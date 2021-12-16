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https://arabic.sputniknews.com/20211216/مصرع-9-أشخاص-في-تحطم-طائرة-بجمهورية-الدومينيكان-1054065646.html
مصرع 9 أشخاص في تحطم طائرة بجمهورية الدومينيكان
مصرع 9 أشخاص في تحطم طائرة بجمهورية الدومينيكان
لقي 9 أشخاص مصرعهم، صباح الخميس، في تحطم طائرة في عاصمة جمهورية الدومينيكان سانتو دومينغو. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T02:13+0000
2021-12-16T02:13+0000
2021-12-16T02:13+0000
جمهورية الدومينيكان
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وأعلنت شركة "هيليدوسا" المالكة للطائرة، في بيان إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم، في تحطم طائرة في مطار لاس أمريكاس في عاصمة جمهورية الدومينيكان سانتو دومينغو، بحسب وكالة فرانس برس. وعبرت الشركة في بيانها عن أسفها، قائلة إنها "تأسف للحادث المأساوي الذي تعرضت له إحدى طائراتها في مطار لاس أمريكاس.. والذي قتل فيه بشكل مأساوي جميع أفراد الطاقم والركاب".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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جمهورية الدومينيكان
مصرع 9 أشخاص في تحطم طائرة بجمهورية الدومينيكان
لقي 9 أشخاص مصرعهم، صباح الخميس، في تحطم طائرة في عاصمة جمهورية الدومينيكان سانتو دومينغو.
وأعلنت شركة "هيليدوسا" المالكة للطائرة، في بيان إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم، في تحطم طائرة في مطار لاس أمريكاس في عاصمة جمهورية الدومينيكان سانتو دومينغو، بحسب وكالة فرانس برس.
وعبرت الشركة في بيانها عن أسفها، قائلة إنها "تأسف للحادث المأساوي الذي تعرضت له إحدى طائراتها في مطار لاس أمريكاس.. والذي قتل فيه بشكل مأساوي جميع أفراد الطاقم والركاب".