقع تحطم طائرة جنوب ألمانيا 23 يناير 2018
رجال الإطفاء ورجال الشرطة في موقع تحطم طائرة جنوب ألمانيا 23 يناير 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / ULI DECK
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لقي 9 أشخاص مصرعهم، صباح الخميس، في تحطم طائرة في عاصمة جمهورية الدومينيكان سانتو دومينغو.
وأعلنت شركة "هيليدوسا" المالكة للطائرة، في بيان إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم، في تحطم طائرة في مطار لاس أمريكاس في عاصمة جمهورية الدومينيكان سانتو دومينغو، بحسب وكالة فرانس برس.
وعبرت الشركة في بيانها عن أسفها، قائلة إنها "تأسف للحادث المأساوي الذي تعرضت له إحدى طائراتها في مطار لاس أمريكاس.. والذي قتل فيه بشكل مأساوي جميع أفراد الطاقم والركاب".
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