https://arabic.sputniknews.com/20211216/منظمات-دولية-هناك-انتهاكات-ضد-أهالي-تيغراي-في-المنطقة-الإثيوبية-1054241193.html

منظمات دولية: هناك انتهاكات ضد أهالي تيغراي في المنطقة الإثيوبية

منظمات دولية: هناك انتهاكات ضد أهالي تيغراي في المنطقة الإثيوبية

أصدرت منظمات حقوقية دولية بيانا مشتركا أكدوا فيه تعرض أهالي تيغراي لانتهاكات في المنطقة الإثيوبية. 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T15:06+0000

2021-12-16T15:06+0000

2021-12-16T15:06+0000

أخبار إثيوبيا

العمليات العسكرية في تيغراي

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وحسب "روتيرز"، قالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة من منطقة أمهرة الإثيوبية، كثفت عمليات القتل والاعتقالات الجماعية والطرد لأبناء تيغراي العرقية غرب تيغراي المجاورة.يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، ليجيسي تولو، إن القوات التيغراي هي المسؤولة عن أي فظائع، على الرغم من عدم ورود تقارير عن وجود قوات لتيغراي في المنطقة.وقالت المنظمات في بيان مشترك إن "المدنيين التيغرايين الذين حاولوا الفرار من موجة العنف الجديدة تعرضوا للهجوم والقتل"، لافتين إلى أن "العشرات يواجهون في المعتقلات ظروفًا تهدد الحياة بما في ذلك التعذيب والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية".ونقل البيان عن مزارع يبلغ من العمر 34 عاما، قوله: "عندما حاول الناس الهرب، هاجمتهم (الفانو) بالمناجل والفؤوس".يشار إلى أن ولاية تيغري الغربية شهدت بعض أسوأ أعمال العنف في الصراع المستمر منذ عام بين الحكومة الفيدرالية وحلفائها من منطقة أمهرة ضد جبهة تحرير تيغراي الشعبية، التي كانت تحكم إثيوبيا.وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن 1.2 مليون شخص أُجبروا على الخروج من غربي تيغري منذ بدء الصراع، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف شخص أُجبروا على النزوح في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20211212/إعلام-تقهقر-جديد-للقوات-الإثيوبية-أمام-قوات-جبهة-تحرير-تيغراي-1053853229.html

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أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي