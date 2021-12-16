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https://arabic.sputniknews.com/20211216/وكالات-واشنطن-قدمت-مسودتين-غير-رسميتين-إلى-طهران-تتعلقان-برفع-العقوبات-والبرنامج-النووي-الإيراني--1054239696.html
وكالات: واشنطن قدمت مسودتين غير رسميتين إلى طهران تتعلقان برفع العقوبات والبرنامج النووي الإيراني
وكالات: واشنطن قدمت مسودتين غير رسميتين إلى طهران تتعلقان برفع العقوبات والبرنامج النووي الإيراني
أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة قدمت مسودتين غير رسميتين إلى إيران خلال مفاوضات فيينا تتعلقان برفع العقوبات والبرنامج النووي... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T14:31+0000
2021-12-16T14:32+0000
العالم
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وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر في الوفد الإيراني في فيينا، أن واشنطن قدمت حتى الآن مسودتين غير رسميتين تتعلقان برفع العقوبات والبرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى أن الوفد الإيراني رد على المقترحات الأمريكية بمسودة تضم 12 بندا قدمها للوفد الأمريكي عبر وسيط، بحسب الوكالة.ونقلت الوكالة عن المصدر، قوله إن "الأمريكيين يتطلعون إلى مواصلة المفاوضات كما يتمتع كل من الأوروبيين والأمريكيين بتفاعل جيد نسبيا في البيئة التفاوضية حاليا، لكنهم يظهرون أن المفاوضات تسير ببطء ويلقون اللوم في ذلك على إيران".وأشار المصدر إلى أن الأوروبيين وافقوا على إعداد مسودة لتكون أساس المفاوضات الحالية، موضحا أنها ستتضمن مقترحات سبق وأن قدمتها إيران في المسودة الأولى.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/كاتب-لا-توجد-بدائل-للاتفاق-بين-إيران-والولايات-المتحدة-الخاص-بالنووي-1054079062.html
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وكالات: واشنطن قدمت مسودتين غير رسميتين إلى طهران تتعلقان برفع العقوبات والبرنامج النووي الإيراني

14:31 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 14:32 GMT 16.12.2021)
© AFP 2021 / HAMED MALEKPOURمفاعل نووي إيراني في منشأة فورد
مفاعل نووي إيراني في منشأة فورد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / HAMED MALEKPOUR
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أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة قدمت مسودتين غير رسميتين إلى إيران خلال مفاوضات فيينا تتعلقان برفع العقوبات والبرنامج النووي الإيراني.
وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر في الوفد الإيراني في فيينا، أن واشنطن قدمت حتى الآن مسودتين غير رسميتين تتعلقان برفع العقوبات والبرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى أن الوفد الإيراني رد على المقترحات الأمريكية بمسودة تضم 12 بندا قدمها للوفد الأمريكي عبر وسيط، بحسب الوكالة.
ونقلت الوكالة عن المصدر، قوله إن "الأمريكيين يتطلعون إلى مواصلة المفاوضات كما يتمتع كل من الأوروبيين والأمريكيين بتفاعل جيد نسبيا في البيئة التفاوضية حاليا، لكنهم يظهرون أن المفاوضات تسير ببطء ويلقون اللوم في ذلك على إيران".
وأشار المصدر إلى أن الأوروبيين وافقوا على إعداد مسودة لتكون أساس المفاوضات الحالية، موضحا أنها ستتضمن مقترحات سبق وأن قدمتها إيران في المسودة الأولى.
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