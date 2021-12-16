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وزير الداخلية الفرنسي يعلن أن خطر التهديد الإرهابي في البلاد لا يزال عاليا... فيديو
وزير الداخلية الفرنسي يعلن أن خطر التهديد الإرهابي في البلاد لا يزال عاليا... فيديو
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الخميس، إن خطر الإرهاب لا يزال شديدا جدا في فرنسا، محذرا من أنه قد يضرب البلاد في أي لحظة. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T08:56+0000
2021-12-16T08:56+0000
فرنسا
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وأوضح دارمانان، في حديث مع "قناة France 2"، إن "العمل الأمني ​​هو فوق كل شيء عمل الدولة"، مؤكدا العمل على وضع كافة الوسائل لحماية جميع الأماكن المسيحية خلال الأعياد.وكان دارمانين، قد صرح في 8 ديسمبر الجاري، أن مستوى التهديدات الإرهابية في بلاده لا يزال مرتفعا، تعليقا على اعتقال شابين كانا يخططان لتنفيذ هجمات خلال أعياد الميلاد.وكشفت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق، أن أجهزة الأمن المحلية اعتقلت أواخر الشهر الماضي رجلين متطرفين يبلغان من العمر 23 عاما في منطقة باريس كانا يخططان لشن هجمات إرهابية.وبحسب صحيفة leparisien اعترف أحدهم بأنهما خططا لطعن المارة في الأماكن الشعبية بحلول عيد الميلاد، وعثر في منزله على منشورات تروج لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا).
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وزير الداخلية الفرنسي يعلن أن خطر التهديد الإرهابي في البلاد لا يزال عاليا... فيديو

08:56 GMT 16.12.2021
© Sputnikالشرطة الفرنسية 1
الشرطة الفرنسية 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Sputnik
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قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الخميس، إن خطر الإرهاب لا يزال شديدا جدا في فرنسا، محذرا من أنه قد يضرب البلاد في أي لحظة.
وأوضح دارمانان، في حديث مع "قناة France 2"، إن "العمل الأمني ​​هو فوق كل شيء عمل الدولة"، مؤكدا العمل على وضع كافة الوسائل لحماية جميع الأماكن المسيحية خلال الأعياد.

وأضاف "تم تسجيل 37 هجوما إسلاميا منذ عام 2017 في فرنسا".

وكان دارمانين، قد صرح في 8 ديسمبر الجاري، أن مستوى التهديدات الإرهابية في بلاده لا يزال مرتفعا، تعليقا على اعتقال شابين كانا يخططان لتنفيذ هجمات خلال أعياد الميلاد.
وكشفت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق، أن أجهزة الأمن المحلية اعتقلت أواخر الشهر الماضي رجلين متطرفين يبلغان من العمر 23 عاما في منطقة باريس كانا يخططان لشن هجمات إرهابية.
وبحسب صحيفة leparisien اعترف أحدهم بأنهما خططا لطعن المارة في الأماكن الشعبية بحلول عيد الميلاد، وعثر في منزله على منشورات تروج لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا).
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