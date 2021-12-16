مهمتها إعاقة صواريخ العدو... الجيش الروسي يحصل على ذخيرة متميزة

وليست القذائف التي صنعها معهد القوات المسلحة، وطولها يتراوح بين290 ملم و495 ملم وزنها يتراوح بين 1.8 كلغ و2.8 كلغ، مخصصة لتدمير شيء. إنها مخصصة لحماية آليات الجيش مثل المدرعات وراجمات الصواريخ، من صواريخ العدو.وتؤدي ذخيرة الحماية عملها من خلال خلق ستارأو سحابة من الهباء الجوي "الأيروسول" الذي يسد طريق وصول الصاروخ إلى الهدف ويجعله تائها لا يرى الهدف.وقال بيكخان أوزدويف، مدير صناعة الأسلحة في شركة "روستيخ"، إن القذائف المخصصة لحماية آليات الجيش من أسلحة العدو ذات الدقة العالية، جميعها من عيار 76 ملم، ويمكن استخدامها في مختلف المناطق المناخية.
أعلنت شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج العسكري في روسيا تسليم ذخيرة متميزة ابتكرها معهد أبحاث الهندسة الميكانيكية الدقيقة إلى القوات المسلحة الروسية.
وليست القذائف التي صنعها معهد القوات المسلحة، وطولها يتراوح بين290 ملم و495 ملم وزنها يتراوح بين 1.8 كلغ و2.8 كلغ، مخصصة لتدمير شيء. إنها مخصصة لحماية آليات الجيش مثل المدرعات وراجمات الصواريخ، من صواريخ العدو.
وتؤدي ذخيرة الحماية عملها من خلال خلق ستارأو سحابة من الهباء الجوي "الأيروسول" الذي يسد طريق وصول الصاروخ إلى الهدف ويجعله تائها لا يرى الهدف.
وقال بيكخان أوزدويف، مدير صناعة الأسلحة في شركة "روستيخ"، إن القذائف المخصصة لحماية آليات الجيش من أسلحة العدو ذات الدقة العالية، جميعها من عيار 76 ملم، ويمكن استخدامها في مختلف المناطق المناخية.