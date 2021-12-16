مصر والسعودية: علاقتنا خاصة وراسخة ولدينا تنسيق مشترك في جميع الملفات

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، تطرق ابن فرحان للحديث عن الملف الليبي قائلا: "نشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا"، حسبما نقلت قناة "العربية".وفي هذا السياق، علق وزير الخارجية المصري بأنه ونظيره السعودي أكدا خلال اجتماعهما على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية دون تأخير، واعتبرا "استقرار ليبيا أمرا ضروريا".وفيما يتعلق بالملف الإيراني، قال الوزير السعودي: "أكدنا على أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. لم تحدث لقاءات أخرى مع الجانب الإيراني باستثناء الأربعة التي أعلن عنها سابقا، ونحن منفتحون لاستمرار الحوار".وقال شكري في هذا الشأن إن علاقة مصر والسعودية "خاصة واستراتيجية"، وإن القاهرة تعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.اجتمع الوزيران، اليوم الخميس، في القاهرة بمقر وزارة الخارجية المصرية، ضمن اجتماعات لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، حيث تبادلا الرؤى بشأن عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بالملف الإيراني، قال الوزير السعودي: "أكدنا على أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. لم تحدث لقاءات أخرى مع الجانب الإيراني باستثناء الأربعة التي أعلن عنها سابقا، ونحن منفتحون لاستمرار الحوار".
وقال شكري في هذا الشأن إن علاقة مصر والسعودية "خاصة واستراتيجية"، وإن القاهرة تعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.
اجتمع الوزيران، اليوم الخميس، في القاهرة بمقر وزارة الخارجية المصرية، ضمن اجتماعات لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، حيث تبادلا الرؤى بشأن عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية.