تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211216/وزير-الداخلية-الفرنسي-يعلن-أن-خطر-التهديد-الإرهابي-في-البلاد-لا-يزال-عاليا-فيديو-1054071041.html
وزير الداخلية الفرنسي يعلن أن خطر التهديد الإرهابي في البلاد لا يزال عاليا... فيديو
وزير الداخلية الفرنسي يعلن أن خطر التهديد الإرهابي في البلاد لا يزال عاليا... فيديو
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الخميس، إن خطر الإرهاب لا يزال شديدا جدا في فرنسا، محذرا من أنه قد يضرب البلاد في أي لحظة. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T08:56+0000
2021-12-16T08:56+0000
2021-12-16T08:56+0000
فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1f/1047031983_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_65e572f58915204c943d54094760822b.jpg
وأوضح دارمانان، في حديث مع "قناة France 2"، إن "العمل الأمني هو فوق كل شيء عمل الدولة"، مؤكدا العمل على وضع كافة الوسائل لحماية جميع الأماكن المسيحية خلال الأعياد.وكان دارمانين، قد صرح في 8 ديسمبر الجاري، أن مستوى التهديدات الإرهابية في بلاده لا يزال مرتفعا، تعليقا على اعتقال شابين كانا يخططان لتنفيذ هجمات خلال أعياد الميلاد.وكشفت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق، أن أجهزة الأمن المحلية اعتقلت أواخر الشهر الماضي رجلين متطرفين يبلغان من العمر 23 عاما في منطقة باريس كانا يخططان لشن هجمات إرهابية.وبحسب صحيفة leparisien اعترف أحدهم بأنهما خططا لطعن المارة في الأماكن الشعبية بحلول عيد الميلاد، وعثر في منزله على منشورات تروج لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا).
فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1f/1047031983_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_950d7cb87720d23013eb9655e3d74ec9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرنسا
وزير الداخلية الفرنسي يعلن أن خطر التهديد الإرهابي في البلاد لا يزال عاليا... فيديو
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الخميس، إن خطر الإرهاب لا يزال شديدا جدا في فرنسا، محذرا من أنه قد يضرب البلاد في أي لحظة.
وأوضح دارمانان، في حديث مع "قناة France 2"، إن "العمل الأمني هو فوق كل شيء عمل الدولة"، مؤكدا العمل على وضع كافة الوسائل لحماية جميع الأماكن المسيحية خلال الأعياد.
وأضاف "تم تسجيل 37 هجوما إسلاميا منذ عام 2017 في فرنسا".
وكان دارمانين، قد صرح في 8 ديسمبر الجاري، أن
مستوى التهديدات الإرهابية في بلاده
لا يزال مرتفعا، تعليقا على اعتقال شابين كانا يخططان لتنفيذ هجمات خلال أعياد الميلاد.
وكشفت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق، أن أجهزة الأمن المحلية اعتقلت أواخر الشهر الماضي رجلين متطرفين يبلغان من العمر 23 عاما في منطقة باريس كانا يخططان لشن هجمات إرهابية.
وبحسب صحيفة
leparisien
اعترف أحدهم بأنهما خططا لطعن المارة في الأماكن الشعبية بحلول عيد الميلاد، وعثر في منزله على منشورات تروج لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا).