https://arabic.sputniknews.com/20211216/مصر-والسعودية-تؤكدان-على-ضرورة-إجراء-الانتخابات-الليبية-بموعدها-المقرر-بنهاية-العام-1054240997.html

مصر والسعودية تؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر... فيديو

مصر والسعودية تؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر... فيديو

أكدت مصر والمملكة العربية السعودية على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مشددين على ضرورة خروج القوات الأجنبية... 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T14:52+0000

2021-12-16T14:52+0000

2021-12-16T15:25+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

أخبار السعودية اليوم

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101331/28/1013312888_0:630:1401:1418_1920x0_80_0_0_e5b7ec8650bfe93481d42c07296bbec0.jpg

ونقل بيان الخارجية المصرية، بعد استقبال وزير الخارجية سامح شكري، لنظيره السعودي فيصل بن فرحان، في القاهرة، اليوم الخميس، أن "الجانبين أكدا على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها".وأشار البيان إلى "ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد".وأوضح البيان أن ذلك يأتي "تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2570 والمخرجات الصادرة عن قمة باريس ومؤتمر برلين 2 وآلية دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي".وفي هذا الشأن، قال شكري إن القاهرة تعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة، لافتا إلى أن استقرار ليبيا يعد أمرا ضروريا.وبدوره، أوضح وزير الخارجية السعودي أن علاقة بلاده مع مصر قوية وراسخة، مؤكدا وجود قنوات تعاون وتنسيق بينهما في الملفات كافة.وكان 72 نائباً في البرلمان الليبي قد أصدروا، في وقت سابق، بيانا مشتركا، دعوا فيه إلى عقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء، مشددين على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية.يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية والمجلس الرئاسي تسلّما السلطة في ليبيا بشكل رسمي، في منتصف آذار/ مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

https://arabic.sputniknews.com/20211213/وليامز-تؤكد-استعدادها-الكامل-لمساندة-ليبيا-في-إنهاء-المرحلة-الانتقالية-وإجراء-انتخابات-نزيهة-1053896393.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, أخبار مصر الآن