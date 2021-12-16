تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211216/ميلانيا-ترامب-تبيع-رمزا-غير-قابل-للاستبدال-خاص-بعيونها-مقابل-عملة-مشفرة-صورة-1054245119.html
ميلانيا ترامب تبيع "رمزا غير قابل للاستبدال" خاصا بعيونها مقابل عملة مشفرة... صورة
ميلانيا ترامب تبيع "رمزا غير قابل للاستبدال" خاصا بعيونها مقابل عملة مشفرة... صورة
انضمت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى الهوس العالمي الخاص بالعملات ‏الرقمية.‏ 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T16:49+0000
2021-12-16T17:13+0000
مجتمع
منوعات
دونالد ترامب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104446/37/1044463775_0:0:1757:989_1920x0_80_0_0_2a6eb18bb71767d2d33ee89a21d16696.jpg
وأعلنت ميلانيا ترامب في بيان لها، اليوم الخميس، عبر حسابها على موقع "تويتر" أنها طرحت "رمزا غير قابل للاستبدال" (NFT) عبر منصة جديدة تابعة لها على شبكة الإنترنت، والمتخصصة في بيع "الرموز غير القابلة للاستبدال".وأشارت إلى أن أول "رمز غير قابل للاستبدال" مطروح للبيع هي صورة مائية لعيونها الزرقاء، والتي تحمل اسم "رؤية ميلانيا"، وهي من إبداع فنان الموضة، مارك أنطوان كولون.وسيكون مصاحبا لشراء اللوحة الفنية تسجيلا صوتيا لميلانيا ترامب يحمل "رسالة أمل"، بحسب بيان "سيدة أمريكا الأولى" السابقة.وأضافت أن سعر اللوحة هو 1 سولانا، وهي عملة مشفرة تبلغ قيمتها نحو 180 دولارا، والمتاحة للبيع اعتبارا من صباح اليوم الخميس الموافق 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وحتى نهاية الشهر.وسيتم تخصيص جزء من عائدات بيع "الرمز غير القابل للاستبدال" لدعم الأطفال في الملاجئ.وقالت ترامب في بيانها: "إنني فخورة بالإعلان عن رمزي غير القابل للاستبدال الجديد، والذي يجسد شغفي بالفنون، وسوف يدعم التزامي المستمر تجاه الأطفال من خلال مبادرتي "Be Best" الخاصة بي".وتابعت: "من خلال هذه المنصة الجديدة القائمة على التكنولوجيا، سنزود الأطفال بمهارات علوم الكمبيوتر، بما في ذلك البرمجة وتطوير البرامج".ويعد إعلان ميلانيا ترامب، اليوم الخميس، هو أول مسعى عام لها منذ تركها منصبها منذ ما يقرب العام.وكانت تقارير ذكرت في الأشهر الماضية أن ميلانيا ترامب كانت "سعيدة ومرتاحة" داخل مقر إقامتها الجديد في منتجع "مارالاغو"، الذي أقامه زوجها، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا.
https://arabic.sputniknews.com/20211101/هل-تكره-ميلانيا-ترامب-زوجها-فيديو-جديد-يعرض-جزءا-من-الثانية-يثير-جدلا-واسعا-1050594458.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104446/37/1044463775_92:0:1691:1199_1920x0_80_0_0_238fefeecffa69f9545d30d8d923fcbd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات, دونالد ترامب

ميلانيا ترامب تبيع "رمزا غير قابل للاستبدال" خاصا بعيونها مقابل عملة مشفرة... صورة

16:49 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 17:13 GMT 16.12.2021)
© REUTERS / JONATHAN ERNST السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب
 السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب
© REUTERS / JONATHAN ERNST
تابعنا عبر
انضمت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى الهوس العالمي الخاص بالعملات ‏الرقمية.‏
وأعلنت ميلانيا ترامب في بيان لها، اليوم الخميس، عبر حسابها على موقع "تويتر" أنها طرحت "رمزا غير قابل للاستبدال" (NFT) عبر منصة جديدة تابعة لها على شبكة الإنترنت، والمتخصصة في بيع "الرموز غير القابلة للاستبدال".
وأشارت إلى أن أول "رمز غير قابل للاستبدال" مطروح للبيع هي صورة مائية لعيونها الزرقاء، والتي تحمل اسم "رؤية ميلانيا"، وهي من إبداع فنان الموضة، مارك أنطوان كولون.
