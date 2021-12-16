تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211216/مصر-والسعودية-علاقتنا-خاصة-وراسخة-وهناك-تنسيق-مشترك-في-جميع-الملفات-1054240325.html
مصر والسعودية: علاقتنا خاصة وراسخة ولدينا تنسيق مشترك في جميع الملفات
مصر والسعودية: علاقتنا خاصة وراسخة ولدينا تنسيق مشترك في جميع الملفات
وصف وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، علاقة بلاده مع مصر بـ"القوية والراسخة"، مؤكدا وجود قنوات تعاون وتنسيق بين الرياض والقاهرة في الملفات... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T14:47+0000
2021-12-16T14:49+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
أخبار مصر الآن
السعودية
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/01/1047369636_0:96:1025:672_1920x0_80_0_0_ed9b44685fbe25fd30a128df453d15f9.jpg
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، تطرق ابن فرحان للحديث عن الملف الليبي قائلا: "نشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا"، حسبما نقلت قناة "العربية".وفي هذا السياق، علق وزير الخارجية المصري بأنه ونظيره السعودي أكدا خلال اجتماعهما على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية دون تأخير، واعتبرا "استقرار ليبيا أمرا ضروريا".وفيما يتعلق بالملف الإيراني، قال الوزير السعودي: "أكدنا على أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. لم تحدث لقاءات أخرى مع الجانب الإيراني باستثناء الأربعة التي أعلن عنها سابقا، ونحن منفتحون لاستمرار الحوار".وقال شكري في هذا الشأن إن علاقة مصر والسعودية "خاصة واستراتيجية"، وإن القاهرة تعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.اجتمع الوزيران، اليوم الخميس، في القاهرة بمقر وزارة الخارجية المصرية، ضمن اجتماعات لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، حيث تبادلا الرؤى بشأن عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/مصر-والسعودية-توقعان-مذكرة-تفاهم-لمكافحة-الفساد-1053855774.html
السعودية
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/01/1047369636_0:0:1023:767_1920x0_80_0_0_6090fc077be6a1431f6931ae362202e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, أخبار مصر الآن, السعودية, مصر

مصر والسعودية: علاقتنا خاصة وراسخة ولدينا تنسيق مشترك في جميع الملفات

14:47 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 14:49 GMT 16.12.2021)
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairsسامح شكري وفيصل بن فرحان
سامح شكري وفيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
تابعنا عبر
وصف وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، علاقة بلاده مع مصر بـ"القوية والراسخة"، مؤكدا وجود قنوات تعاون وتنسيق بين الرياض والقاهرة في الملفات كافة.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، تطرق ابن فرحان للحديث عن الملف الليبي قائلا: "نشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا"، حسبما نقلت قناة "العربية".
وفي هذا السياق، علق وزير الخارجية المصري بأنه ونظيره السعودي أكدا خلال اجتماعهما على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية دون تأخير، واعتبرا "استقرار ليبيا أمرا ضروريا".
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد
12 ديسمبر, 15:46 GMT
وفيما يتعلق بالملف الإيراني، قال الوزير السعودي: "أكدنا على أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. لم تحدث لقاءات أخرى مع الجانب الإيراني باستثناء الأربعة التي أعلن عنها سابقا، ونحن منفتحون لاستمرار الحوار".
وقال شكري في هذا الشأن إن علاقة مصر والسعودية "خاصة واستراتيجية"، وإن القاهرة تعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.
اجتمع الوزيران، اليوم الخميس، في القاهرة بمقر وزارة الخارجية المصرية، ضمن اجتماعات لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، حيث تبادلا الرؤى بشأن عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:06 GMTالسجن 10 سنوات لرجل صيني باع أطفاله الخمسة بـ28 ألف دولار
16:04 GMTسوريا تبحث نقل تقنيات زراعية إيرانية إلى بلادها
15:51 GMTزاخاروفا: فكرة مهاجمة روسيا لأوكرانيا ما هي إلا حملة تضليل ينسجها الغرب
15:47 GMTالسعودية تعلق لأول مرة على اللقاء السري مع إيرانيين في الأردن... فيديو
15:46 GMTمصر... رفع درجة التأهب القصوى في الإسكندرية بسبب الأمطار الغزيرة
15:41 GMTإعلام إسرائيلي يبرز السلاح "المؤثر" في ترسانة الدفاع الإيرانية
15:33 GMTباحث ليبي: الجماعات المسلحة اعترضت على إقالة آمر منطقة طرابلس العسكرية
15:31 GMTرفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في بريطانيا بعد تحذير صندوق النقد الدولي
15:29 GMTتأجيل مباراة ليستر وتوتنهام بسبب تفشي فيروس كورونا
15:26 GMTتقارير: غوغل تهدد موظفيها بالطرد أو الحصول على لقاح كورونا
15:22 GMTمصرع ثلاثة وإصابة عشرة إثر حريق مصنع في الهند
15:19 GMTأمينة خليل تدعم شيرين بإطلالة جديدة وشعر قصير
15:06 GMTمنظمات دولية: هناك انتهاكات ضد أهالي تيغراي في المنطقة الإثيوبية
14:58 GMTالأمير تشارلز يلتقي سلطان عمان ويؤكد: يعرف بريطانيا جيدا وعمل في سفارة بلاده لدينا لسنوات عدة... صور
14:56 GMTإعلام: ترامب استاء من نتنياهو لاعتقاده أنه استخدمه لاغتيال قاسم سليماني
14:52 GMTمصر والسعودية تؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر... فيديو
14:48 GMTإعلام: المغرب وإسرائيل يعتزمان إنشاء مصنعين للطائرات المسيرة في المملكة
14:47 GMTمصر والسعودية: علاقتنا خاصة وراسخة ولدينا تنسيق مشترك في جميع الملفات
14:45 GMTنقيب في البحرية الروسية: قواتنا مستعدة للرد على أي استفزاز
14:45 GMTارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة خلال أسبوع إلى 206 آلاف