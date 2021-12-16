هيئة الأنواء الجوية العراقية: بعض المناطق تتعرض لسيول خلال الأيام المقبلة

وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، قال مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري: "البلاد ستتعرَّض، خلال الأيام المقبلة، إلى منخفضين جويين قادمين من البحر الأحمر والبحر المتوسط".ولفت إلى أنه وبسبب هذين المنخفضين، فإن "بعض المناطق الوسطى ستشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة الشدة مع تعمُّق المنخفض بحلول الليل، إذ ستكون الأمطار متوسطة الشدة في المناطق الشمالية والوسطى بينها منطقتا بيجي وتكريت اللتان ستشهدان عواصف رعدية". وخص الجابري يوم غد الجمعة بالحديث، مؤكدا أن المنخفض الجويوعن المناطق الحدودية شمالي البلاد، قال مدير إعلام الهيئة إنها "ستشهد أمطارًا حتى يوم السبت، وتكون من خفيفة إلى متوسطة الشدة".
ولفت إلى أنه وبسبب هذين المنخفضين، فإن "بعض المناطق الوسطى ستشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة الشدة مع تعمُّق المنخفض بحلول الليل، إذ ستكون الأمطار متوسطة الشدة في المناطق الشمالية والوسطى بينها منطقتا بيجي وتكريت اللتان ستشهدان عواصف رعدية". وخص الجابري يوم غد الجمعة بالحديث، مؤكدا أن المنخفض الجوي
سيبدأ فيه بالانحسار عن المناطق الوسطى بعد الظهر، ويتجه تأثيره نحو شرق البلاد لتشهد مناطق الشمالية الشرقية من البلاد أمطارا متوسطة ومن المحتمل حدوث سيول فيها.
وعن المناطق الحدودية شمالي البلاد، قال مدير إعلام الهيئة إنها "ستشهد أمطارًا حتى يوم السبت، وتكون من خفيفة إلى متوسطة الشدة".