وسيكون مصاحبا لشراء اللوحة الفنية تسجيلا صوتيا لميلانيا ترامب يحمل "رسالة أمل"، بحسب بيان "سيدة أمريكا الأولى" السابقة.
وأضافت أن سعر اللوحة هو 1 سولانا، وهي عملة مشفرة تبلغ قيمتها نحو 180 دولارا، والمتاحة للبيع اعتبارا من صباح اليوم الخميس الموافق 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وحتى نهاية الشهر.
وسيتم تخصيص جزء من عائدات بيع "الرمز غير القابل للاستبدال" لدعم الأطفال في الملاجئ.
وقالت ترامب في بيانها: "إنني فخورة بالإعلان عن رمزي غير القابل للاستبدال الجديد، والذي يجسد شغفي بالفنون، وسوف يدعم التزامي المستمر تجاه الأطفال من خلال مبادرتي "Be Best" الخاصة بي".
وتابعت: "من خلال هذه المنصة الجديدة القائمة على التكنولوجيا، سنزود الأطفال بمهارات علوم الكمبيوتر، بما في ذلك البرمجة وتطوير البرامج".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وزوجته، ميلانيا ترامب، يحضران المباراة الرابعة من بطولة العالم للبيسبول 2021 بين أتلانتا، جورجيا، أمريكا، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2021
هل تكره ميلانيا ترامب زوجها... فيديو جديد يعرض "جزءا من الثانية" يثير جدلا واسعا
1 نوفمبر, 09:30 GMT
ويعد إعلان ميلانيا ترامب، اليوم الخميس، هو أول مسعى عام لها منذ تركها منصبها منذ ما يقرب العام.
وكانت تقارير ذكرت في الأشهر الماضية أن ميلانيا ترامب كانت "سعيدة ومرتاحة" داخل مقر إقامتها الجديد في منتجع "مارالاغو"، الذي أقامه زوجها، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:36 GMTمجلس السيادة السوداني يعلن تعليق مسار شرق السودان
17:33 GMTوزير الخارجية المغربي يرفض طلب نواب البرلمان للمشاركة في صياغة الاتفاقيات
17:08 GMTارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 1700 دولار لكل ألف متر مكعب
16:52 GMTريال مدريد يعلن عن 5 حالات كورونا جديدة بين صفوفه ويوقف التدريبات
16:49 GMTميلانيا ترامب تبيع "رمزا غير قابل للاستبدال" خاصا بعيونها مقابل عملة مشفرة... صورة
16:42 GMTعبد الكريم حسن بعد الخسارة أمام الجزائر: كان درسا قاسيا
16:40 GMTالبرلمان الأوروبي لأعضائه: استعدوا لفرض عقوبات على روسيا
16:38 GMTسفير إسرائيل في الأمم المتحدة: إذا فتح "حزب الله" النار علينا سندمر البنى التحتية اللبنانية
16:38 GMT"يويفا" يطلق حملة للتطعيم ضد كوفيد-19 لكنه يترك الاختيار للاعبين
16:31 GMTتفاصيل لقاء السيسي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
16:30 GMTإعلام: هناك مساع في الأمم المتحدة لعقد مؤتمر لحل الأزمة اليمنية
16:29 GMTدراسة: عقار "إيفوشيلد" فعال في مقاومة متحور أوميكرون
16:23 GMT"صحن طائر" بحجم اليد يستكشف الأماكن الغامضة من كوكب الأرض... صور وفيديو
16:19 GMTاتصال نادر بين أردوغان وأغنى رجل في العالم... ماذا دار بينهما؟
16:06 GMTالسجن 10 سنوات لرجل صيني باع أطفاله الخمسة بـ28 ألف دولار
16:04 GMTسوريا تبحث نقل تقنيات زراعية إيرانية إلى بلادها
15:51 GMTزاخاروفا: فكرة مهاجمة روسيا لأوكرانيا ما هي إلا حملة تضليل ينسجها الغرب
15:47 GMTالسعودية تعلق لأول مرة على اللقاء السري مع إيرانيين في الأردن... فيديو
15:46 GMTمصر... رفع درجة التأهب القصوى في الإسكندرية بسبب الأمطار الغزيرة
15:41 GMTإعلام إسرائيلي يبرز السلاح "المؤثر" في ترسانة الدفاع الإيرانية