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https://arabic.sputniknews.com/20211216/هبوط-طائرة-ام-اس-21-الروسية-في-ايركوتسك-بعد-رحلة-اختبار-ناجحة-1054068645.html
هبوط طائرة "ام اس-21" الروسية في ايركوتسك بعد رحلة اختبار ناجحة
هبوط طائرة "ام اس-21" الروسية في ايركوتسك بعد رحلة اختبار ناجحة
أعلن مطار مدينة ايركوتسك الروسية، صباح اليوم الخميس، عن هبوط الطائرة الروسية "MC-21-310" بنجاح، بعد أن قامت برحلة تدريبية. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T07:41+0000
2021-12-16T07:41+0000
روسيا
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ونشرت صفحة "مطار إيركوتسك الدولي" على منصة "انستغرام" صورا لوصول الطائرة الروسية "MC-21-310" التي حطت على أرض المطار بعد رحلة اختبار وتدريب.وأقلعت الطائرة الروسية من مطار جوكوفسك القريب من العاصمة موسكو، حيث قطعت الطائرة أكثر من 4 آلاف كيلومتر وهبطت في إيركوتسك.وبحسب الصفحة، قام طاقم الطائرة الروسية "MC-21-310" باختبار موثوقية المحركات والأنظمة الوظيفية والمعدات الخاصة بها.
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روسيا

هبوط طائرة "ام اس-21" الروسية في ايركوتسك بعد رحلة اختبار ناجحة

07:41 GMT 16.12.2021
© Sputnik . Sergey Mamontov / الذهاب إلى بنك الصور MC-21 طائرة
MC-21 طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Sputnik . Sergey Mamontov
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أعلن مطار مدينة ايركوتسك الروسية، صباح اليوم الخميس، عن هبوط الطائرة الروسية "MC-21-310" بنجاح، بعد أن قامت برحلة تدريبية.
ونشرت صفحة "مطار إيركوتسك الدولي" على منصة "انستغرام" صورا لوصول الطائرة الروسية "MC-21-310" التي حطت على أرض المطار بعد رحلة اختبار وتدريب.
وأقلعت الطائرة الروسية من مطار جوكوفسك القريب من العاصمة موسكو، حيث قطعت الطائرة أكثر من 4 آلاف كيلومتر وهبطت في إيركوتسك.
وبحسب الصفحة، قام طاقم الطائرة الروسية "MC-21-310" باختبار موثوقية المحركات والأنظمة الوظيفية والمعدات الخاصة بها.
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