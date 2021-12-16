ناد إيطالي مهدد بالطرد من دوري الدرجة الأولى خلال أيام

وفقا لقواعد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لا يمكن أن يلعب ناديان لنفس المالك في نفس المستوى من المنافسات، علما بأن النادي الذي يقع مقره في ساليرنو، جنوبي نابولي، مملوك بشكل مشترك لرئيس نادي لاتسيو، كلاوديو لوتيتو.وأكد المديرون المستقلون المعينون في يونيو/ حزيران لتنظيم عملية بيع النادي بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول، عدم وجود عروض جيدة وطلبوا مد المهلة، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وقال المسؤولون: "حتى الآن، لم يتم قبول أي من العروض التي تم تلقيها للاستحواذ على ساليرنيتانا". يحظى النادي بدعم الفرق الأخرى دوري الدرجة الأولى.وصوتت أندية "سيريا أ"، التي اجتمعت يوم الخميس في جمعية عمومية بالدوري، بالإجماع على تأجيل الموعد النهائي حتى نهاية الموسم.
أعلن نادي ساليرنيتانا الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، اليوم الخميس، أنه لا يزال يواجه خطر الطرد من منافسات "سيريا أ" بعد إخفاقه في العثور على مشتري قبل أسبوعين من الموعد النهائي المحدد له.
وفقا لقواعد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لا يمكن أن يلعب ناديان لنفس المالك في نفس المستوى من المنافسات، علما بأن النادي الذي يقع مقره في ساليرنو، جنوبي نابولي، مملوك بشكل مشترك لرئيس نادي لاتسيو، كلاوديو لوتيتو.