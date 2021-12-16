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وفاة 9 أشخاص بسبب الاختناق بالغاز في الجزائر... فيديو
وفاة 9 أشخاص بسبب الاختناق بالغاز في الجزائر... فيديو
توفي 9 أشخاص بسبب الاختناق بالغاز في ولايات مختلفة من الجزائر، خلال الـ 24 الساعة الماضية. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T13:18+0000
2021-12-16T13:18+0000
غاز
الجزائر
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وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية نشرته عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد وفاة 9 أشخاص بسبب الاختناق بالغاز في كل من وهران، والبويرة وبجاية.وأوضح البيان أنه تم إسعاف 37 شخصا إثر استنشاقهم لغاز أحادي الكربون، والذي يخرج من أجهزة التدفئة وسخانات المياه.وتمكنت قوات الحماية المدنية، وفقا للبيان، من إنقاذ عدد من الأفراد في ولاية سوق أهراس، وذلك بعد انفجار مدفأة داخل منزل، مؤكدا وجود 7 إصابات طفيفة.وتحدث البيان كذلك عن وفاة 9 أشخاص آخرين، وإصابة 200 بجروح مختلفة، جراء عدد من الحوادث المرورية في ولايات مختلفة، خلال الـ24 الساعة الماضية أيضا.وأشار البيان إلى قيام وحدات الحماية المدنية بـ"34 عملية تحسيسية حول ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي، والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى 19 عملية تعقيم عبر المنشآت والهياكل العمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع".
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غاز, الجزائر

وفاة 9 أشخاص بسبب الاختناق بالغاز في الجزائر... فيديو

13:18 GMT 16.12.2021
© AFP 2021 / Benson Ibeabuchiأعضاء من الصليب الأحمر يخرجون جثة من ركام المنزل، بعد أن دمره انفجار غاز وأدى إلى مقتل 15 شخصًا على الأقل، في العاصمة التجارية لنيجيريا لاغوس ودمرت حوالي 50 مبنى في 15 مارس 2020.
أعضاء من الصليب الأحمر يخرجون جثة من ركام المنزل، بعد أن دمره انفجار غاز وأدى إلى مقتل 15 شخصًا على الأقل، في العاصمة التجارية لنيجيريا لاغوس ودمرت حوالي 50 مبنى في 15 مارس 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / Benson Ibeabuchi
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توفي 9 أشخاص بسبب الاختناق بالغاز في ولايات مختلفة من الجزائر، خلال الـ 24 الساعة الماضية.
وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية نشرته عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد وفاة 9 أشخاص بسبب الاختناق بالغاز في كل من وهران، والبويرة وبجاية.
وأوضح البيان أنه تم إسعاف 37 شخصا إثر استنشاقهم لغاز أحادي الكربون، والذي يخرج من أجهزة التدفئة وسخانات المياه.
وتمكنت قوات الحماية المدنية، وفقا للبيان، من إنقاذ عدد من الأفراد في ولاية سوق أهراس، وذلك بعد انفجار مدفأة داخل منزل، مؤكدا وجود 7 إصابات طفيفة.
وتحدث البيان كذلك عن وفاة 9 أشخاص آخرين، وإصابة 200 بجروح مختلفة، جراء عدد من الحوادث المرورية في ولايات مختلفة، خلال الـ24 الساعة الماضية أيضا.
وأشار البيان إلى قيام وحدات الحماية المدنية بـ"34 عملية تحسيسية حول ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي، والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى 19 عملية تعقيم عبر المنشآت والهياكل العمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع".
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