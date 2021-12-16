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ناد إيطالي مهدد بالطرد من دوري الدرجة الأولى خلال أيام
ناد إيطالي مهدد بالطرد من دوري الدرجة الأولى خلال أيام
أعلن نادي ساليرنيتانا الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، اليوم الخميس، أنه لا يزال يواجه خطر الطرد من منافسات "سيريا أ" بعد إخفاقه في العثور على... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T20:06+0000
2021-12-16T20:06+0000
رياضة
الدوري الإيطالي
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وفقا لقواعد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لا يمكن أن يلعب ناديان لنفس المالك في نفس المستوى من المنافسات، علما بأن النادي الذي يقع مقره في ساليرنو، جنوبي نابولي، مملوك بشكل مشترك لرئيس نادي لاتسيو، كلاوديو لوتيتو.وأكد المديرون المستقلون المعينون في يونيو/ حزيران لتنظيم عملية بيع النادي بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول، عدم وجود عروض جيدة وطلبوا مد المهلة، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وقال المسؤولون: "حتى الآن، لم يتم قبول أي من العروض التي تم تلقيها للاستحواذ على ساليرنيتانا". يحظى النادي بدعم الفرق الأخرى دوري الدرجة الأولى.وصوتت أندية "سيريا أ"، التي اجتمعت يوم الخميس في جمعية عمومية بالدوري، بالإجماع على تأجيل الموعد النهائي حتى نهاية الموسم.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/السلطات-الإيطالية-تقتحم-مبنى-يوفنتوس-بسبب-صفقات-مشبوهة-1053326582.html
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رياضة, الدوري الإيطالي

ناد إيطالي مهدد بالطرد من دوري الدرجة الأولى خلال أيام

20:06 GMT 16.12.2021
© AFP 2021 / MARCO BERTORELLOأهداف مباراة يوفنتوس وإنتر في الدوري الإيطالي الأحد 24 أكتوبر 2021
أهداف مباراة يوفنتوس وإنتر في الدوري الإيطالي الأحد 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
أهداف مباراة يوفنتوس وإنتر في الدوري الإيطالي الأحد 24 أكتوبر 2021. صورة أرشفية
© AFP 2021 / MARCO BERTORELLO
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أعلن نادي ساليرنيتانا الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، اليوم الخميس، أنه لا يزال يواجه خطر الطرد من منافسات "سيريا أ" بعد إخفاقه في العثور على مشتري قبل أسبوعين من الموعد النهائي المحدد له.
وفقا لقواعد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لا يمكن أن يلعب ناديان لنفس المالك في نفس المستوى من المنافسات، علما بأن النادي الذي يقع مقره في ساليرنو، جنوبي نابولي، مملوك بشكل مشترك لرئيس نادي لاتسيو، كلاوديو لوتيتو.
رئيس يوفنتوس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
السلطات الإيطالية تقتحم مبنى يوفنتوس بسبب صفقات مشبوهة
27 نوفمبر, 12:25 GMT
وأكد المديرون المستقلون المعينون في يونيو/ حزيران لتنظيم عملية بيع النادي بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول، عدم وجود عروض جيدة وطلبوا مد المهلة، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقال المسؤولون: "حتى الآن، لم يتم قبول أي من العروض التي تم تلقيها للاستحواذ على ساليرنيتانا". يحظى النادي بدعم الفرق الأخرى دوري الدرجة الأولى.
وصوتت أندية "سيريا أ"، التي اجتمعت يوم الخميس في جمعية عمومية بالدوري، بالإجماع على تأجيل الموعد النهائي حتى نهاية الموسم.
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