https://arabic.sputniknews.com/20211216/ميلانيا-ترامب-تبيع-رمزا-غير-قابل-للاستبدال-خاص-بعيونها-مقابل-عملة-مشفرة-صورة-1054245119.html

ميلانيا ترامب تبيع "رمزا غير قابل للاستبدال" خاصا بعيونها مقابل عملة مشفرة... صورة

ميلانيا ترامب تبيع "رمزا غير قابل للاستبدال" خاصا بعيونها مقابل عملة مشفرة... صورة

انضمت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى الهوس العالمي الخاص بالعملات ‏الرقمية.‏ 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T16:49+0000

2021-12-16T16:49+0000

2021-12-16T17:13+0000

مجتمع

منوعات

دونالد ترامب

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وأعلنت ميلانيا ترامب في بيان لها، اليوم الخميس، عبر حسابها على موقع "تويتر" أنها طرحت "رمزا غير قابل للاستبدال" (NFT) عبر منصة جديدة تابعة لها على شبكة الإنترنت، والمتخصصة في بيع "الرموز غير القابلة للاستبدال".وأشارت إلى أن أول "رمز غير قابل للاستبدال" مطروح للبيع هي صورة مائية لعيونها الزرقاء، والتي تحمل اسم "رؤية ميلانيا"، وهي من إبداع فنان الموضة، مارك أنطوان كولون.وسيكون مصاحبا لشراء اللوحة الفنية تسجيلا صوتيا لميلانيا ترامب يحمل "رسالة أمل"، بحسب بيان "سيدة أمريكا الأولى" السابقة.وأضافت أن سعر اللوحة هو 1 سولانا، وهي عملة مشفرة تبلغ قيمتها نحو 180 دولارا، والمتاحة للبيع اعتبارا من صباح اليوم الخميس الموافق 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وحتى نهاية الشهر.وسيتم تخصيص جزء من عائدات بيع "الرمز غير القابل للاستبدال" لدعم الأطفال في الملاجئ.وقالت ترامب في بيانها: "إنني فخورة بالإعلان عن رمزي غير القابل للاستبدال الجديد، والذي يجسد شغفي بالفنون، وسوف يدعم التزامي المستمر تجاه الأطفال من خلال مبادرتي "Be Best" الخاصة بي".وتابعت: "من خلال هذه المنصة الجديدة القائمة على التكنولوجيا، سنزود الأطفال بمهارات علوم الكمبيوتر، بما في ذلك البرمجة وتطوير البرامج".ويعد إعلان ميلانيا ترامب، اليوم الخميس، هو أول مسعى عام لها منذ تركها منصبها منذ ما يقرب العام.وكانت تقارير ذكرت في الأشهر الماضية أن ميلانيا ترامب كانت "سعيدة ومرتاحة" داخل مقر إقامتها الجديد في منتجع "مارالاغو"، الذي أقامه زوجها، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا.

https://arabic.sputniknews.com/20211101/هل-تكره-ميلانيا-ترامب-زوجها-فيديو-جديد-يعرض-جزءا-من-الثانية-يثير-جدلا-واسعا-1050594458.html

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مجتمع, منوعات, دونالد ترامب