وزير الخارجية المغربي يرفض طلب نواب البرلمان للمشاركة في صياغة الاتفاقيات

وحسب جريدة "هسبريس" فقد رفض بوريطة، مطلب النواب بالمشاركة في صياغة الاتفاقيات التي تعقدها المملكة مع باقي الدول، مؤكدا أنها تمس بفصل السلطات.رفض الوزير المغربي جاء خلال اجتماع تم تخصيصه للمصادقة على عدد من الاتفاقات الدولية.وقال: "إن إشراك البرلمان في التفاوض وفي صياغة الاتفاقيات الدولية لا يوجد في أي دولة"، مؤكدا أن "هناك فصل للسلط بين البرلمان والحكومة، وإذا تم إشراك البرلمان في الصياغة والتفاوض لن يكون له حق المصادقة والاعتراض على هذه الاتفاقيات وانتقادها بعد ذلك".وأضاف مخاطبا البرلمانيين: "ليس من مصلحتكم المشاركة في صياغة الاتفاقيات الدولية، هذا يمس بفصل السلط".يشار إلى أن الجلسة التي عقدها بوريطة مع النواب شهدت مصادقة على 9 اتفاقيات دولية؛ منها "اتفاقيتان مع كل من جمهورية تشاد وجمهورية صربيا، وخمس اتفاقيات إقليمية، ثلاث منها معتمدة في الإطار الإفريقي، واتفاقيتان معتمدتان في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، واتفاقيتان تهمان العمل متعدد الأطراف".
رفض وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ما طالب به نواب البرلمان في بلاده بالمشاركة في صياغة الاتفاقيات الخارجية.
وحسب جريدة "هسبريس" فقد رفض بوريطة، مطلب النواب بالمشاركة في صياغة الاتفاقيات التي تعقدها المملكة مع باقي الدول، مؤكدا أنها تمس بفصل السلطات.
رفض الوزير المغربي جاء خلال اجتماع تم تخصيصه للمصادقة على عدد من الاتفاقات الدولية.
وعلل بوريطة رفضه خلال رده على مداخلات أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بأنه لا يوجد في أي دولة.
وقال: "إن إشراك البرلمان في التفاوض وفي صياغة الاتفاقيات الدولية لا يوجد في أي دولة"، مؤكدا أن "هناك فصل للسلط بين البرلمان والحكومة، وإذا تم إشراك البرلمان في الصياغة والتفاوض لن يكون له حق المصادقة والاعتراض على هذه الاتفاقيات وانتقادها بعد ذلك".
وأضاف مخاطبا البرلمانيين: "ليس من مصلحتكم المشاركة في صياغة الاتفاقيات الدولية، هذا يمس بفصل السلط".
لكن بوريطة أكد استعداد وزارته "النظر في جميع المقترحات التي يتقدم بها البرلمان، بشأن إمكانية عقد اتفاقيات تعاون مع دول أخرى، بما يخدم مصلحة المغرب".
يشار إلى أن الجلسة التي عقدها بوريطة مع النواب شهدت مصادقة على 9 اتفاقيات دولية؛ منها "اتفاقيتان مع كل من جمهورية تشاد وجمهورية صربيا، وخمس اتفاقيات إقليمية، ثلاث منها معتمدة في الإطار الإفريقي، واتفاقيتان معتمدتان في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، واتفاقيتان تهمان العمل متعدد الأطراف".